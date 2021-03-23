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На центральном вокзале Киева задержали мужчину с 350 г кокаина, ввезенного из ЕС, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале задержали мужчину с контрабандной партией кокаина в 350 г, ввезенного из ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Подольской окружной прокуратурой г. Киева совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождением ГУ БКОП СБ Украины выявлен факт контрабандного перемещения гражданином Украины наркотического средства "кокаин" на территорию Украины для дальнейшего сбыта.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что житель Киевской области незаконно ввез на территорию Украины из страны Европейского Союза с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство "кокаин" весом около 350 г.. После этого железнодорожным сообщением Львов-Киев мужчина перевез указанное наркотическое средство на центральный вокзал Киева, где он и был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

На центральном вокзале Киева задержали мужчину с 350 г кокаина, ввезенного из ЕС, - прокуратура 01

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стоимость изъятого наркотического средства при розничной сбыте составляет около 50 тыс. долларов США.

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Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства, а также другие лица, которые могут быть причастны к контрабандному ввозу наркотического средства через государственную границу Украины.

На центральном вокзале Киева задержали мужчину с 350 г кокаина, ввезенного из ЕС, - прокуратура 02

Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

На центральном вокзале Киева задержали мужчину с 350 г кокаина, ввезенного из ЕС, - прокуратура 03
На центральном вокзале Киева задержали мужчину с 350 г кокаина, ввезенного из ЕС, - прокуратура 04
Фото: сайт прокуратуры Киева

контрабанда (2409) наркотики (2148) прокуратура (5020)


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отпустите андрюшу ермака. он ради вовы старается
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23.03.2021 12:26 Ответить
Брат митька помирает, дозу просит.
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23.03.2021 12:27 Ответить
Нищеброд.
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23.03.2021 12:26 Ответить
Вова , срочно возьми это дело под личную ответветственность 🤣
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23.03.2021 12:31 Ответить
живут же люди!
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23.03.2021 12:39 Ответить
из одного союза в другой привез
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23.03.2021 12:59 Ответить
а шото за "смоктульки" синенькі?
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23.03.2021 13:09 Ответить
наверное экспресс-тесты
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23.03.2021 14:12 Ответить
охладітєлю русскочєлюстного ануса то.
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23.03.2021 14:15 Ответить
 
 