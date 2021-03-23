Кремлевский гопник, политический шпагат, новости "из-за поребрика". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Новости из-за поребрика
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тиски голода затягиваются на Америке. Байдену, прежде чем бросаться словом "убийца", стоит на себя посмотреть", - кремлевский пропагандист Киселев рассказал россиянам об "ужасах" США. ВИДЕО
Политический шпагат
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не хочет общаться с Зеленским
Класика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП. ФОТО
... как минимум
Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ (обновлено)
Всегда срабатывает
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы покрываете зло, а теперь из себя святош корчите", - нардеп "Голоса" Устинова об инициировании фракцией "СН" внеочередного заседания Рады по протестам под ОП
Кремлевский гопник
Стабильности в мире нет...
Разница действительно есть...
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Тримай! Міг би й сам "погуглити", лодарюга". "Забий":/// Україна відмовилась від канадських літаків///. І буде тобі щастя. Пропонувалась БЕЗКОШТОВНА допомога, а порося відмовилось. А вже СІМ РОКІВ пройшло від того часу. Можна було б за цей час таких асів підготувати... Тим більше, монстр - кацпоорда нікуди не ділася і погрожує повномасштабною війною. Як би ті літаки нині знадобились Україні, а хряк тоді тупо харьконув в обличча друзям-союзникам, відмовившись від допомоги.
Ти мені "Ігорка Л" нагадуєш... Той теж так само "шаблею махать" любить...
впрочем привычно . обычная история . если один мудак сбрехал значит остальные ****** ( такие как ты ) должны эту брехню много раз повторить и разнести в массы
а про то что Порох убил брата будешь рассказывать ?
некий Поляков . в интервью озвучил бред . Коломойшин Г+Г эту брехню разнес по пабликам . такие ******** как ты подхватили и завыли на всю страну . ни одного подтверждения этому ты не предоставил . я не поленился и сам поискал . так вот три первые страницы поиска в Гугле дают ссылку на интервью Полякова и ТСН . все больше ничего . где *** хоть одно подтверждение не связанное с этими двумя источниками ?
по факту мы имеем информационный высер . и тебя гондона верящего во все это
Ропосюджувати острах кремля по повернею Пороха,як основний наратив кремля "хто завгодно,аби не Порошенко" на мові - виачається чи ні?
Даси такі горші?
Грошей не даси,так візьми у Зеленського! Він не бідніший за Порошенка,тільки йому гроіш дає раша!
Як би отце криворагульне чмо "крало" як Порох - вже вакцінувались Pfizer та у ВСУ боло на чому літати та чим стріляти!
А так зелерогий краде так,що Янек заздрощами сходить!
Два роки оборонзамовленя провалене!
Вибрав зебіл? Накрило всіх!
А потом пришло гецьман..... и уничтожило все ожидания и требования Майдана. Ну а потом клоун.... Хотя даже у него лучше получается чем у соевого