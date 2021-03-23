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Новости Фото
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Знаменитого российского фотографа Маркова, автора известной фотографии из полиции, оштрафовали за акцию в поддержку Навального. ФОТО

Дмитрий Марков сделал в отделении полиции известное фото спецназовца рядом с портретом Путина. Теперь по решению суда он должен заплатить 20 тыс. рублей за участие в акции в поддержку оппозиционера Дмитрия Навального.

Об этом сообщает российское Фейсбук-сообщество "Апология протеста", информирует Цензор.НЕТ.

Маркова признали виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ за участие в акции у Мосгорсуда - 2 февраля там проходило выездное заседание Симоновского суда по замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Фотографа задержали и доставили в ОМВД России по району Косино-Ухтомский. Именно там он сделал свою знаменитую фотографию, которую позднее продал за 2 млн рублей, а деньги направил в "ОВД-Инфо" и "Апологию протеста".

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В протоколе об административном правонарушении говорилось, что Марков "в составе группы граждан в количестве около 500 человек, привлекая внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги <..>, то есть добровольно принял участие в несогласованном публичном массовом мероприятии".

Марков собирается подать на решение о штрафе апелляцию.

Знаменитого российского фотографа Маркова, автора известной фотографии из полиции, оштрафовали за акцию в поддержку Навального 01

Автор: 

протест (5858) россия (95546) фото (1359) Навальный Алексей (855) штраф (1285)


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Топ комментарии
+7
Тримай так.
Знаменитого російського фотографа Маркова, автора відомої фотографії з поліції, оштрафували за акцію на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 3702
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23.03.2021 19:42
+7
і зверху я красіве і знизу нічєго ? І так і так ху#ло...
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23.03.2021 20:06
+5
вопрос: зачем в коментах дублировать фото из статьи?
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23.03.2021 19:19
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Знаменитого российского фотографа Маркова, автора известной фотографии из полиции, оштрафовали за акцию в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 6643
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23.03.2021 19:17 Ответить
вопрос: зачем в коментах дублировать фото из статьи?
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23.03.2021 19:19 Ответить
Дуже вже класне фото.
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23.03.2021 19:26 Ответить
я дуже перепрошую..., то вже краще собі на смартфон
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23.03.2021 19:31 Ответить
Тримай так.
Знаменитого російського фотографа Маркова, автора відомої фотографії з поліції, оштрафували за акцію на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 3702
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23.03.2021 19:42 Ответить
і зверху я красіве і знизу нічєго ? І так і так ху#ло...
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23.03.2021 20:06 Ответить
Для визуального стерео эффекта
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23.03.2021 19:26 Ответить
Прокололись, когда вице-мэр Страсбурга договорился купить по обьявлению велосипед, и ему прямо из консульства вынесли его же велик.

Водителя выпустили под подписку и он эвакуирован в Москву.
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Radio Lemberg ретвітнув(ла)

bamr
@bamr69
·
12 год
Водитель консула РФ в Страсбурге организовал преступную группу, которая воровала велосипеды со стоянок, прятала на территории консульства РФ, и затем продавала.
Навелосипедили больше 100 000 евро.
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23.03.2021 19:33 Ответить
ну и х с ним, они у себя что хотят, то пусть и делают - нам какое дело до этого?
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23.03.2021 19:35 Ответить
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають...
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23.03.2021 20:59 Ответить
 
 