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У границы Беларуси с Польшей и Литвой зафиксировали большую колонну бронетехники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поздно вечером в белорусском Гродно, который находится практически на границе с Литвой и Польшей, засняли на фото и видео крупную колонну военной техники на гусеничном ходу.

Как информирует Цензор.НЕТ, 22 марта после 22:00 от читателей NewGrodno.by начали поступать сообщения о передвижении довольно крупной колонны военной техники на гусеничном ходу.

Базирующаяся в воинских частях Фолюша техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи. Колонна БМП-2 прошла по улице Суворова, Ольги Соломовой, Весенняя, Болдина и Домбровского и далее в сторону Гожи.

У границы Беларуси с Польшей и Литвой зафиксировали большую колонну бронетехники 01

Уже после 23.00 появилась информация о второй колонне техники.

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У границы Беларуси с Польшей и Литвой зафиксировали большую колонну бронетехники 02
У границы Беларуси с Польшей и Литвой зафиксировали большую колонну бронетехники 03
Фото: сайт NewGrodno

Беларусь (7900) граница (5273) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+27
АтоНАТАнападьот.
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23.03.2021 07:50
+18
"Тепер мьі в Гродно!" - показово
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23.03.2021 07:50
+16
скоро лука не сможет хвастать хорошими дорогами
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23.03.2021 07:58
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Біля кордону Білорусі з Польщею і Литвою зафіксували велику колону бронетехніки - Цензор.НЕТ 2547
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23.03.2021 13:31 Ответить
этим металлоломом они хотя напугать страны нато..? или засмешить досмерти...
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23.03.2021 16:00 Ответить
Чего металоломом? БМП-2 вполне нормальная и полезная машина. И у нас их не хватает.
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23.03.2021 19:40 Ответить
гроб на гусеницах, броня никакая...прошлый век Бмп-2. одним словом хлам совковый.
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24.03.2021 03:09 Ответить
БМП противоснарядная броня не нужна. Она не для этого. Это машина поддержки пехоты. Недостаток советских БМП - это маленькое десантное отделение, куда не помещаются взрослые дядьки в брониках и с обвесом. Но они и так не любят сидеть внутри, катаются на броне.
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24.03.2021 09:02 Ответить
на красный поехали, уе..ки
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23.03.2021 16:57 Ответить
Ху&ло - великий понтовик. Привычки подворотни так и остались! )))
Вся эта груда металлолома там так и останется, если рыпнется через кордон.
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24.03.2021 00:17 Ответить
У 21 віці живимо - гіперзброя, лазери, беспілотники, а тут цей металобрухт - привіт з 70 х
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24.03.2021 01:37 Ответить
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