РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13372 посетителя онлайн
Новости Фото
6 317 92

"Я отстаивал свой бизнес": в Киеве мужчина угрожал самосожжением. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", мужчина таким образом протестовал против снесения МАФа.

Сейчас полиция уже отогнала с места машину, которая должна была демонтировать киоск. Но на месте все еще дежурит скорая.

В итоге, мужчина слез с крыши киоска.

"Я отстаивал свой бизнес, который, как вы видите, удалось отстоять", – сказал мужчина.

Я отстаивал свой бизнес: в Киеве мужчина угрожал самосожжением 01

Как сообщает "Киев.Оперативный" в Telegram, сегодня утром стартовал демонтаж МАФов, которые расположены на Маяковского, 15-17, возле ЭКО-маркета.

"Коммунальщики жалуются, что их работе пытаются помешать неизвестные лица, которые подкладывают под колеса их авто "ежей". Сделаны "ежи" для прокола шин. Делают это те, кто по словам коммунальщиков, годами не платят в бюджет, самовольно устанавливают временные сооружения и считают, что им "море по колено". Уже 6 пробитых колес у техники, принадлежащей территориальной общине города Киева. На место вызвана следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался сжечь себя под Офисом президента, но ему помешали правоохранители, - Нацполиция

Я отстаивал свой бизнес: в Киеве мужчина угрожал самосожжением 02
Я отстаивал свой бизнес: в Киеве мужчина угрожал самосожжением 03
Я отстаивал свой бизнес: в Киеве мужчина угрожал самосожжением 04
Фото: сайт "Сегодня"

