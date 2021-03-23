Волонтер Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым воинам, прибывшим на лечение в Киев. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым военнослужащим, которые проходят лечение в Киеве.

Об этом волонтер написала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу в Киев прилетел борт с ранеными воинами, наши бойцы с различными ранениями, тяжёлых сразу отправили в реанимацию", - написала Юсупова.

Так на лечение в Киев прибыл 23-летний морской пехотинец с контузией, потерей зрения, ампутацией пальцев на руке. В другой палате лежат трое воинов с ампутацией, самому молодому 21 год нет ноги до бедра, самому старшему 27, у одного из них нет двух ног.





"Раненым мы покупаем соки, йогурты, овощи, фрукты, сладкое, мясное. Все остальное есть в госпитале", - сообщила волонтер.

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Такде собираются стредства для покупки квадрокоптеров для аэроразведки, лекарства для онкобольных военнослужащих, и многое другое.

"Я ещё раз благодарю украинцев за помощь, на фронте обострение, есть потребности в кабелях, квадрокоптерах, прицелах, камеры, лекарства. Мне многие пишут, не всем успеваю ответить, вся информ и отчёты всегда есть у меня на стр. Карта для помощи, в Монобанк фамилии не видно, номер карты правильный. 5375 4115 0265 7732 Монобанк", - написала Юсупова.

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