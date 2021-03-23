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Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня. ФОТОрепортаж

126 старинных монет и 6 банкнот пытался вывезти через аэропорт "Борисполь" нумизмат из Израиля. Старейшие в коллекции - пятаки времен Екатерины II - 33 монеты от 1760 года чеканки, также пенни Финляндии, деньги Польши, копейки Российской империи и СССР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 01

Для прохождения таможенного контроля пассажир выбрал упрощенный порядок "зеленый коридор", чем гарантировал отсутствие у него товаров и предметов, обязательных для декларирования или же ограниченных для вывоза. При проверке сканирующей системой, в чемодане таможенники заметили характерные для монет формы. Монеты и банкноты, отсортированные в пакетики по номиналам и годам, находились в обычной картонной коробочке среди вещей пассажира.

Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 02
Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 03
Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 04

Смотрите: 4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 05
Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 06
Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 07

Гражданин Израиля нарушил порядок прохождения таможенного контроля, установленный в "зеленом коридоре". Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины.

Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 08
Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 09
Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 10
Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 11

Читайте также: Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 12
Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня 13

Монеты и банкноты изъяты. Их стоимость и культурная ценность будет установлена ​​после проведения экспертной оценки.

Автор: 

контрабанда (2409) таможня (1959) антиквариат (87)


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Топ комментарии
+11
и стоимость этого раритета аж 350 грн)))
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23.03.2021 18:13
+10
Ці монети коштують всі скопом пару тисяч гривень. Незрозуміло за що відібрали монети, жодної музейної чи історичної цінності вони не мають.
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23.03.2021 18:49
+8
из редких -только полкопейки 1927г.
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23.03.2021 18:07
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Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkc8M--pX7Mc&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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23.03.2021 18:02 Ответить
Ці монети коштують всі скопом пару тисяч гривень. Незрозуміло за що відібрали монети, жодної музейної чи історичної цінності вони не мають.
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23.03.2021 18:49 Ответить
За обман таможни и погранцов
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23.03.2021 19:44 Ответить
Ты дегенерат и дыбил
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23.03.2021 20:12 Ответить
Катькиных 5коп 1771года покупают по 14тыс грн.
Так же на фото есть пятаки по цене 1400грн , 5500 и так далее...
Так что оценить барахлишко на первый взгляд сложно.
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23.03.2021 22:12 Ответить
Для цього стан монети має бути ідеальний, а на фото сміття
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23.03.2021 22:22 Ответить
твої висери не коштують нічого, не мають жодної інформативної цінності, в спам.
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23.03.2021 22:16 Ответить
ах ты ж ***** ..мойская!
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23.03.2021 18:02 Ответить
Ігарь Валєріч???
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23.03.2021 18:06 Ответить
"126 старинных монет и 6 банкнот?"

НА МИКОЛАЇВЩИНІ "ЧОРНІ АРХЕОЛОГИ" БУЛЬДОЗЕРОМ ЗРУЙНУВАЛИ СКІФСЬКИЙ ЦАРСЬКИЙ КУРГАН

Замість скіфського кургану V сторіччя до нашої ери - тут тепер лише розритий котлован.

Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця - Цензор.НЕТ 9564
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23.03.2021 20:14 Ответить
из редких -только полкопейки 1927г.
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23.03.2021 18:07 Ответить
и стоимость этого раритета аж 350 грн)))
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23.03.2021 18:13 Ответить
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця - Цензор.НЕТ 3573

Да віддайте йому ті монети! Нічого рідкісного там нема.
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23.03.2021 18:25 Ответить
шо, и правильная национальность в наше время не помогла?)
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23.03.2021 18:08 Ответить
Крадіжки і крадії не рідкість і в тій, чи іншій мірі присутня у всіх народів світу ...

Але я знаю, принаймні кілька нації, в яких обман, крадіжки та пограбування є "національною забавою", чи навіть генетично-природнім чи вихованим способом дій...

Не лише красти гаманці чи рушники на курорті, але й грабувати території, національні багатства, секрети, спорожнювати банківські картки інших народів, вбивати і за цей рахунок багатіти, наживатися, насміхатися з обкрадених і вип'ячувати себе як особливо розумних, успішних, які мають керувати іншими народами, континентами...

Яким присутній діагноз "Шури Балаганова", який маючи сто тисяч... не утримався і "свиснув" в трамваї в пасажира 3 рублі 27 копійок...

Ось приклад одного з них... і далеко не бідних грошима,.. але бідних духовно...

