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Киевские таможенники перехватили посылку с пятью бриллиантами из США. ФОТОрепортаж

Киевскими таможенниками блокировали попытку ввоза драгоценных камней в международном почтовом отправлении - пяти бриллиантов разных оттенков общей стоимостью 295 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Киевские таможенники перехватили посылку с пятью бриллиантами из США 01

Согласно декларации, в посылке, поступившей из американского Балтимора в Днепр, должен был находиться только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов США. Однако, во время проверки посылки на сканере таможенники заметили посторонние вложения, не указанные в сопроводительных документах. Во время распаковки отправления были выявлены 5 ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карат. Цвета - от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, содержали характерные для бриллиантов отметки.

Как определили эксперты, обнаруженое - драгоценные камни первого порядка: алмазы ограненные (бриллианты) общей стоимостью 295 тыс грн (10 700 долларов США).

Киевские таможенники перехватили посылку с пятью бриллиантами из США 02

Самый крупный из них - фантазийного насыщенного коричневого цвета камень, массой 3,02 карата, размером 10,58х7,68мм,  в огранке Овал-57. Стоимость этого камня - 5,5 тысяч долларов США.

Киевские таможенники перехватили посылку с пятью бриллиантами из США 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В аэропорту "Борисполь" в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Остальные камней - в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, заметной только под микроскопом.

Киевские таможенники перехватили посылку с пятью бриллиантами из США 04
Киевские таможенники перехватили посылку с пятью бриллиантами из США 05

Отмечается, что согласно международным нормам, запрещено вкладывать драгоценные камни в посылки без объявленной ценности. Кроме того, товары, пересылаемые через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях, должны быть указаны в декларации. Таким образом имеются признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных сразу двумя статьями Таможенного кодекса: ст. 472 и ст. 473.

Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил. Бриллианты изъяты.

Также читайте: Пограничники поймали в "Борисполе" двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж

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Источник: 
Киев (25524) контрабанда (2409) таможня (1959) бриллианты (18)


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Топ комментарии
+16
ну теперь у таможенников праздник...вы бы так вагоны с лесом задерживали...
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23.03.2021 16:38
+8
нормально складеться, по старій схемі.. три камінця наверх, два собі..
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23.03.2021 16:39
+6
Жадность фраера сгубила. Положили бы какую-нибудь шмутку, задекларировали бы баксов 30 - прошло бы. Дилетанты хреновы.
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23.03.2021 16:42
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Правила форума Совет форумчан
Це добре що "перехватілі", але ще цікавіше буде прослідкувати подальшу долю цих камінців. Дуже цікаво, як у них доля складеться....
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23.03.2021 16:38 Ответить
нормально складеться, по старій схемі.. три камінця наверх, два собі..
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23.03.2021 16:39 Ответить
А... А я думав, що може лікарню побудують чи ******* озброєння закуплять для армії.... А воно по накатаній.....
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23.03.2021 16:44 Ответить
я був би дуже радий з Вами погодитись... але..нам з вами, армії, дітсадочкам, лікарням і т.д.... з цього ніякої користі...
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23.03.2021 16:47 Ответить
ну теперь у таможенников праздник...вы бы так вагоны с лесом задерживали...
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23.03.2021 16:38 Ответить
какой то сюриализм.
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23.03.2021 16:38 Ответить
на алиэкспресс видел гривень по 20 за штуку.
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23.03.2021 16:40 Ответить
Жадность фраера сгубила. Положили бы какую-нибудь шмутку, задекларировали бы баксов 30 - прошло бы. Дилетанты хреновы.
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23.03.2021 16:42 Ответить
да какой дурак такие вещи отправляет бандеролью, бигунки для этого есть, за ходку тянут два айфона и жменю камней)) цена вопроса два билета эконом Киев-Нью Йорк, там пол самолёта таких летунов.
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23.03.2021 16:47 Ответить
Ну или так. Я ж говорю - жадность.
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23.03.2021 16:49 Ответить
не факт что это не образцы похожих на брильанты и чтоб их оценили местные мастера , потом дело мошенника - добавить цветной метал и продать как оригинал. Кстати, такой бизнес (подделок и артифактов) весьма распространён в Украине. Но если это оригиналы, то сто пудов жлобы - добавь чуть стекляшки и всё.
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23.03.2021 17:05 Ответить
мамашка кобелёнку сдачу с молочишка прислала ?...........
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23.03.2021 16:45 Ответить
Думаю, что до Минфина не доедут - мыши на таможенном складе сьедят.
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23.03.2021 16:48 Ответить
Ну ввезли б і що, ракета Нептун не полетіла б? Навпаки нехай завозять бо тут після революцій, експропріацій, голодоморів, взагалі ювелірка зникла як поняття. От аби вивозили. Сюрреалізм - піджаки за 600 000, годинник ціною з квартиру і якісь там діаманти. Хочеться запитати як вони можуть підірвати економіку України?
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23.03.2021 16:51 Ответить
А"радіант" дуже чудовій... навіть в своїй прозорості(фото просто дрек) та невеличкій вазі... чудовий!!!
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23.03.2021 16:56 Ответить
по бриллиантовым меркам камни никакие= шлак
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23.03.2021 17:01 Ответить
Та ні ... шлак це і1 і2 і3... а таких я не бачу.. VVS1, VVS2 не погана серединка.
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23.03.2021 17:10 Ответить
цвет браун и I и качество SI? Люди с деньгами такие сейчас не покупают.
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23.03.2021 17:37 Ответить
скоро увидем эти кулечки у бриллиантовых прокуроров
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23.03.2021 17:02 Ответить
среди одесских ювелиров в царские времена считалось высшим пилотажем втюхать лохам и лошицам "дутое" золото, бриллианты тоже из этой категории. Таможня признает их подделкой оценят в 4 000 гр. и продадут для реализации лохам и лошицам.
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23.03.2021 17:32 Ответить
ну такие камни за 4000 грвн купят явно не лохи
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23.03.2021 17:38 Ответить
Не понимаю в чем криминал. Они же ввозят в Украину драгоценности, а не вывозят
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23.03.2021 19:10 Ответить
Якщо про це стало відомо, то вони фуфлові
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23.03.2021 19:42 Ответить
 
 