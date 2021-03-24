Ремонт дорог пройдет в 20 ОТГ Винницкой области, уже заключены договоры о выделении средств, - ОГА. ФОТО

Уже 20 территориальных громад Винницкой области подготовились к ремонту местных дорог. Они направят на условиях софинансирования из Государственного дорожного фонда 21,21 млн грн.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на информацию, опубликованную главой Винницкой ОГА Сергеем Борзовым, информирует Цензор.НЕТ

По его словам, в апреле "Автомобильные дороги Украины" начнут проводить комплекс работ по эксплуатационному содержанию и текущему мелкому ремонту в первую очередь на дорогах общего пользования местного значения территориальных громад, которые заключили договор о выделении средств. В области такие договора уже подписали 20 из 63 громад. Уже в этом году они направят на ремонт местных дорог на условиях софинансирования из Государственного дорожного фонда 21,21 млн грн.

Отмечается, что ГП "Служба местных автомобильных дорог в Винницкой области" также берет на себя обязательства по выделению средств в суммах не меньше, чем выделено территориальными громадами на восстановление местных дорог.

Также читайте: Уникальный детсад в форме пчелиных сот строят в Ривном, - Голик. ФОТО

"Нехватка средств в Государственном дорожном фонде не позволяет одновременно восстановить сеть автомобильных дорог. Речь, в частности, о тех, которые находятся в аварийном состоянии и пролегают рядом или через территорию села (поселка). 13,44% поступлений от акцизного налога на бензин сегодня зачисляют в бюджет громад - это именно те средства, которые общины могут и должны привлекать к восстановлению автомобильных дорог", - сообщил Борзов.

Больше всего средств пока предусмотрено на дороги Якушинецкого сельского совета - 3,5 млн грн.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко подчеркнул, что одним из приоритетов президентской программы в 2021 году является обновление местных дорог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10 приемных отделений в больницах Винницкой области отремонтируют. ФОТОрепортаж