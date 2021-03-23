Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня. ФОТОрепортаж

126 старинных монет и 6 банкнот пытался вывезти через аэропорт "Борисполь" нумизмат из Израиля. Старейшие в коллекции - пятаки времен Екатерины II - 33 монеты от 1760 года чеканки, также пенни Финляндии, деньги Польши, копейки Российской империи и СССР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Для прохождения таможенного контроля пассажир выбрал упрощенный порядок "зеленый коридор", чем гарантировал отсутствие у него товаров и предметов, обязательных для декларирования или же ограниченных для вывоза. При проверке сканирующей системой, в чемодане таможенники заметили характерные для монет формы. Монеты и банкноты, отсортированные в пакетики по номиналам и годам, находились в обычной картонной коробочке среди вещей пассажира.







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Гражданин Израиля нарушил порядок прохождения таможенного контроля, установленный в "зеленом коридоре". Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины.









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Монеты и банкноты изъяты. Их стоимость и культурная ценность будет установлена ​​после проведения экспертной оценки.