Киев (25524) самосожжение (70) снос (153) МАФы (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
У нас в районе все ларьки позакрывали и обстановка сразу стало лучше. Алкошня перешла на самогон но хоть дома бухают а не у ларьков и во дворах.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:49
+8
Свое имущество? Этот говно ларек установлен там законно или чел. занес конверт с деньгами местному чинуше что бы там его поставить? Продолжайте давать взятки и потом горланить про законность и поджигать себя!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:45
+6
Давно пора снести все эти "Шанхаи".
показать весь комментарий
24.03.2021 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно,нахрен эти недомагазины,работать пусть идут,спекулянты!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:41 Ответить
Куда? На 500 тис. робочих місць створенних зеленою пліснявою!!!))))
показать весь комментарий
24.03.2021 11:46 Ответить
Дворники нужны в стране!че стремно?а водку паленую без лецензии продавать не стремно?или малолеткам пиво с сигаретами?
показать весь комментарий
24.03.2021 12:40 Ответить
Мені доводилось і двірником працювати !!!А забезпечувати Конституційні права громадян ,це головний обов"язок влади !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 12:44 Ответить
Какие права,да это будка там незаконно стоит 100%я уверен ,за взятку поставил.а если проверить как следует,то ее вообще снести надо!!!а барыгу оштрафовать по полной
показать весь комментарий
24.03.2021 13:59 Ответить
У нас в місті церква МП,без будь_яких документів на землю збудувала приміщення та відгородила територію !! І що, ніхто навіть і не намогався її знести !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 14:04 Ответить
С кем ты спориш это же Вася, а Вася это не имя это диагноз.
Владелец ларька для него спекулянт. А владелец сети "Сильпо" кто тогда? Суперспекулят?
Совки гребаные.
показать весь комментарий
24.03.2021 20:17 Ответить
А гуманітарку вкрадену, через Епіцентр продавати ,це нормально???)))
показать весь комментарий
24.03.2021 12:46 Ответить
Пока будет спрос на то что они продают пока и будет такое безобразие. Если люди не хотят, что бы эта коробка стояла у них во дворе или возле двора то пусть игнорируют ее и ничего там не покупают. Сам свернется.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:49 Ответить
Эти коробки во дворах порой очень удобны. Я к примеру доволен, что у нас во дворе есть магазинчик ситуативных покупок. Зачем мне идти за буханкой хлеба за 300 м в маркет, если я могу его купить в шаговой доступности 25м от дома?
показать весь комментарий
24.03.2021 12:26 Ответить
дело в том что в таких ларьках еще из под прилавка водку наливают,и такие точки притягивают мягко говоря не очень нравтсвенный контингент который бухает,матерится,дерется,ссыт,срет где попало,выходишь на улицу,а там треш...
показать весь комментарий
24.03.2021 12:31 Ответить
Ну у нас во дворе подобного не замечается. У нас возле маркета вне двора есть подобная наливайка. Там этот контингент и тусуется. У нас только свои могут быть да и то со своим возле стационарного мангала и столиков, сделанных для этих целей самими же жильцами на субботнике. Есть и такое во дворе. Но покуда те кто возле мангала (а это сами же жельцы) себя ведут более чем пристойно.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:32 Ответить
И в магазине можно купить только на вынос. Причем никак не паленку. Все законно.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:34 Ответить
я не знаю, как у вас там в кацапляндии, а у нас в Украине такого не видел
показать весь комментарий
25.03.2021 07:56 Ответить
Странный Вы человек. Все кто торгуют считайте спекулянты. И чем спекулянты, которые держат маркеты отличаются от спекулянтов, кто держит МАФы? Абсолютно ничем. И, кстати, определение спекулянт было ругательным только в совке. Вообще-то люди проводят немалую работу, чтобы доставить товар потребителю. И не удивляйтесь, что эта работа стоит денег. И тем кто занимается этой работой тоже нужно и самим кушать и кормить свои семьи.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:24 Ответить
что за идиотский комментарий?
ты совок или кацап?
показать весь комментарий
25.03.2021 07:55 Ответить
писало шо за январь было под 500 самолюбцев - так шо эта мущина тупо - "хайпер" ,, или как там
показать весь комментарий
24.03.2021 11:44 Ответить
Свое имущество? Этот говно ларек установлен там законно или чел. занес конверт с деньгами местному чинуше что бы там его поставить? Продолжайте давать взятки и потом горланить про законность и поджигать себя!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:45 Ответить
Пусть работать идет,спекулянт!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:46 Ответить
