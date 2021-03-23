У границы Беларуси с Польшей и Литвой зафиксировали большую колонну бронетехники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поздно вечером в белорусском Гродно, который находится практически на границе с Литвой и Польшей, засняли на фото и видео крупную колонну военной техники на гусеничном ходу.

Как информирует Цензор.НЕТ, 22 марта после 22:00 от читателей NewGrodno.by начали поступать сообщения о передвижении довольно крупной колонны военной техники на гусеничном ходу.

Базирующаяся в воинских частях Фолюша техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи. Колонна БМП-2 прошла по улице Суворова, Ольги Соломовой, Весенняя, Болдина и Домбровского и далее в сторону Гожи.

Уже после 23.00 появилась информация о второй колонне техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира. ФОТОрепортаж





Фото: сайт NewGrodno