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Работа общепитов во время карантина взамен на взятку: ГБР задержало чиновника Госпродпотребслужбы Одесчины. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы в Одесской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от владельцев заведений общественного питания за непрепятствование их деятельности, несмотря на установленные карантинные ограничения, а также невыявление нарушений и непривлечение к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сейчас начальника одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области задержали.

Проводятся неотложные следственные действия.

Уголовное производство открыто по признакам принятия предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Работа общепитов во время карантина взамен на взятку: ГБР задержало чиновника Госпродпотребслужбы Одесчины 01
Работа общепитов во время карантина взамен на взятку: ГБР задержало чиновника Госпродпотребслужбы Одесчины 02
Работа общепитов во время карантина взамен на взятку: ГБР задержало чиновника Госпродпотребслужбы Одесчины 03

Автор: 

взятка (6160) Одесская область (3574) Госпродпотребслужба (258) ГБР (2990)


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Чиновник Госпродпотребслужбы Одесщины вымогал взятку за непрепятствование работе общепитов во время карантина, - ГБР - Цензор.НЕТ 342
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23.03.2021 16:41 Ответить
На этой карте не видно Крым ещё Украина или уже нет. Похоже на центральную Африку.
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23.03.2021 17:03 Ответить
не может такого быть...одесский чиновник вымогал взятку? неужели среди чиновников есть взяточники?...
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23.03.2021 16:42 Ответить
Он же как лучше хотел - чтоб экономика работала, предприниматели получали прибыль и платили в бюджет налоги, чтоб людям было где отдохнуть, люди довольны, с улыбками выходят, идут по улицам, а на улицах весна, природа пробуждается, птицы щебечут, играют дети, Одесса весной прекрасна, все счастливы, и тут раз! - и убили такое хорошее начинание....
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23.03.2021 17:06 Ответить
Как эта служба достала. Это самая непотребная и самая корумиированая служба.
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23.03.2021 17:15 Ответить
А для чего еще создали эту службу,только взятки сдирать.
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23.03.2021 18:35 Ответить
 
 