"У Страсбурзі російський дипломат ховав в консульстві крадені велосипеди щоб потім продати"... (саму статтю дивись в коментарях)

Їх нинішні нащадки (нинішня влада України) - також звідти... і родом і духом ... Їхні предки ходили в шкірянках з зірками на кашкетах та маузерами при боці...
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23.03.2021 22:12 Ответить
А почему если с Израиля то сразу "нумизмат" а не простой гражданин? Как обычно двойные стандарты.
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23.03.2021 18:12 Ответить
так не нумизман же...нумизмат
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23.03.2021 18:26 Ответить
главное что не " иностранец "
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23.03.2021 18:46 Ответить
Монетки гавно! стоят понты... Вернуть немедленного гражданину, принести извинения!
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23.03.2021 18:16 Ответить
с каких это пор контрабандист стал "нумизматом"???
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23.03.2021 18:18 Ответить
С тех пор, что у него совпало гражданство с редакцией цензора.
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23.03.2021 18:23 Ответить
знову пашлі пагроми і гонєнія?
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23.03.2021 18:22 Ответить
пґистали к бедному евґею
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23.03.2021 19:46 Ответить
Это "действительно" громкое дело. Курям на смех. Такого говна в любом городе вагон и малая тележка. Нашли скарбы Полуботка. Даже комментировать гне хочеться. Мразота...Постыдились бы. Хотя куда?!
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23.03.2021 18:22 Ответить
Это был твой дядя?
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23.03.2021 19:46 Ответить
Урод иди на юх и не засирай форум своей блевотой
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23.03.2021 20:14 Ответить
А тим часом крізь кордон протекли декілька десятків міліонів вічно зелених і теж в Ізраіль чи Швейцарію чи Англію. Ох і борцуни в нас з розкраданням государственной собственності. Ох і звірюки!
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23.03.2021 18:28 Ответить
ЭТО ХЛАМ, а не коллекция - цена всего 300 $ не больше....Пусть такое вывозят.....Я б разрешил вывозить ,а то в Украине такое трудно продать- никому уже не нужно....Есть действительно дорогие монеты - но как я понимаю вывезти их с Украины проблем то нету....нам время от времени показывают ХЛАМ....Ни разу не видел что б таможня задержала че-то стоящее...
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23.03.2021 18:36 Ответить
Хонданиссанов, это где так поступают? В твоем кишлаке?
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23.03.2021 19:48 Ответить
пишите правильно -жид с израиля хотел спижжить монеты
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23.03.2021 18:42 Ответить
Ьакие ценности свободно продаются в инетернете.
Или таможня решила что это сокровище?
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23.03.2021 18:42 Ответить
ну за такое - только расстрел ! это национальное достояние Украины! вэй! вай! даже читать такое противно
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мент оштрафовал пешехода -герой Украины, пожарник потушил пожар -герой Украины, врач вылечил пациента -герой Украины! а столяру за табуретки, водителю трамвая за то шо провез людей на трамвае - героя ? а учителям ? а дворнику который подметает улицы-героя? а водителю мусоровозки - героя ? не ?
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23.03.2021 18:54 Ответить
Скажите пожалуйста а на какую страну работае Украинская таможня случайно не царское Х#йло.Зачем нам мокшанские монеты пусть вывозят кому они до души...Историческое наследие кацапни нужно искоренять и забыть как можно скорее !
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23.03.2021 18:55 Ответить
монетки хорошие . правда для начинающих коллекционеров и раздувать из этого такую клоунаду это перебор. установить их стоимость может даже недоразвитый таможенник имея под рукой планшет и интернет.
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23.03.2021 19:16 Ответить
5 kopejek oni desiovyje , oni tiazolyje jest.Tut nicego interesnogo netu
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23.03.2021 19:20 Ответить
Это и монеты не очень ценные, и их сохранность так себе.
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23.03.2021 20:22 Ответить
S Ukraini ja redkije litovskije moneti kupil,te liogkije nebylo problem.U nas takix monet trudno najti tolko muzejax,a u vas ix jest nemalo
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23.03.2021 20:48 Ответить
копейки Российской империи и СССРИсточник: https://censor.net/ru/p3255112

И мы должны обрадоваться, что таможня стоит на страже этого гавна, в то время когда через нее вывозят из страны природных богатств и товаров на миллиарды?
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24.03.2021 01:15 Ответить
Воистину страна задроченых кандидатов. Одним можно вполне официально выводить миллиарды, а других ловят за мусор который выкинули сто лет назад под ноги.
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24.03.2021 01:32 Ответить
 
 