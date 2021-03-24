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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку. ФОТОрепортаж

Оккупационная "власть" Крыма массово застраивает памятники садово-паркового искусства времен Российской империи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Отмечается, что фактический застройщик Форосского парка - компания, которая также называется "Ак Барс". При этом разрешения на строительство получала другая организация - ГУП "Татинвестгражданпроект". Земля парка находится в аренде у ООО "Парк Форос", ее учредителем является НАО "Рестор". Эта же компания управляет санаторием "Форос".

Под угрозой застройки оказался не только парк в Форосе, но и другие зеленые зоны на Южном берегу оккупированного Крыма.

В парке Харакс, расположенном в оккупированном поселке Гаспра, готовится строительство девятиэтажного дома прямо на берегу моря. Стройплощадка уже подготовлена.

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Как выяснили жители, на территории парка идет не только ремонт канализации, но и масштабная стройка. На месте двух старых корпусов строят многоэтажки, а лесную территорию, которая примыкает к парку, хотят застроить коттеджами.

Согласно положениею о парках, которое было изменено летом 2020 года, оказалось, что Форос и Мелас - это всего лишь начало. В списке т.н. "минприроды Крыма" - 28 памятников садово-паркового искусства. И в большинстве из них теперь можно заниматься капитальным строительством вполне легально: строить гостиницы, увеличивать этажность существующих корпусов санаториев, возводить трехэтажные магазины и рынки. В некоторых разрешено даже индивидуальное жилищное строительство в границах территории ООПТ.

"Судя по всему, строительный бум в зеленых зонах Крыма только начинается", - отмечает издание.

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Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку 01
Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку 02
Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку 03
Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку 04
Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку 05
Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку 06
Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку 07

Автор: 

Крым (26389) оккупация (10144) застройка (711)


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Топ комментарии
+21
Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку - Цензор.НЕТ 8475
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24.03.2021 12:31
+12
Родная говень во всей красе.
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24.03.2021 12:32
+5
Что они там пить будут все эти годы? Проблема с изменением климата глобальна и канал тут ни при чем, они завезли туда 500000 лишних чел., и еще прут. Все решится раньше, они 50 лет просто не протянут.
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24.03.2021 13:17
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Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку - Цензор.НЕТ 8475
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24.03.2021 12:31 Ответить
Родная говень во всей красе.
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24.03.2021 12:32 Ответить
ну таки и при Украине застраивали не стеснялись . просто у кацапов больше очень богатых козлов с" плюванием" на остальной плебс
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24.03.2021 13:29 Ответить
Разница в том, что при Украине в основном застраивали местные, та же "Консоль" Константинова. Да, кое-что строил и непосредственно Киев, но относительно мало. Как ни странно, но Крым тогда имел реальную автономию, центр в местные дела предпочитал не вмешиваться, были конечно ньюансы типа бюджетного скандала, но это уже другая тема. Сейчас строят в основном федеральные структуры или "гости" с Ростова, Кубани и Кавказа. И на местных им ........
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24.03.2021 14:12 Ответить
Пролетарии продолжают дело Ленина-Сралина.
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24.03.2021 12:33 Ответить
Нам что от этого теперь? Крым вернется в Украину лет через 50. Как возвратились балтийские республики после советской оккупации. А за это время сменятся поколения которые помнят Крым еще зеленым. Ну будет всплошную забетонирован. Значит примем новую реальность. Железобетонную.
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24.03.2021 12:37 Ответить
Что они там пить будут все эти годы? Проблема с изменением климата глобальна и канал тут ни при чем, они завезли туда 500000 лишних чел., и еще прут. Все решится раньше, они 50 лет просто не протянут.
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24.03.2021 13:17 Ответить
ослиную мочу , какайа им теперь разница ? зато с рассеей ! скоро кадырявый их всех напоит
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25.03.2021 10:59 Ответить
пусть строят, поселим ветеранов УкроРейха
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24.03.2021 12:50 Ответить
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24.03.2021 12:55 Ответить
В Форосе еще при Кучме Бакай развереул строительство котеджного городока, потом строительство остановили Бакай сбежал к кацапам...
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24.03.2021 12:56 Ответить
природе пи*дарики....
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24.03.2021 12:57 Ответить
Пришла орда . Отставит после себя пустыню .
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24.03.2021 12:59 Ответить
А мені подобається така новина, іншими словами, що посієш- те й вирубаєш.
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24.03.2021 13:00 Ответить
А нет желания вспомнить, при ком отдали под застройку розарий Никитского ботанического сада, даже не дав выкопать кусты селекционных роз? Тогда еще и в мыслях не было там Рассеи!
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24.03.2021 13:09 Ответить
А нет желания вспомнить как называлась фирма-застройщик и кому она принадлежала?
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24.03.2021 14:03 Ответить
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 3583
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24.03.2021 13:29 Ответить
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 9299
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24.03.2021 13:29 Ответить
Вставь фото моделей "DIOR" в ГУМе)))
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24.03.2021 15:39 Ответить
С удовольствием! Но не только в ГУМе
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 3532

Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 2755

Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 7289

Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 6845

всего 19 фоток -- https://ru.krymr.com/a/photo-christian-dior-models-in-soviet-union-in-1959/30035444.html
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24.03.2021 17:03 Ответить
Маркиз)))) де Сад )))) обижаешь - не знать где проходила фотосессия и такой визит

https://www.the-village.ru/weekend/books/218349-revzin-gum
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24.03.2021 17:24 Ответить
10 июня 1959 года рейсом Air France в Москву прилетел Christian Dior.
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24.03.2021 17:26 Ответить
а побольше нужно было слушать шлюху черномордина и паскуду лужкова вместе с железным маршем теперь крысюки не вопите
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25.03.2021 11:02 Ответить
 
 