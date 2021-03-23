Работа общепитов во время карантина взамен на взятку: ГБР задержало чиновника Госпродпотребслужбы Одесчины. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы в Одесской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от владельцев заведений общественного питания за непрепятствование их деятельности, несмотря на установленные карантинные ограничения, а также невыявление нарушений и непривлечение к ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Сейчас начальника одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области задержали.
Проводятся неотложные следственные действия.
Уголовное производство открыто по признакам принятия предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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