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Капитальный ремонт трассы Н-08 Борисполь - Мариуполь стартовал на Черкасщине: Установят автобусные остановки и площадку для автотранспорта. ФОТОрепортаж

Стартовал капитальный ремонт на трассе Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь в пределах Черкасской области. Дорогу будут ремонтировать от границы с Киевской областью до поворота на Канев в селе Софиевка Золотоношского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице в Facebook программы Президента Украины "Большая стройка". 

В прошлом году были восстановлены 33 км этой трассы. В нынешнем году работы продолжаются.

Капитальный ремонт трассы Н-08 Борисполь - Мариуполь стартовал на Черкасщине: Установят автобусные остановки и площадку для автотранспорта 01

"На трассе Н-08 на участке км 81 + 300 - км 87 + 300 будет проведен капитальный ремонт 6 километров. В рамках капитального ремонта будет проведен комплекс работ: обустройство основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом; обустройство дорожной одежды и съездов с дороги из трех слоев асфальтобетона; обустройство водоотвода проезжей части автодороги и водопропускных труб; укрепление обочин; обустройство съездов с дороги", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт трассы Н-08 Борисполь - Мариуполь стартовал на Черкасщине: Установят автобусные остановки и площадку для автотранспорта 02

Отмечается, что на отремонтированном участке обустроят автобусные остановки и пешеходный переход с автономным освещением, а также сделают площадку для автотранспорта на границе областей, установят новые металлические ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы выполняет подрядчик ООО "СП "Автострада".

Капитальный ремонт трассы Н-08 Борисполь - Мариуполь стартовал на Черкасщине: Установят автобусные остановки и площадку для автотранспорта 03

Напомним, координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко недавно заявил, что амбициозный план программы - обновить всю сеть дорог государственного значения в Украине (более 20 тысяч км) до конца 2023 года.

Также читайте: Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Черниговская область (1134)


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Может наконец украинцы смогут ездить к морю , как европейцы , по автобанам ? И беречь свои авто .
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23.03.2021 16:33 Ответить
А если б не велике будивництво то не строили бы?
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23.03.2021 16:33 Ответить
Чому Черкаська ОДА під керівництвом паяца Скічка засекретила інформацію про "Велике будівництво"? Тому що воно насправді "Велике крадівництво"?


Черкаська ОДА засекретила ціни на будматеріали «Великого будівництва»

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації відмовився надати інформацію про вартість матеріалів для здійснення будівельних робіт у рамках "Великого будівництва".

https://bykvu.com/ru/bukvy/cherkaska-oda-zasekretila-cini-na-budmateriali-velikogo-budivnictva/
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23.03.2021 16:44 Ответить
Живу в этих краях. На этом участке как раз дорога была более менее хорошая. Но хороший асфальт срезают. Им бы в сторону от трассы поремонтировать хоть что то, а то капец...
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23.03.2021 17:04 Ответить
Це точно. Якщо й треба де ремонтувати, то там можна було б і пізніше. Дорога адекватна, максимум що треба було б зробити - де не де залатати ямки, тільки по-людськи. Те ж саме торік трохи далі, біля Золотоноші - вперли 1 м асфальту, зробили ідеальну дорогу. Але ж вона просто золота вийшла. На ті гроші можна було б не одну сотню - тисячу км доріг довести до нормального стану. Ну звичайно б, якби саме робили реальний ремонт доріг а не відмивання грошей. Що зробили б адекватні дорожники. А так - їдеш десяток км в раю, а потім 100 км пекла ((
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23.03.2021 17:21 Ответить
 
 