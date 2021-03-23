Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж
Платные камеры в украинских следственных изоляторах принесли государственному бюджету уже 3 млн гривен.
Об єтом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня имеем хорошую новость: 3 000 000 (именно так, три миллиона) гривен принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах", - написал Малюська.
Глава Минюста отметил, что за эти деньги уже удалось отремонтировать 39 бесплатных камер на 280 мест в изоляторах Киева, Одессы, Хмельницкого, Николаева и других городов. Он также разметил фотографии недавно отремонтированной бесплатной камеры в Одессе.
При этом, министр уточнил, что сейчас в 26 украинских СИЗО работает 36 платных камер.
Напоминаем, с мая 2020 года в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения.
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Особо пострадавшим выдают клетчатое одеяло и носилки...
Слов не хватает для описания тупости этих клоунов-идиотов и тупости быдлоэлектората - мудрого нариду, который их посадил у власти....
Только кто ж вам позволит у судьей такую кормушку отнять...
кстати а кто ждал там приговора до ремонта , и был заражен всем возможным от гепатита до грибковой плесени со стен , болезнями ? а потом вышел на свободу , этим шо ? ну подумаешь тысяча сюда -тысяча сюда - "еще нарожают" (сказала мразь какая то), по этому принципу ?
В Бундесе, кстати, тоже камера, кормёжка, содержание и охрана, денег стоят -- примерно 48 евр. в день. Но платят все! Одни работают, за других родственники башляют...
Взрослым работать не обязательно, малолеткам обязательно учиться и работать.
А лохи пусть платят налоги!.