А чим ти заробляєш на життя? Розкажи нам. І розкажи скільки заносять конвертів з епіцентру чи АТБ чинушам і які там зараз скупчення масові людей при такій смертельнонебезпечній пандемії. А от перукарня чи газетний кіоск чи бабця на базарі це те зло що сприяє розповсюдженню "страшної" хвороби. Так?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:51 Ответить
Логистика. И за все время я я не дал ни единой взятки, т.к. являюсь очень большим противником этого. И это очень не легко, особенно в таможне, когда такие как ты, предпочитающие идти по наименьшему пути сопротивления а не учит законы и свои права, заносят в кабинеты деньги... Но меня уже знают и знают что от меня кроме скандала и заяв ничего не добьются! А Вы продолжайте заносить конверты и кричать про коррупцию, тогда в вашей жизни, и самое главное - в жизни Ваших детей все наладится!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:58 Ответить
Я сам проти корупції та хабарництва, бо знаю що це ракова пухлина держави і народу що в ній живе. Тільки до чого тут твій однобовий в****р. Про гавно ларек? Ти подивися глобально на проблему, а не якби щось перднути в повітря, а потім розказувати який ти святий...
показать весь комментарий
24.03.2021 12:02 Ответить
Если тебе не ясен смысл неписанного это еще не значит что это высер... Я писал что скорее всего это ларек был установлен за взятку, со многими нарушениями а сейчас это тело, которое плодит коррупцию волает что то про законность и "свой бизнес" И глобально у нас проблема со всеми ларьками - просрочка, антисанитария и завышенные цены, взятки же нужно отбивать.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:12 Ответить
Скорее всего в нас все встановлено за хабарі і з порушенням закону. Не залежно чи це кіоск чи супермаркет. Чи ти думаєш, що не так? А якщо не за хабарі то за вкрадені з бюджету кошти. І це роблять не малі підприємці, а такі як гереги і їм подібні. Монополізація ринку не призводить до покращення для більшості населення, а навпаки. Чи ти цього теж не знаєш?
показать весь комментарий
24.03.2021 14:07 Ответить
Ваша позиция мне знакома... В том что киоск установлен с нарушением и за взятки виноват Герега. Браво, логика достойная премии Дарвина. К сожалению я никогда не разделю этой позиции. Т.к. уверен что ответственность тотальной коррупции лежит не только на чиновниках и олигархах а и на обычных людях. Которые плодят коррупцию на бытовом уровне давая деньги врачам, учителям, мусорам и т.д. и виня потом во всех своих бедах политиков и удивляясь что без взятки ничего нельзя сделать у нас в стране. То есть олигарх, сцу...ко, виноват что дает чинуше взятку а патрЫот, который дает мусору за красный свет нет? А этот мусор завтра возьмет взятку за пьянку и этот пьяный поедет и собьет кого то. Или может быть все таки мудаки оба, только обьемы разные? Повторюсь более чем за 10 лет я не дал ни одной взятки в таможне и на границе, и да я этим горжусь, потому что мне не стыдно смотреть в глаза детям. Это оооочень сложно и отнимает больше времени, но это возможно. А подавляющая масса патрыотов предпочитают не париться, дать взятку и свалить всю вину за происходящее в стране на Герегу. Я ж патрыот, я на майдане крикнул банду геть, мне можно!
показать весь комментарий
24.03.2021 14:20 Ответить
Я тобі сказав, що в нас те що не багато збудували за 30 років все збудовано за хабарі. За великі хабарі і маленькі і за великі вкрадені з держави гроші. Тому і живемо в болоті з великою кількість виродків та дебілів. Але ми відійшли від теми. І тому повернемося. Чому через загрозу коронавірусу в нас закривать малі магазини, перукарні і забороняють продаж носків, а великі супермаркети які сприяють великому скупченню людей, а значить є наждзвичайно небезпечними не закривають і вони спокійно заробляють надприбутки? Відповідаємо на це питання.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:39 Ответить
Осмелюсь предположить что это связано с размерами площади на которой идет торговля в целях обезопасить людей. Однако знаю что сторонники всемирного заговора Гереги не разделят мою точку зрения...
показать весь комментарий
24.03.2021 14:43 Ответить
Все зрозуміло. Займайтесь логістикою....
показать весь комментарий
24.03.2021 15:03 Ответить
Я это и делаю! Удачи в неравной борьбе с олигархами! Берегите себя!
показать весь комментарий
24.03.2021 15:06 Ответить
А ви "боріться" з корупцією разом з олігархами виглядаючи за їхньої спини. Лицемірство це називається.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:09 Ответить
А можно по подробнее про лицемерство, гениальный Вы наш?! Можете поделиться что там Ваш мозг сгенерировал?
показать весь комментарий
24.03.2021 15:12 Ответить
Відпочивайте.... Ваш геніальний мозг все одно всього не осягне. Воно вам не потрібно.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:21 Ответить
