Думали, что выдержит: трое детей провалились под лед на озере в парке "Партизанской славы" в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве трое детей провалились под лед. Патрульные совместно с неравнодушным мужчиной вовремя пришли на помощь и спасли их.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Происшествие случилось вчера днем. Инспекторы получили вызов о парнях и девочке, которые тонут в озере, в парке "Партизанская слава".

"За считанные минуты на месте был экипаж патрульных Валерий Бебко и Александр Лысенко. Напуганные очевидцы звали их на помощь. Еще до приезда патрульных с другой стороны берега один из неравнодушных мужчин уже бросился на спасение детей. Он вытащил из воды 12-летнюю девочку.

В водоеме оставались еще двое парней. Они из последних сил держались на поверхности. Времени на промедление не было, поэтому Александр Лысенко бросился в воду, чтобы спасти детей. Он разбивал лед руками и подплывал к утопающим. Патрульный вытащил одного из ребят на берег. Между тем Валерий Бебко взял в служебном автомобиле трос и бросил другом парню. Так совместными усилиями напарники вытащили и его", - сказано в сообщении.

Отмечается, что до приезда скорой инспекторы посадили спасенных в служебный автомобиль, отдали им свою сухую одежду и оказывали помощь. Дети объяснили, что оказались на льду, потому что думали, что он выдержит их, но провалились. После осмотра медиками 14-летних ребят госпитализировали в детскую больницу.

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Патрульные вызвали в медицинское учреждение родителей и работников ювенальной превенции.

"Спасибо патрульным Валерию и Александру, а также неравнодушному мужчине за спасенные детские жизни. Кто знает, как бы завершилась эта история, если бы они вовремя не пришли на помощь.

Мы напоминаем: тонкий лед - это большая опасность для здоровья и жизни. Будьте осторожны и берегите себя", - добавили в ведомстве.





Фото: МВД/Facebook