Кремлевский гопник, политический шпагат, новости "из-за поребрика". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новости из-за поребрика

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тиски голода затягиваются на Америке. Байдену, прежде чем бросаться словом "убийца", стоит на себя посмотреть", - кремлевский пропагандист Киселев рассказал россиянам об "ужасах" США. ВИДЕО

Политический шпагат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не хочет общаться с Зеленским

Класика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП. ФОТО

... как минимум

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ (обновлено)

Всегда срабатывает

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы покрываете зло, а теперь из себя святош корчите", - нардеп "Голоса" Устинова об инициировании фракцией "СН" внеочередного заседания Рады по протестам под ОП

Кремлевский гопник

Стабильности в мире нет...

Разница действительно есть...

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