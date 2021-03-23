Волонтер Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым воинам, прибывшим на лечение в Киев. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым военнослужащим, которые проходят лечение в Киеве.
Об этом волонтер написала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"В пятницу в Киев прилетел борт с ранеными воинами, наши бойцы с различными ранениями, тяжёлых сразу отправили в реанимацию", - написала Юсупова.
Так на лечение в Киев прибыл 23-летний морской пехотинец с контузией, потерей зрения, ампутацией пальцев на руке. В другой палате лежат трое воинов с ампутацией, самому молодому 21 год нет ноги до бедра, самому старшему 27, у одного из них нет двух ног.
"Раненым мы покупаем соки, йогурты, овощи, фрукты, сладкое, мясное. Все остальное есть в госпитале", - сообщила волонтер.
Такде собираются стредства для покупки квадрокоптеров для аэроразведки, лекарства для онкобольных военнослужащих, и многое другое.
"Я ещё раз благодарю украинцев за помощь, на фронте обострение, есть потребности в кабелях, квадрокоптерах, прицелах, камеры, лекарства. Мне многие пишут, не всем успеваю ответить, вся информ и отчёты всегда есть у меня на стр. Карта для помощи, в Монобанк фамилии не видно, номер карты правильный. 5375 4115 0265 7732 Монобанк", - написала Юсупова.
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и в Офисе это тоже понимают
Воины с боевым опытом увольняются из ВСУ - не хотят ждать, пока их убьют.
В киевском госпитале не дают снимать вереницу скорых - у нас перемирие и раненых не должно быть.
Что думают военные на фронте о Зеле и генералах.
с 3:55
А ответку в ООС дают и в полной мере.
Хлопцам поправки здоровья и нервов...
Героям Слава!
Ребят очень жаль. Жаль,что через некоторое время государство их бросит.