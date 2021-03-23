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СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: часть их "прибыли" шла на финансирование "ЛДНР". ФОТОрепортаж

С начала марта текущего года Служба безопасности Украины совместно с Комиссией по лицензированию азартных игр и лотерей заблокировала деятельность более 30 игорных заведений и двух казино.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБУ, часть нелегально полученных средств направлялась на финансирование террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Так, СБУ прекратила незаконную деятельность игорных заведений в Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Во время следственных сотрудники спецслужбы изъяли:

- более 600 ед. компьютерного оборудования;
- 14 столов для игры в покер;
- 5 рулеток;
- игральные фишки, карты, принадлежности для карточных игр, наличные, мобильные телефоны персонала игорных заведений;
- черновые записи с клиентскими базами, видеорегистраторы.

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В данное время проверяется информация о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

В рамках уголовного производства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.

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Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно с региональными органами СБУ проводится системная работа по противодействию работе нелегального игорного бизнеса, который осуществляется без соответствующих лицензий Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: часть их прибыли шла на финансирование ЛДНР 01
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: часть их прибыли шла на финансирование ЛДНР 02
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: часть их прибыли шла на финансирование ЛДНР 03
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: часть их прибыли шла на финансирование ЛДНР 04
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: часть их прибыли шла на финансирование ЛДНР 05
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений: часть их прибыли шла на финансирование ЛДНР 06

СБУ (19901) азартные игры (128)


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Топ комментарии
+1
...этапабедаящитаю, верно, лийтинант бакланов?
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23.03.2021 16:00
+1
Не так нада. Одно факельное шествие с разборками и крысы сами по углам попрячутся. Почему у нас до сих пор зелёнорубашечников нет?
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23.03.2021 16:12
+1
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений.-Зачистка территории для мафии Коломойского. Ранее: Телеканал Коломойского занялся борьбой с казино и букмекерами вместе с МВД Авакова.
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23.03.2021 16:19
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...этапабедаящитаю, верно, лийтинант бакланов?
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23.03.2021 16:00 Ответить
Возможной причастности?? ВОЗМОЖНОЙ, Карл!!!
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23.03.2021 16:03 Ответить
Не так нада. Одно факельное шествие с разборками и крысы сами по углам попрячутся. Почему у нас до сих пор зелёнорубашечников нет?
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23.03.2021 16:12 Ответить
зачем им финансировать какое лднр? Очередной бред сбу, которая занимается всем, с чего можно поиметь
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23.03.2021 16:13 Ответить
Мдя, таке собі "казино", у нас десяток кращих працюють, рулетка взагалі з 70-х років
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23.03.2021 16:14 Ответить
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений.-Зачистка территории для мафии Коломойского. Ранее: Телеканал Коломойского занялся борьбой с казино и букмекерами вместе с МВД Авакова.
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23.03.2021 16:19 Ответить
А Космолот Авакова который с таким пафосом закрывали на улицах, первый в Украине получил игорную лицензию
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23.03.2021 23:59 Ответить
На Нивках, первое же здание от метро с обратной стороны харчевни и со стороны озера прекрасно втихую работают. Вывесок нет. Спускаешься к двери, звонишь, с тобой общаются, затем открывают дверь. Под крылышком Авакова лет 5 уже.
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23.03.2021 16:59 Ответить
Заблокировали или сорвали джекпот?
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23.03.2021 17:37 Ответить
Тю, а я думав вони упіймали 30 кацапських шпигунів в офісі Зєлєнского...
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23.03.2021 18:28 Ответить
Старые и верные друзья, рассказали про ЧЕТВЁРТЫЙ заход в эту "тусовку".
Т.е., фактически, СБУ, ходит туда регулярно.
Один раз в месяц.
По другим точкам, точно так. Состав "зондеркоманды", стабилен.
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23.03.2021 20:44 Ответить
Зеля вообще крышей поехал....
На авакяна замахнулся!
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24.03.2021 10:58 Ответить
Всё давно работает онлайн и довольно успешно. В качестве примера приведу такие популярные автоматы среди игроков онлайн казино, как Reel Keeper, Dead or Alive и https://wibe.team/piramida-aztec-gold.html Aztec gold . Разумеется, если вы докупили себе спину, то вероятность выигрыша отнюдь не иллюзорно увеличивается. Кроме того, следите за актуальными событиями казино которые обновляются, лотереи, квесты и турниры. Понятно что хочется зарабатывать так, чтобы ничего не вкладывать, но не в настоящее время)
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19.08.2022 13:31 Ответить
 
 