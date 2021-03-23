СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: часть их "прибыли" шла на финансирование "ЛДНР". ФОТОрепортаж
С начала марта текущего года Служба безопасности Украины совместно с Комиссией по лицензированию азартных игр и лотерей заблокировала деятельность более 30 игорных заведений и двух казино.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБУ, часть нелегально полученных средств направлялась на финансирование террористических организаций "ДНР/ЛНР".
Так, СБУ прекратила незаконную деятельность игорных заведений в Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Во время следственных сотрудники спецслужбы изъяли:
- более 600 ед. компьютерного оборудования;
- 14 столов для игры в покер;
- 5 рулеток;
- игральные фишки, карты, принадлежности для карточных игр, наличные, мобильные телефоны персонала игорных заведений;
- черновые записи с клиентскими базами, видеорегистраторы.
В данное время проверяется информация о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов.
В рамках уголовного производства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.
Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно с региональными органами СБУ проводится системная работа по противодействию работе нелегального игорного бизнеса, который осуществляется без соответствующих лицензий Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
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Т.е., фактически, СБУ, ходит туда регулярно.
Один раз в месяц.
По другим точкам, точно так. Состав "зондеркоманды", стабилен.
На авакяна замахнулся!