Районные больницы Закарпатья реконструируют, часть приемных отделений скоро будет введена в эксплуатацию. ФОТОрепортаж

На Закарпатье продолжается создание высококачественных объектов социальной инфраструктуры. Медучреждения региона реконструируют и оборудуют современной техникой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице программы "Большая Стройка".

Сейчас ремонтные работы проводят в центральных районных больницах Хуста, Мукачева, а также в Раховской и Тячевской районных больницах. Так, в центральной районной больнице Мукачево полным ходом реконструируют помещения и оборудуют больницу современной медицинской техникой: компьютерным томографом, аппаратом УЗИ, цифровой рентген-установкой, МРТ.







Некоторые из приемных отделений больниц Закарпатья уже в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. В частности, в Facebook "Большая стройка" обнародованы фото реконструированной Воловецкой центральной районной больницы. К открытию также готовятся приемные отделения в Ужгородской центральной городской клинической больнице; Береговской центральной районной больнице им. Бертолона Линнера; Виноградовской районной больнице.





Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году начнется строительство огромного медицинского городка в Краматорске. Кроме этого, планируется реконструировать и оборудовать медицинской техникой около 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.

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