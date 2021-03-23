РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9574 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
6 938 19

Террорист "ЛНР", отсидевший в РФ срок за наркотики, задержан на Харьковщине, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Террорист

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали на Харьковщине наемника террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Донбасса. В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

Во время одного из нападений на позиции украинских военных террорист получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Сейчас решается вопрос о сообщение гражданину Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможных разведывательных или подрывных устремлений боевика.

Также читайте: Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента "спецслужбы" террористов "ДНР", который собирал развединформацию о подразделениях ВСУ. ФОТОрепортаж

Террорист ЛНР, отсидевший в РФ срок за наркотики, задержан на Харьковщине, - контрразведка СБУ 01
Террорист ЛНР, отсидевший в РФ срок за наркотики, задержан на Харьковщине, - контрразведка СБУ 02
Террорист ЛНР, отсидевший в РФ срок за наркотики, задержан на Харьковщине, - контрразведка СБУ 03

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19934) наемники рф (2087)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
СБУ - надо БИТЬ добрее!!!)
показать весь комментарий
23.03.2021 11:34
+4
какой то етот террорист чмошнинький-видать не пошел ему на пользу русский мир
показать весь комментарий
23.03.2021 11:40
+4
такое гавно в расее не спасли даже духовные скрепы
показать весь комментарий
23.03.2021 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ - надо БИТЬ добрее!!!)
показать весь комментарий
23.03.2021 11:34 Ответить
Уточніть,як можно ****..ти добріше?,з поглажуванням шолі?
показать весь комментарий
23.03.2021 12:41 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2021 12:42 Ответить
В смісле сільнеє?
показать весь комментарий
23.03.2021 14:01 Ответить
да что такое . там отсидел еще и здесь придется . не куда бедному наркошке податься прям как в кино

Террорист "ЛНР", отсидевший в РФ срок за наркотики, задержан на Харьковщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6816
показать весь комментарий
23.03.2021 11:39 Ответить
какой то етот террорист чмошнинький-видать не пошел ему на пользу русский мир
показать весь комментарий
23.03.2021 11:40 Ответить
такое гавно в расее не спасли даже духовные скрепы
показать весь комментарий
23.03.2021 11:42 Ответить
Welcome to Ukraine/
показать весь комментарий
23.03.2021 11:47 Ответить
СБУ разоблачила российского шпиона - подполковника налоговой милиции, который действовал с санкции главы ГФС Мельника и начальника Оперативного управления Ткаченко
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
МОТУЗОЧКИ ШПИГУНСЬКОГО СКАНДАЛУ ЗНОВУ ЗАВ"ЯЗУЮТЬСЯ НА ЄРМАКУ
показать весь комментарий
23.03.2021 11:49 Ответить
наталья, меня удивляет что налоговика объявляют шпионом.... а какие секреты знает налоговик? что в декларациях багатых чиновников? или сколько взяток берет тот или иной начальник? это что кому то кроме налоговиков интересно? дурня какая то.......дальше что сотрудника коммунально дорожной службы или сантехника миколу шпионом объявим?
показать весь комментарий
23.03.2021 12:46 Ответить
а что, экономический шпионаж уже отменили? да и даже знание того факта "сколько взяток берет" уже достаточно для шантажа и политического давления в будущем, вдруг кто-то из берущих займет высокий пост...
показать весь комментарий
23.03.2021 14:26 Ответить
https://youtu.be/lVpF0X-PDhE?t=23 Милости прошу к нашему шалашу (с)
показать весь комментарий
23.03.2021 12:16 Ответить
всякая нечисть прётся в Украину! вам не кажется странным земляки? наверное знают , что лояльные к рашке наши судьи их не посадят!!! другой причины не вижу.... все эти крики про нашихлюдей ,идущие с самого верха власти , делают своё дело!!!
показать весь комментарий
23.03.2021 12:39 Ответить
приехал за справедливостью
показать весь комментарий
23.03.2021 13:00 Ответить
На обмен!
показать весь комментарий
23.03.2021 13:02 Ответить
Он у них -придорожный мусор.А тут -пожизненное надо.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:41 Ответить
Ой....
Поднять в сети шум про страданья конкретного барца за русский мир в лапах фашыстов...
показать весь комментарий
23.03.2021 15:31 Ответить
Этот дрыщь ещё и мирное население запугивал....
показать весь комментарий
23.03.2021 16:57 Ответить
расстрелять!
показать весь комментарий
23.03.2021 17:56 Ответить
 
 