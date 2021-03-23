Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Платные камеры в украинских следственных изоляторах принесли государственному бюджету уже 3 млн гривен.

Об єтом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня имеем хорошую новость: 3 000 000 (именно так, три миллиона) гривен принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах", - написал Малюська.

Глава Минюста отметил, что за эти деньги уже удалось отремонтировать 39 бесплатных камер на 280 мест в изоляторах Киева, Одессы, Хмельницкого, Николаева и других городов. Он также разметил фотографии недавно отремонтированной бесплатной камеры в Одессе.

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При этом, министр уточнил, что сейчас в 26 украинских СИЗО работает 36 платных камер.

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Напоминаем, с мая 2020 года в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения.