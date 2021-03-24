Суд арестовал двоих участников международной мошеннической схемы, обманувших инвесторов на 9,4 млн евро на мнимых сделках, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция сообщила о подозрении двум участникам международной мошеннической схемы. На данный момент уже установлены свыше 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти на 9,4 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции

Масштабная международная преступная схема по завладению средствами физических лиц была выявлена в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы. Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов - банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной "прибыли" за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

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Мошенническая схема позволяла зарабатывать от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторов компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконный доход легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине.





18 марта на основании доказательств, полученных оперативниками Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях двум участникам преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В отношении двоих подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 325 млн грн залога по каждому. На данный момент уже установлены свыше 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти на 9,4 млн евро. Большинство из них - граждане Германии, Австрии, Швейцарии.