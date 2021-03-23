РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11027 посетителей онлайн
Новости Фото
1 646 4

Районные больницы Закарпатья реконструируют, часть приемных отделений скоро будет введена в эксплуатацию. ФОТОрепортаж

На Закарпатье продолжается создание высококачественных объектов социальной инфраструктуры. Медучреждения региона реконструируют и оборудуют современной техникой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице программы "Большая Стройка".

Сейчас ремонтные работы проводят в центральных районных больницах Хуста, Мукачева, а также в Раховской и Тячевской районных больницах. Так, в центральной районной больнице Мукачево полным ходом реконструируют помещения и оборудуют больницу современной медицинской техникой: компьютерным томографом, аппаратом УЗИ, цифровой рентген-установкой, МРТ.

Районные больницы Закарпатья реконструируют, часть приемных отделений скоро будет введена в эксплуатацию 01
Районные больницы Закарпатья реконструируют, часть приемных отделений скоро будет введена в эксплуатацию 02
Районные больницы Закарпатья реконструируют, часть приемных отделений скоро будет введена в эксплуатацию 03

Некоторые из приемных отделений больниц Закарпатья уже в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. В частности, в Facebook "Большая стройка" обнародованы фото реконструированной Воловецкой центральной районной больницы. К открытию также готовятся приемные отделения в Ужгородской центральной городской клинической больнице; Береговской центральной районной больнице им. Бертолона Линнера; Виноградовской районной больнице.

Районные больницы Закарпатья реконструируют, часть приемных отделений скоро будет введена в эксплуатацию 04
Районные больницы Закарпатья реконструируют, часть приемных отделений скоро будет введена в эксплуатацию 05

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году начнется строительство огромного медицинского городка в Краматорске. Кроме этого, планируется реконструировать и оборудовать медицинской техникой около 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уникальный детсад в форме пчелиных сот строят в Ривном, - Голик. ФОТО

Автор: 

больница (1440) Большая стройка (728) Закарпатская область (2591)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хоть не в асфальт укатают бабло
показать весь комментарий
23.03.2021 10:06 Ответить
Лучше бы Тимошенко отчитался о кислороде в больницах Украины .
Всем ли коронавирусным его хватает . мог бы прямо по областям перечислить
а вогнать миллионы в старый европейский аппарат МРТ - не хитрое дело
показать весь комментарий
23.03.2021 10:06 Ответить
Приемный покой, витрина лечебного заведения, так сказать врата... А дальше, куда ведут врата?
Замечательно, что поправили витрину. Повторюсь - а дальше? А дальше ужасы нашего городка(, естессно не для всех ужасы, для лохтората.
показать весь комментарий
23.03.2021 10:12 Ответить
Знову зрада? )))
показать весь комментарий
23.03.2021 10:48 Ответить
 
 