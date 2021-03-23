РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12048 посетителей онлайн
Новости Фото
11 287 28

Думали, что выдержит: трое детей провалились под лед на озере в парке "Партизанской славы" в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве трое детей провалились под лед. Патрульные совместно с неравнодушным мужчиной вовремя пришли на помощь и спасли их.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Происшествие случилось вчера днем. Инспекторы получили вызов о парнях и девочке, которые тонут в озере, в парке "Партизанская слава".

"За считанные минуты на месте был экипаж патрульных Валерий Бебко и Александр Лысенко. Напуганные очевидцы звали их на помощь. Еще до приезда патрульных с другой стороны берега один из неравнодушных мужчин уже бросился на спасение детей. Он вытащил из воды 12-летнюю девочку.

В водоеме оставались еще двое парней. Они из последних сил держались на поверхности. Времени на промедление не было, поэтому Александр Лысенко бросился в воду, чтобы спасти детей. Он разбивал лед руками и подплывал к утопающим. Патрульный вытащил одного из ребят на берег. Между тем Валерий Бебко взял в служебном автомобиле трос и бросил другом парню. Так совместными усилиями напарники вытащили и его", - сказано в сообщении.

Думали, что выдержит: трое детей провалились под лед на озере в парке Партизанской славы в Киеве 01

Отмечается, что до приезда скорой инспекторы посадили спасенных в служебный автомобиль, отдали им свою сухую одежду и оказывали помощь. Дети объяснили, что оказались на льду, потому что думали, что он выдержит их, но провалились. После осмотра медиками 14-летних ребят госпитализировали в детскую больницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ремня тебе сейчас дать бы...", - волонтер Ричард Горда с помощью спиннинга спас ребенка, уплывшего на льдине от берега. ВИДЕО

Патрульные вызвали в медицинское учреждение родителей и работников ювенальной превенции.

Думали, что выдержит: трое детей провалились под лед на озере в парке Партизанской славы в Киеве 02

"Спасибо патрульным Валерию и Александру, а также неравнодушному мужчине за спасенные детские жизни. Кто знает, как бы завершилась эта история, если бы они вовремя не пришли на помощь.

Мы напоминаем: тонкий лед - это большая опасность для здоровья и жизни. Будьте осторожны и берегите себя", - добавили в ведомстве.

Думали, что выдержит: трое детей провалились под лед на озере в парке Партизанской славы в Киеве 03
Думали, что выдержит: трое детей провалились под лед на озере в парке Партизанской славы в Киеве 04
Фото: МВД/Facebook

Думали, что выдержит: трое детей провалились под лед на озере в парке Партизанской славы в Киеве 05