Спасибо за снисходительность, о величайший вы наш!
показать весь комментарий
24.03.2021 15:24 Ответить
Емм, а ніхто в карантин і не закриває кіоски, які хавку продають... Інше питання, що Снікерс я на днях в Сільпо брав за 9 грн, а в кіоску такий 15, 1,5 л Моршинської в АТБ 10 грн, а в ларьку 15. Так хто тоді бариги, а?
показать весь комментарий
24.03.2021 12:06 Ответить
А це тому що монополіст має більш вигідні пропозиції від поставщиків, бо бере великі партії оптом. А малим магазинам постачальники вже відразу завозять товар по ціні значно вищій ніж для великих мереж, а деякі товари взагалі відмовляються давати. Ти про демпінг з метою витіснення конкурента чув. Отож воно і є. А якщо тобі дорого в одному місці, то ти можеш взяти в іншому. В цьому і плюс конкуренції. А якщо ти думаєш, що якщо монополіст видавить всіх конкурентів, то він і далі буде тобі Снікерси по 9 грн продавати, то ти дуже не далекоглядний і дуже помиляєшся.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:04 Ответить
Який конкретно монополіст? Є Сільпо, є АТБ, є Ашан, є Кишеня, є Новус, Фуршет, Фоззі і тд. Та вони МІЖ СОБОЮ конкурують, а не за ларьками якимись! Єдина реальна конкуренція, яку можуть нав'язати маркетам ларьки - це незаконно бухло після 23.00 продавати без чека, в маркетах з касовими апаратами таке неможливо!
показать весь комментарий
24.03.2021 14:09 Ответить
Працювати мають всі хто хоче працювати, але умови для всіх мають бути рівноправні. І конкуруй скільки хочеш, Тільки конкуруй якістю запропонованих товарів та послуг, а не використовуючи хабарі, злочинність чи надзвичайні ситуації для закріплення себе на ринку. У нас і так кругом одні злодії які звикли заробляти на життя грабунком ближнього, а не виробництвом благ для ближнього за що той потім відплатить гривнею. Потрібно мислити ширше та конструктивно, а не так як звикли чим гірше іншим тим краще мені. Це деструктивне мислення і воно завжди призводить до поганих наслідків для всих.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:20 Ответить
Ви реально думаєте, що хабарі тільки маркети дають, а власники МАФів - чесні підприємці? Ну подивіться, скільки ларьків стоять з порушенням закону... У нас за законом не можна ставити МАФи в зоні метрополітену і забороняється продавати алкоголь у ларьках в радіусі 500 м від шкіл. А таких МАФів біля метро і шікл - ціла купа! Ви дійсно думаєте, що їх без хабаря поставили???
показать весь комментарий
24.03.2021 14:23 Ответить
Не нервуй мене! Я що таке сказав? Перечитай все, що я сказав ще тричі, якщо тобі з першого разу не доходить, а краще вивчи на память.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:41 Ответить
І так, на Заході продуктових ларьків фактично немає... Там або великі маркети, або маленькі магазинчики на перших поверхах будинків. І що, сильно ціни на хавку ростуть???
показать весь комментарий
24.03.2021 14:12 Ответить
Там є вільна економіка яка живе по законах і не має корупції і середній клас складає значну частину суспільства, а це якраз і є ті малі магазини та виробники. Чи ти цього не знаєш? Чи просто дурень?
показать весь комментарий
24.03.2021 14:22 Ответить
Бггг, про інтелектуальний рівень цього мужика говорить напис "Недопустимо!". Блін, та в 2 класі учать, що "Не" з дієсловами пишеться ОКРЕМО!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:46 Ответить
В даному контексті "недопустимо" пишеться разом. А ще оцінюєте чийсь інтелектуальний рівень...
показать весь комментарий
24.03.2021 12:02 Ответить
Недопустимо що??? Прислівник зазвичай не вживається сам по собі, тому в даному контексті це якраз дієслово!
показать весь комментарий
24.03.2021 12:11 Ответить
и что такое необходимое этот чел продавал в ларьке, что невозможно купить в супермаркете? и пусть не расслабляется - ночью снесут или сожгут, как он того хотел.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:48 Ответить
Чем больше ларьков,маленьких рынков,тем легче мелкому производителю реализовать свою продукцию.Супермаркеты работают только с барыгами-быдлом.,а простому селянину со своим товаром -хоть помирай.Потому село и вымирает на благо латифундистов.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:56 Ответить
Чувак, ти звідки пишеш? 80% ларьків продаютьпиво, водичку, шоколадки - те ж, що і в супермаркетах є, тільки в ларьках воно все чомусь суттєво дорожче!
показать весь комментарий
24.03.2021 12:02 Ответить
Дорожче, але у деяких місцях продають цілодобово, тож бидлота радіє.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:07 Ответить
Отож, якщо треба бухнуть вночі, то навіть галімий цілодобовий АТБ не продасть ніфіга після 23.00, а кіоск - запросто.
Так само, в мене в АТБ/Ашані/Сільпо досі просять документ при продажу алкоголю (хоча мені добре за 30 вже), а в кіосках легко продають школярам пиво!
