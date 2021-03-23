Террорист "ЛНР", отсидевший в РФ срок за наркотики, задержан на Харьковщине, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали на Харьковщине наемника террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Донбасса. В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.
Во время одного из нападений на позиции украинских военных террорист получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.
В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.
Сейчас решается вопрос о сообщение гражданину Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможных разведывательных или подрывных устремлений боевика.
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Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
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