дети (6522) МВД (9321) спасение (169) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Респект за такой поступок!...
показать весь комментарий
23.03.2021 08:38
+28
Добре, що все закінчилось переляком. Патрульні та небайдужий чоловік заслуговують на повагу та подяку.
але ж по14 років і такі безвідповідальні і дурні..
показать весь комментарий
23.03.2021 08:45
+5
Каждое поколение платит свою цену.Родители должны учить детей правилам поведения .Что нельзя выходить на лёд в такое время,летом,-что нельзя купаться в непроверенных и опасных местах,тем более нырять вниз головой и т.д.Учить детей переходить улицы.АК школа должна проводить тренинги.Японцы в школах учат детей как вести себя при землетрусах,наводнеиях ,ссувах итд..
показать весь комментарий
23.03.2021 08:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект за такой поступок!...
показать весь комментарий
23.03.2021 08:38 Ответить
Добре, що все закінчилось переляком. Патрульні та небайдужий чоловік заслуговують на повагу та подяку.
але ж по14 років і такі безвідповідальні і дурні..
показать весь комментарий
23.03.2021 08:45 Ответить
Пацаны хотели повыпендриваться перед девочкой. В их возрасте никакой инстинкт самосохранения не действует, это природа.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:17 Ответить
Мужчина - это случайно выдживший мальчик.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:38 Ответить
трошки несправедливо, що нема призвища "небайдужого Чоловіка" який врятував дитя ще до того як на допомогу прибігли копи (дякувати всім трьом рятівникам що трое дуреп врятовано!)
показать весь комментарий
23.03.2021 09:42 Ответить
А могли все 6 из за троих под лед уйти.
показать весь комментарий
23.03.2021 10:13 Ответить
Каждое поколение платит свою цену.Родители должны учить детей правилам поведения .Что нельзя выходить на лёд в такое время,летом,-что нельзя купаться в непроверенных и опасных местах,тем более нырять вниз головой и т.д.Учить детей переходить улицы.АК школа должна проводить тренинги.Японцы в школах учат детей как вести себя при землетрусах,наводнеиях ,ссувах итд..
показать весь комментарий
23.03.2021 08:49 Ответить
учить учить..опять вашпитатели заныли про вашпитание.. Типа всё так просто вот учи и всё будет как научил. Сказочные вошпитатели. Вариант что дети не слушаюца и особенно в подростковом возрасте по своей психологии вообще специально делают на зло, из духа противоречия..вашпитателя такое и в голову не приходит..
показать весь комментарий
23.03.2021 09:06 Ответить
Так у школі постійно перед канікулами на цю тему читають лекції. але люди далекі від природи, тупі городяни саме такі.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:09 Ответить
точно, это как селяне приезжают в город и не знают как улицу перейти, и под машины попадают..село шо с них взять..
показать весь комментарий
23.03.2021 09:19 Ответить
ну да то ничо, шо по статистике больше все-таки городских придурков в гробиках после перехода улицьі..
показать весь комментарий
23.03.2021 10:35 Ответить
"ссув" російською - "оползєнь"
показать весь комментарий
23.03.2021 10:08 Ответить
На последнем снимке никак не хлопчик, судя по мозолистым рукам.
)))
показать весь комментарий
23.03.2021 08:55 Ответить
либо это "один из неравнодушных мужчин", либо искупавшийся патрульный.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:02 Ответить
а як виглядають замерзлі руки? плюс крупний план. окрім того якщо дєвкє було 12 то і цим десь так. а дітки Бувають різні, може він із породи ЛОБ.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:07 Ответить
хорошо что успели......
показать весь комментарий
23.03.2021 09:01 Ответить
тобто ці вже доволі дорослі городські барани просто стали усі троє в одному місці на кригу і тому вона крякнула.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:04 Ответить
озеро "партізанскай слави"ось такі озера ***** буде захищати від хахлов...
показать весь комментарий
23.03.2021 09:11 Ответить
а что с головами у "детей"
показать весь комментарий
23.03.2021 09:12 Ответить
цензура
показать весь комментарий
23.03.2021 09:43 Ответить
Когда лезут куда ни попадя, герои, а когда обделаются то надо скрывать что бы не было психологической травмы.
показать весь комментарий
23.03.2021 10:04 Ответить
Скільки повинно ще втопитись люду щоби цим дурням якось зайшло в їх диряві голови ?
показать весь комментарий
23.03.2021 10:04 Ответить
У ментов грудь 1-го размера и мозоль боевой. Молодцы!
показать весь комментарий
23.03.2021 10:09 Ответить
Не, молодцы, конечно и всё такое, но, я заметил такую вещь, что наша полиция очень хорошо исполняет функции МЧС, но не всегда хорошо (не вся) свои прямые обязанности.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:15 Ответить
Вот это настоящие, правильные полицейские. Страна может им гордиться. И гражданский мужик тоже герой. Счастья, добра, удачи мужикам!
показать весь комментарий
23.03.2021 11:32 Ответить
какой лед два месяца плюс на улице) вчес
показать весь комментарий
23.03.2021 13:48 Ответить
то плохие менты и аваков то хорошие..та вы разбиритесь кто есть кто))
показать весь комментарий
23.03.2021 13:50 Ответить
вот какого ляда там лазить? ремня дать
показать весь комментарий
23.03.2021 18:05 Ответить
 
 