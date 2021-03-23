Капитальный ремонт трассы Н-08 Борисполь - Мариуполь стартовал на Черкасщине: Установят автобусные остановки и площадку для автотранспорта. ФОТОрепортаж

Стартовал капитальный ремонт на трассе Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь в пределах Черкасской области. Дорогу будут ремонтировать от границы с Киевской областью до поворота на Канев в селе Софиевка Золотоношского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице в Facebook программы Президента Украины "Большая стройка".

В прошлом году были восстановлены 33 км этой трассы. В нынешнем году работы продолжаются.

"На трассе Н-08 на участке км 81 + 300 - км 87 + 300 будет проведен капитальный ремонт 6 километров. В рамках капитального ремонта будет проведен комплекс работ: обустройство основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом; обустройство дорожной одежды и съездов с дороги из трех слоев асфальтобетона; обустройство водоотвода проезжей части автодороги и водопропускных труб; укрепление обочин; обустройство съездов с дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на отремонтированном участке обустроят автобусные остановки и пешеходный переход с автономным освещением, а также сделают площадку для автотранспорта на границе областей, установят новые металлические ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы выполняет подрядчик ООО "СП "Автострада".

Напомним, координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко недавно заявил, что амбициозный план программы - обновить всю сеть дорог государственного значения в Украине (более 20 тысяч км) до конца 2023 года.

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