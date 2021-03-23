Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня. ФОТОрепортаж
126 старинных монет и 6 банкнот пытался вывезти через аэропорт "Борисполь" нумизмат из Израиля. Старейшие в коллекции - пятаки времен Екатерины II - 33 монеты от 1760 года чеканки, также пенни Финляндии, деньги Польши, копейки Российской империи и СССР.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.
Для прохождения таможенного контроля пассажир выбрал упрощенный порядок "зеленый коридор", чем гарантировал отсутствие у него товаров и предметов, обязательных для декларирования или же ограниченных для вывоза. При проверке сканирующей системой, в чемодане таможенники заметили характерные для монет формы. Монеты и банкноты, отсортированные в пакетики по номиналам и годам, находились в обычной картонной коробочке среди вещей пассажира.
Гражданин Израиля нарушил порядок прохождения таможенного контроля, установленный в "зеленом коридоре". Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины.
Монеты и банкноты изъяты. Их стоимость и культурная ценность будет установлена после проведения экспертной оценки.
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Так же на фото есть пятаки по цене 1400грн , 5500 и так далее...
Так что оценить барахлишко на первый взгляд сложно.
НА МИКОЛАЇВЩИНІ "ЧОРНІ АРХЕОЛОГИ" БУЛЬДОЗЕРОМ ЗРУЙНУВАЛИ СКІФСЬКИЙ ЦАРСЬКИЙ КУРГАН
Замість скіфського кургану V сторіччя до нашої ери - тут тепер лише розритий котлован.
Да віддайте йому ті монети! Нічого рідкісного там нема.
Але я знаю, принаймні кілька нації, в яких обман, крадіжки та пограбування є "національною забавою", чи навіть генетично-природнім чи вихованим способом дій...
Не лише красти гаманці чи рушники на курорті, але й грабувати території, національні багатства, секрети, спорожнювати банківські картки інших народів, вбивати і за цей рахунок багатіти, наживатися, насміхатися з обкрадених і вип'ячувати себе як особливо розумних, успішних, які мають керувати іншими народами, континентами...
Яким присутній діагноз "Шури Балаганова", який маючи сто тисяч... не утримався і "свиснув" в трамваї в пасажира 3 рублі 27 копійок...
Ось приклад одного з них... і далеко не бідних грошима,.. але бідних духовно...
"У Страсбурзі російський дипломат ховав в консульстві крадені велосипеди щоб потім продати"... (саму статтю дивись в коментарях)
Їх нинішні нащадки (нинішня влада України) - також звідти... і родом і духом ... Їхні предки ходили в шкірянках з зірками на кашкетах та маузерами при боці...
Или таможня решила что это сокровище?
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мент оштрафовал пешехода -герой Украины, пожарник потушил пожар -герой Украины, врач вылечил пациента -герой Украины! а столяру за табуретки, водителю трамвая за то шо провез людей на трамвае - героя ? а учителям ? а дворнику который подметает улицы-героя? а водителю мусоровозки - героя ? не ?
И мы должны обрадоваться, что таможня стоит на страже этого гавна, в то время когда через нее вывозят из страны природных богатств и товаров на миллиарды?