показать весь комментарий
24.03.2021 12:09 Ответить
самогон, бояру, сигареты
показать весь комментарий
24.03.2021 11:58 Ответить
У нас в районе все ларьки позакрывали и обстановка сразу стало лучше. Алкошня перешла на самогон но хоть дома бухают а не у ларьков и во дворах.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:49 Ответить
Давно пора снести все эти "Шанхаи".
показать весь комментарий
24.03.2021 11:51 Ответить
Безкарність та безвідповдальність всіх і вся ,це результат діяльності влади !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 11:52 Ответить
а назвал бы киоск "велюр" или "эпицентр" то ликвидаторы бы очковали )
показать весь комментарий
24.03.2021 11:53 Ответить
А что по этому поводу думает( если есть чем) мэр довбень-интилихтуал????!
показать весь комментарий
24.03.2021 12:04 Ответить
Та треба було йому дати себе спалити, щиро похер на життя якогось бариги.
І не факт, щоб він це зробив. У жодному разі не треба піддаватися на подібний шантаж.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:05 Ответить
Ти певен що він торгував краденим,тобто він барига??? А ось гуманітарку через Епіцентри продоють справжні бариги !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 12:11 Ответить
Перечитай статтю. Більшість МАФів підключаються до міських мереж без жодного дозволу. Вони справжні крадії. І їх вигляд псує місто. Я за те, щоб їх усі пребрали.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:21 Ответить
Навіть вкравши електро вони нею не торгуют !!! А от реально велетенські об"єми краденого реалізуються через великі мережі !!! Я за закон,але закон для всіх ,а не безкарність окремих осіб чи груп осіб !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 12:30 Ответить
Прикольна "логіка", мовляв, якщо Епіцентр порушує закон, то й дрібній бидлоті треба це дозволити. Мені щиро похер на Епіцентр, ось тільки подібні гіпермаркети не псують вигляд наших міст, як ці потворні собачі буди.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:36 Ответить
В мене логіка нормальної людини-закон один для всіх!!! Дивніше логіка виправдовувати порушення закона зовнішнім виглядом !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 12:41 Ответить
Ти можеш довести незаконність дій Епіцентру? ОК, спробуй.
У них там цілий департамент непоганих юристів. Довести незаконність МАФів набагато легше.
Нехай починають хоча б з дрібних правопорушників, потім дійде час й до великих.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:47 Ответить
Логіка зрозуміла,одягнувши гарний прикід,маючи в кишені мандат чи посвідчення "сурьйозної" контори та за кермом "Бенлі", можно чавити вселякій плебс і чхати на закони !!!))
показать весь комментарий
24.03.2021 12:54 Ответить
Тобто ти пропонуєш не чіпати дрібних злодюжок, бо є великі? Я ж пропоную з когось почитати.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:10 Ответить
Багатовіковий досвід людства доводить, що починати реформи завжди треба з себе!!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 13:12 Ответить
Дотепно, але не дуже реалістично у нашому випадку .
показать весь комментарий
24.03.2021 13:15 Ответить
Аксіоми людського життя не вимогають доведення ,вони як закони фізики існуют незалежно від чийогось бажання чи небажання !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 13:23 Ответить
Хто сказав, що це аксіоми?
показать весь комментарий
24.03.2021 13:53 Ответить
Вважай як вважаєшь за потрібне!!! ))))
показать весь комментарий
24.03.2021 14:00 Ответить
Почитати = починати
Автокоректор довбаний...
показать весь комментарий
24.03.2021 18:49 Ответить
АТБ - оно есть!!!! А нам куда всем????? В АТБ охранниками?
КУДА НАМ ?
показать весь комментарий
24.03.2021 12:05 Ответить
Що за істерика?
Пиши коди, роби сайти, зможеш вдома заробляти мінімум 50 тисяч на місяць. Якщо розуму не вистачає, то тоді працюй охоронцем та не скавчи .
показать весь комментарий
24.03.2021 12:11 Ответить
Совкодрочеры по определению ненавидят предпринимателлей,они для них шпикулянты.В развитых странах и Китае дана полная свобода деятельность и законодательно защищены права мелкого бизнеса,а у нас средневековье,крепостничество и совок.Так и живем.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:09 Ответить
Ти був хоча б раз у Китаї?
Подібна барижа бидлота там сиділа б довічно. Там усе зарегульовано, там ти не встановиш ларьок без дозволу влади, тим паче не зможеш безкарно обкрадати державу.
І там немає хаосу з МАФами, як у нас. У великих містах немає їх ні у центрі, ні біля метро.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:17 Ответить
От я був у 15 країнах світу... Я не бачив ларьків у Празі, Кракові, Вільнюсі чи Будапешті, за виключенням кіосків з продажу газет та квитків на транспорт...

