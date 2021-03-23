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Волонтер Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым воинам, прибывшим на лечение в Киев. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым военнослужащим, которые проходят лечение в Киеве.

Об этом волонтер написала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу в Киев прилетел борт с ранеными воинами, наши бойцы с различными ранениями, тяжёлых сразу отправили в реанимацию", - написала Юсупова.

Волонтер Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым воинам, прибывшим на лечение в Киев 01

Так на лечение в Киев прибыл 23-летний морской пехотинец с контузией, потерей зрения, ампутацией пальцев на руке. В другой палате лежат трое воинов с ампутацией, самому молодому 21 год нет ноги до бедра, самому старшему 27, у одного из них нет двух ног.

Волонтер Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым воинам, прибывшим на лечение в Киев 02
Волонтер Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым воинам, прибывшим на лечение в Киев 03

"Раненым мы покупаем соки, йогурты, овощи, фрукты, сладкое, мясное. Все остальное есть в госпитале", - сообщила волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь. ФОТО

Волонтер Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым воинам, прибывшим на лечение в Киев 04

Такде собираются стредства для покупки квадрокоптеров для аэроразведки, лекарства для онкобольных военнослужащих, и многое другое.

"Я ещё раз благодарю украинцев за помощь, на фронте обострение, есть потребности в кабелях, квадрокоптерах, прицелах, камеры, лекарства. Мне многие пишут, не всем успеваю ответить, вся информ и отчёты всегда есть у меня на стр. Карта для помощи, в Монобанк фамилии не видно, номер карты правильный. 5375 4115 0265 7732 Монобанк", - написала Юсупова.

Также читайте: В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи. ФОТОрепортаж

Волонтер Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым воинам, прибывшим на лечение в Киев 05

Автор: 

ранение (3385) военнослужащие (6139) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+22
Сук нет слов у нас всеосяжне перемирие по Зе и Ермаку а лечение собираем всем народом блин полный сюр зато видосики пилить про наполеоновские достижение это да
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23.03.2021 20:41
+15
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs

Воины с боевым опытом увольняются из ВСУ - не хотят ждать, пока их убьют.
В киевском госпитале не дают снимать вереницу скорых - у нас перемирие и раненых не должно быть.
Что думают военные на фронте о Зеле и генералах.
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23.03.2021 20:48
+9
+
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23.03.2021 20:44
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Сук нет слов у нас всеосяжне перемирие по Зе и Ермаку а лечение собираем всем народом блин полный сюр зато видосики пилить про наполеоновские достижение это да
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23.03.2021 20:41 Ответить
у нас нет перемирия
и в Офисе это тоже понимают
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23.03.2021 21:41 Ответить
Т.е., если отменить перемирие и начать штурмовать Донецк, 200-х и 300-х не будет?
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23.03.2021 21:58 Ответить
Треба називати все своїми іменами. Нічого штурмувати не треба, а звільняти нашу землю крок за кроком, дійсно, загиблі будуть, але вони будуть знати за що гинуть. ХУ_ЛО не піде просто так з Донбасу і нема чого дивитися йому в очі, там миру немає, він ДИЯВОЛ во плоті.
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24.03.2021 07:28 Ответить
+
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23.03.2021 20:44 Ответить
+
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23.03.2021 20:46 Ответить
У чемпиона по борьбе с вирусом отличное перемирие, а эти ребята ему всю статистику портят
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23.03.2021 20:45 Ответить
он же ********* - борьба-лыжи-каратэ
Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва - Цензор.НЕТ 9897
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23.03.2021 21:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs

Воины с боевым опытом увольняются из ВСУ - не хотят ждать, пока их убьют.
В киевском госпитале не дают снимать вереницу скорых - у нас перемирие и раненых не должно быть.
Что думают военные на фронте о Зеле и генералах.
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23.03.2021 20:48 Ответить
Як саме не дають знімати "вєрєніцу скорих" - весь Печерськ перекривають на вхід і вихід для відео-операторів?
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23.03.2021 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs

с 3:55
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23.03.2021 21:05 Ответить
Ну і де саме тут "не дають знімати"?
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23.03.2021 21:11 Ответить
Ты не понимаешь где? Тупой, да?
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23.03.2021 21:32 Ответить
.До чого тут Печерськ ,, в ГКВГ кожного дня заїжджає сотня швидких , і не тільки з пораненими . Очевидно не дають знімати вигрузку поранених .
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23.03.2021 21:09 Ответить
Именно так.
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23.03.2021 21:26 Ответить
Увольняются и увольняются. Военные ж не рабы, чтобы быть приписанными к армии.
А ответку в ООС дают и в полной мере.
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23.03.2021 21:42 Ответить
ОДНА несостоявшаяся поездка бессмысленного паркетного генерала-министра обороны в Японию, Индию, Пакистан, да неважно куда может решить все проблемы Юсуповой... аппелируйте туда.
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23.03.2021 21:04 Ответить
Блин, какое НАТО при таких раскладах?
Хлопцам поправки здоровья и нервов...
Героям Слава!
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23.03.2021 21:09 Ответить
6 пачек молотого кофе на фоне ампутированных ног это к чему?
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23.03.2021 21:20 Ответить
А € в руках? Это просто капец. Даже противно.
Ребят очень жаль. Жаль,что через некоторое время государство их бросит.
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23.03.2021 21:30 Ответить
Дай ссылку или не кизди. На хрена на Сагайдачном автомобильный навигатор?
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23.03.2021 21:34 Ответить
Ці фото треба відіслати в ВР та ОП , ось з приводу чого треба збирати терміново Верховну Раду та СНБО ,а не з приводу мітингу на Банковій та написів на стінах ОП. А 2 мільйони перерахувати хлопцям в госпіталь, а не на відмив фарби ( може й не фарби , але відмив точно)
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23.03.2021 21:37 Ответить
Не могу перевести деньги - превышен лимит суточного количества переводов на одну карту. Подожду, переведу после полуночи.
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23.03.2021 21:53 Ответить
Юсупова женщина исключительной порядочности,жаль что их так мало на сегодня...
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23.03.2021 22:19 Ответить
Тобто, для ФОПІВ, у недолугої влади є кошти на допомогу, а для бійців, які боронять Україну і дають можливість тим ФОПАМ заробляти гроші, нема допомоги, як то так, ми всі виділяємо кошти на армію, а недолуга влада їх транжирить направо і наліво. ******.
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24.03.2021 07:22 Ответить
Треба називати все своїми іменами. Нічого штурмувати не треба, а звільняти нашу землю крок за кроком, дійсно, загиблі будуть, але вони будуть знати за що гинуть. ХУ_ЛО не піде просто так з Донбасу і нема чого дивитися йому в очі, там миру немає, він ДИЯВОЛ во плоті.
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24.03.2021 07:30 Ответить
 
 