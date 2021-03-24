"Я отстаивал свой бизнес": в Киеве мужчина угрожал самосожжением. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", мужчина таким образом протестовал против снесения МАФа.

Сейчас полиция уже отогнала с места машину, которая должна была демонтировать киоск. Но на месте все еще дежурит скорая.

В итоге, мужчина слез с крыши киоска.

"Я отстаивал свой бизнес, который, как вы видите, удалось отстоять", – сказал мужчина.

Как сообщает "Киев.Оперативный" в Telegram, сегодня утром стартовал демонтаж МАФов, которые расположены на Маяковского, 15-17, возле ЭКО-маркета.

"Коммунальщики жалуются, что их работе пытаются помешать неизвестные лица, которые подкладывают под колеса их авто "ежей". Сделаны "ежи" для прокола шин. Делают это те, кто по словам коммунальщиков, годами не платят в бюджет, самовольно устанавливают временные сооружения и считают, что им "море по колено". Уже 6 пробитых колес у техники, принадлежащей территориальной общине города Киева. На место вызвана следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

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Фото: сайт "Сегодня"