Там навіть забігалівки чи вуличний фастфуд продають з точок на першому поверсі будинків.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:34 Ответить
Там просто дикие люди. Они не знают, как это удобно когда в радиусе десяти метров от тебя всегда есть ларёк, аптека, секонд и кредитна спилка. Где бы ты не находился.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:38 Ответить
Кому зручно? Бидлоті?
Мене усе це щиро дратує. Київ більше нагадує Каїр, ніж європейську столицю.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:50 Ответить
Нет но Вы в Лондон съездите и посмотрите,как там.Или в США,Там не только торговые центры и супермаркеты,особенно в Нью-Йорке.Посмотрите ,что там творитися на улицах в обеденное время.Я хоть и не был,но интернет имею.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:29 Ответить
Так узаконьте их работу, дайте документы, и они будут платить в бюджет, а не чиновникам в карман
показать весь комментарий
24.03.2021 12:13 Ответить
З хера це робити зараз?
Про що цей непотріб думав, коли без дозволу ставив свою буду та підключався до міських мереж?
показать весь комментарий
24.03.2021 12:24 Ответить
Без разницы установлены ларьки за взятки или исключительно законно необходимо их убирать с улиц украинских городов. Вместе с халабудными рынками продовольственными и промтоварными. Законодательно закрепить запрет использования подобных сооружений в черте населенных пунктов. Хочешь свой магазинчик, парикмахерскую или наливайку то открывай это в куче помещений которых в современной застройке сейчас немеряно. И они для этого предназначены. Не превращай город в бантустан.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:25 Ответить
Люто плюсую.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:30 Ответить
кстати в кацапстане с этим гораздо лучше,там нет такого треша как у нас,у нас хаотичная торговля чем попало и где попало кажется расцвела во второй раз после 90ч годов,с этим надо что то решать,а то идешь по городу,а там слева в метро бабульки трусами и молоком торгуют,справа ларьки-наливайки которые продают маргиналам алкоголь,короче треш полный
показать весь комментарий
24.03.2021 12:34 Ответить
ларьки это отгослоски 90х,во всем мире уже давно все эти ларьки давно в прошлом
показать весь комментарий
24.03.2021 12:32 Ответить
Оххх... вы просто не представляете, как мне нехватало ларьков в европах... а щас привык.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:36 Ответить
А вообще - галимая провокация. Хотел бы себя поджечь - не напяливал бы балахон. Надо было ментам принести пару огнетушителей и сказать - "валяй, поджигай, вот те зажигалка, если свою дома забыл". Тут бы он и сдулся.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:40 Ответить
Киев превратился в огромный базар из-за таких торгашей взяточников.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:02 Ответить
Україна загалом нагадує цирковий балаган ,тай що???)))
показать весь комментарий
24.03.2021 14:06 Ответить
По украинской традиции потом он залезет еще куда-нибудь и менты будут перед ним извиняться.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:27 Ответить
надо было все облить шоб пыхнуло и гриб и кратер шоб гваделупу смыло
показать весь комментарий
24.03.2021 14:30 Ответить
Кто то же брал деньги перед тем как дать добро поставить ?
показать весь комментарий
24.03.2021 23:58 Ответить
 
 