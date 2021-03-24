"Я отстаивал свой бизнес": в Киеве мужчина угрожал самосожжением. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", мужчина таким образом протестовал против снесения МАФа.
Сейчас полиция уже отогнала с места машину, которая должна была демонтировать киоск. Но на месте все еще дежурит скорая.
В итоге, мужчина слез с крыши киоска.
"Я отстаивал свой бизнес, который, как вы видите, удалось отстоять", – сказал мужчина.
Как сообщает "Киев.Оперативный" в Telegram, сегодня утром стартовал демонтаж МАФов, которые расположены на Маяковского, 15-17, возле ЭКО-маркета.
"Коммунальщики жалуются, что их работе пытаются помешать неизвестные лица, которые подкладывают под колеса их авто "ежей". Сделаны "ежи" для прокола шин. Делают это те, кто по словам коммунальщиков, годами не платят в бюджет, самовольно устанавливают временные сооружения и считают, что им "море по колено". Уже 6 пробитых колес у техники, принадлежащей территориальной общине города Киева. На место вызвана следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.
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Владелец ларька для него спекулянт. А владелец сети "Сильпо" кто тогда? Суперспекулят?
Совки гребаные.
ты совок или кацап?
Так само, в мене в АТБ/Ашані/Сільпо досі просять документ при продажу алкоголю (хоча мені добре за 30 вже), а в кіосках легко продають школярам пиво!
І не факт, щоб він це зробив. У жодному разі не треба піддаватися на подібний шантаж.
У них там цілий департамент непоганих юристів. Довести незаконність МАФів набагато легше.
Нехай починають хоча б з дрібних правопорушників, потім дійде час й до великих.
Автокоректор довбаний...
КУДА НАМ ?
Пиши коди, роби сайти, зможеш вдома заробляти мінімум 50 тисяч на місяць. Якщо розуму не вистачає, то тоді працюй охоронцем та не скавчи .
Подібна барижа бидлота там сиділа б довічно. Там усе зарегульовано, там ти не встановиш ларьок без дозволу влади, тим паче не зможеш безкарно обкрадати державу.
І там немає хаосу з МАФами, як у нас. У великих містах немає їх ні у центрі, ні біля метро.
Там навіть забігалівки чи вуличний фастфуд продають з точок на першому поверсі будинків.
Мене усе це щиро дратує. Київ більше нагадує Каїр, ніж європейську столицю.
Про що цей непотріб думав, коли без дозволу ставив свою буду та підключався до міських мереж?