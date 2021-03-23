Киевские таможенники перехватили посылку с пятью бриллиантами из США. ФОТОрепортаж

Киевскими таможенниками блокировали попытку ввоза драгоценных камней в международном почтовом отправлении - пяти бриллиантов разных оттенков общей стоимостью 295 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Согласно декларации, в посылке, поступившей из американского Балтимора в Днепр, должен был находиться только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов США. Однако, во время проверки посылки на сканере таможенники заметили посторонние вложения, не указанные в сопроводительных документах. Во время распаковки отправления были выявлены 5 ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карат. Цвета - от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, содержали характерные для бриллиантов отметки.

Как определили эксперты, обнаруженое - драгоценные камни первого порядка: алмазы ограненные (бриллианты) общей стоимостью 295 тыс грн (10 700 долларов США).

Самый крупный из них - фантазийного насыщенного коричневого цвета камень, массой 3,02 карата, размером 10,58х7,68мм, в огранке Овал-57. Стоимость этого камня - 5,5 тысяч долларов США.

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Остальные камней - в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, заметной только под микроскопом.





Отмечается, что согласно международным нормам, запрещено вкладывать драгоценные камни в посылки без объявленной ценности. Кроме того, товары, пересылаемые через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях, должны быть указаны в декларации. Таким образом имеются признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных сразу двумя статьями Таможенного кодекса: ст. 472 и ст. 473.

Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил. Бриллианты изъяты.

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