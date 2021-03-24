Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку. ФОТОрепортаж

Оккупационная "власть" Крыма массово застраивает памятники садово-паркового искусства времен Российской империи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Отмечается, что фактический застройщик Форосского парка - компания, которая также называется "Ак Барс". При этом разрешения на строительство получала другая организация - ГУП "Татинвестгражданпроект". Земля парка находится в аренде у ООО "Парк Форос", ее учредителем является НАО "Рестор". Эта же компания управляет санаторием "Форос".

Под угрозой застройки оказался не только парк в Форосе, но и другие зеленые зоны на Южном берегу оккупированного Крыма.

В парке Харакс, расположенном в оккупированном поселке Гаспра, готовится строительство девятиэтажного дома прямо на берегу моря. Стройплощадка уже подготовлена.

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Как выяснили жители, на территории парка идет не только ремонт канализации, но и масштабная стройка. На месте двух старых корпусов строят многоэтажки, а лесную территорию, которая примыкает к парку, хотят застроить коттеджами.

Согласно положениею о парках, которое было изменено летом 2020 года, оказалось, что Форос и Мелас - это всего лишь начало. В списке т.н. "минприроды Крыма" - 28 памятников садово-паркового искусства. И в большинстве из них теперь можно заниматься капитальным строительством вполне легально: строить гостиницы, увеличивать этажность существующих корпусов санаториев, возводить трехэтажные магазины и рынки. В некоторых разрешено даже индивидуальное жилищное строительство в границах территории ООПТ.

"Судя по всему, строительный бум в зеленых зонах Крыма только начинается", - отмечает издание.

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