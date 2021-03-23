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Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Платные камеры в украинских следственных изоляторах принесли государственному бюджету уже 3 млн гривен.

Об єтом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська 01

"Сегодня имеем хорошую новость: 3 000 000 (именно так, три миллиона) гривен принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах", - написал Малюська.

Глава Минюста отметил, что за эти деньги уже удалось отремонтировать 39 бесплатных камер на 280 мест в изоляторах Киева, Одессы, Хмельницкого, Николаева и других городов. Он также разметил фотографии недавно отремонтированной бесплатной камеры в Одессе.

Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська 02

Также смотрите: "Немного ада": Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта. ФОТОрепортаж

Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська 03
Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська 04

При этом, министр уточнил, что сейчас в 26 украинских СИЗО работает 36 платных камер.

Смотрите также: В столичном СИЗО осужденные спят по очереди, живут в антисанитарии и лишены возможности дышать свежим воздухом, - Офис Омбудсмена. ФОТОрепортаж

Напоминаем, с мая 2020 года в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения.

Автор: 

Минюст (1750) СИЗО (1362) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+5
Тобто злодії вже абсолютно легально дають хабарі правоохоронній системі.
Перемогли?
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23.03.2021 19:54
+4
...жлобненько, но со вкусом...
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23.03.2021 19:57
+4
3 млн = 5 курток. маловато будет
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23.03.2021 20:00
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Тобто злодії вже абсолютно легально дають хабарі правоохоронній системі.
Перемогли?
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23.03.2021 19:54 Ответить
Это СИЗО, а не тюрьма
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23.03.2021 19:55 Ответить
Там хабарів не беруть? Чи кудой?
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23.03.2021 19:56 Ответить
Берут везде, но здесь сделали чтобы кого есть возможность может ждать суда с комфортом, а за эти деньги ремонтируют кто не может позволить себе. А потом если осудят то уже на турячку без комфорта
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23.03.2021 20:05 Ответить
А людською можеш написати?
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23.03.2021 20:11 Ответить
???? Что именно тебе не понятно что я написал?
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23.03.2021 20:15 Ответить
А потом если осудят то уже на турячку без комфорта

Особо пострадавшим выдают клетчатое одеяло и носилки...
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23.03.2021 21:07 Ответить
какие хабари если это легально?
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23.03.2021 20:45 Ответить
Лавры короля кокаина Пабло Эскобара жить спокойно не дают.
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23.03.2021 21:33 Ответить
...жлобненько, но со вкусом...
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23.03.2021 19:57 Ответить
3 млн гр -это копейки для бюджета зарплата 3-х продажный чинуш за год . ох и достижение
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23.03.2021 19:58 Ответить
ну так 39 камер отремонтировали, в АП за такие бабки только краску смыть могут и несколько стекол вставить.
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23.03.2021 20:02 Ответить
Та вопрос в том что этой зе-гниде выделены огромные ресурсы чтобы министерство выполняло функции министерства, а это чмошный клоун работает прорабом.

Слов не хватает для описания тупости этих клоунов-идиотов и тупости быдлоэлектората - мудрого нариду, который их посадил у власти....
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23.03.2021 21:00 Ответить
Они еще больше принесут дохода, если туда посадить все зеленое кодло.
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23.03.2021 19:59 Ответить
Готовить камери для себе та інших "слуг народу". Грошей накрали багато, так що буде чим платити...
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23.03.2021 19:59 Ответить
3 млн = 5 курток. маловато будет
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23.03.2021 20:00 Ответить
3 млн грн? как раз хватит что бы отмыть офис Зеленского и немножко роздерибанить
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23.03.2021 20:04 Ответить
Если вкратце то это 6 курточек для Степанова. Серьезный прорыв
Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 5974
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23.03.2021 20:08 Ответить
Оно настолько ограниченное, что даже не в состоянии понять, насколько жалко выглядит, когда преподносит это "достижение".
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23.03.2021 20:11 Ответить
А платное освобождение принесёт ещё больше!
Только кто ж вам позволит у судьей такую кормушку отнять...
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23.03.2021 20:15 Ответить
ну так когда малюське Героя Украины ?
кстати а кто ждал там приговора до ремонта , и был заражен всем возможным от гепатита до грибковой плесени со стен , болезнями ? а потом вышел на свободу , этим шо ? ну подумаешь тысяча сюда -тысяча сюда - "еще нарожают" (сказала мразь какая то), по этому принципу ?
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23.03.2021 20:21 Ответить
Через 3 года надо чтобы было построено 226 + 1(золотая акция)
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23.03.2021 20:24 Ответить
К тому времени, когда Малюська сам сядет на нары, эти платные камеры отменят и запретят, как нарушающие права человека.
В Бундесе, кстати, тоже камера, кормёжка, содержание и охрана, денег стоят -- примерно 48 евр. в день. Но платят все! Одни работают, за других родственники башляют...

Взрослым работать не обязательно, малолеткам обязательно учиться и работать.
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23.03.2021 20:56 Ответить
Нормальным пацанам- нормальные камеры!
А лохи пусть платят налоги!.
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23.03.2021 21:03 Ответить
Важко повірити в те, що Україна не має грошей на такі нескладні ремонти. Тобто, гроші з бюджету мабуть таки виділяються, але потім десь діваються. То краще було б якось забрати ті вкрадені гроші, а не звертатися за допомогою до злочинного світу. Бо таке звернення породжує залежність від злочинців, а також неможливість повернення коштів постраждалим, в тому числі державі, бо ці кошти або їх частина пішли на ремонти. Не знаю, це шлях до прогресу чи, навпаки, до колумбізації правоохоронної системи.
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23.03.2021 21:04 Ответить
О ! Так вот где нереализованный ресурс страны. Вот где потенциал. Ну кто там сейчас у нас сидит ? Взял взятку в сельсовете, продал пару напасов травки, разбил стекло в какой-нибудь администрации… А в бюджетик плюс три миллиончика. А если эти апартаменты загрузить под самую завязку правильно ? Олигархами - ворами, чинушами-взяточниками, всей этой судейско-прокурорско- ментовской сворой ? Министриками, мэрчиками, налоговичками, таможенной братвой, гасковцами и прочей разрешительной наволочью ? Так страна заживет ! Кредиты Евросоюзу выдавать будем ! Молодец Малюська. Прекрасная идея. Осталось избрать тех, кто эту схему реализует.
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23.03.2021 21:14 Ответить
І тримати їх в сізо без слідства по кільку років, тоді не тільки в'язниці відремонтують, а ще й нові побудують. Для нових золотих рибок.
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24.03.2021 07:23 Ответить
Краще б лікарям підняли зарплати, і лікарні б ремонтували, тому що скоро нікому буде людей лікувати,а то камери вони ремонтують!!!
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25.03.2021 23:05 Ответить
Вот подфртило ворам в законе , коррупционерам , и т.д. Перекантуются в условиях лучше чем в пансионе и через месяц выйдут , а через пол года , год их дела вообще закроют. Я бы на каждой двери такой камеры табличку повесил , чтоб каждая гида внутри знала своего благодетеля - СПОНСОР ДЕНИС МАЛЮСЬКА
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25.03.2021 23:18 Ответить
 
 