Знаменитого российского фотографа Маркова, автора известной фотографии из полиции, оштрафовали за акцию в поддержку Навального. ФОТО

Дмитрий Марков сделал в отделении полиции известное фото спецназовца рядом с портретом Путина. Теперь по решению суда он должен заплатить 20 тыс. рублей за участие в акции в поддержку оппозиционера Дмитрия Навального.

Об этом сообщает российское Фейсбук-сообщество "Апология протеста", информирует Цензор.НЕТ.

Маркова признали виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ за участие в акции у Мосгорсуда - 2 февраля там проходило выездное заседание Симоновского суда по замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Фотографа задержали и доставили в ОМВД России по району Косино-Ухтомский. Именно там он сделал свою знаменитую фотографию, которую позднее продал за 2 млн рублей, а деньги направил в "ОВД-Инфо" и "Апологию протеста".

Читайте на Цензор.НЕТ: Три члена экипажа погибли при срабатывании катапульты на военном самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, - Минобороны РФ

В протоколе об административном правонарушении говорилось, что Марков "в составе группы граждан в количестве около 500 человек, привлекая внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги <..>, то есть добровольно принял участие в несогласованном публичном массовом мероприятии".

Марков собирается подать на решение о штрафе апелляцию.