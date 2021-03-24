Применение силы к малолетнему на Донетчине: ГБР сообщило о подозрении полицейскому. ФОТОрепортаж
Следователи ГБР сообщили о подозрении сержанту полиции, который безосновательно применил силу против ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на пресс-службу ГБР.
Как установило следствие, во время выяснения обстоятельств ДТП в Краматорске при участии двух авто малолетний пассажир, в присутствии которого на месте происшествия не было никакой необходимости, решил оттуда уйти.
Однако, правоохранитель догнал ребенка, повалил на землю, заломил руки и принудительно вернул на место ДТП. В результате применения полицейским силы против несовершеннолетнего, последний получил телесные повреждения легкой степени тяжести.
Сейчас полицейский подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
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А я вам в этом помогать не собираюсь, это бессмысленно. Ибо очевидно, что в свою наглухо упоротую голову вы исключительно принимаете пищу.
Просто у нас всегда делает упор на слове "законных", и граждане это трактуют по своему, а полиция по своему. Проблема только в том, что никаких критериев нет и что законно, а что нет может определить только суд де-факто. И в результате:
а) требования полиции могут признать законными и отвечать будешь ты
б) требования будут признаны незаконными и отвечать будет полицейский
Ну так вот, пацан умаялся, решил, что он не нужен и урешил уйтий, полицейский замечает єто, ему в мозгу стреляет мьіслЯ, что с ним он еще не закончил, параллельно в тот же мозг стреляет статья "покидание места происшествия без разрешения полицейского", скидку на возраст не делают в силу норм общества и ... вуаля, задержание (не останавливание) с приенением сильі!
чтобы всю жизнь на калоприемник деньги тратил
Или к примеру, как часто бывает не всегда пассажир таковым (пассажиром) является по факту (частенько папаши дают сыну порулить, а в случае ДТП вполне может занять место водилы).
Так что как по мне полицейский вполне мог потребовать от пассажиров потребовать оставаться на месте, разобраться в причинах, кто есть кто, кто может покидать место ДТП а кто оставаться
набрали дегенератов не знающих законов.
Я против полицейского беспредела, но если ложить болт на все требования полиции, которые нам не нравятся, а полицию, не во что не ставить, то правового государства, нам не видать как своих ушей! Такие как вы, в одних новостях орут про правовой беспредел, а в других про бесхребетную полицию ( "почему не смогли остановить преступников, там мол стрелять надо было, а они там переговаривались....")
Вот какие лично у тебя они вызывают эмоции? Скажем стоишь ты ряжлм и что чувствуеш? Уверенность в защите? Дух свободы и демократии? Ощущение справедлиаости и закона?
Вы путаете следствие и причины.
30лет была по факту опричина а не полиция и вдруг по мановению волшебной палочки нарож будет в нее верит? Потому что авакову так зохотелось несмотря на все проваленные реформы? На проваленную люстрацию, на мудаков из кагарлыка, на мудаков которые бьют женщин в супермаркете или заламывают руки детям лицом в асфальт? На приезд по вызову через час когда в квартиру ломится агрессивный мужик?
Веру и уважение легко потерять и тяжело заслужить.
Есть в полиции и хорошие люди но народ, боюсь, видит в полиции ту же милицию что была во времена януковича.
Это же элита нации! святые! самые избранные ! самые умные! а падаль в форме не может диктант за 9й класс написать .
патрульный увидел в руках подростка продолговатый предмет и понял что тот
не любит полициюможет быть бандитом. Вполне по понятиям заверещал - Эй, ты че, ану на бутылку, а тот сказал - Ану-ка догони-ка, и обидно морально ущемил права правоборствующегося путет словесно имея связь, в т.ч. противоестественную с маткой мента, шо последний не смог стерпеть и вынул.... а потом наручники сами повредили здоровье террориста, который грозился взорвать Винни Пупа и Джо Байдена, вот так все и случилось, кто не верит - Облах нокаж*д.
Сержант, звичайно, не правий. Але максимум покарання - це звільнення з органів, а не тюремний строк.
Это право человека свидетельствовать или нет.
Иначе страна жить будет по понятиям как рф а не как европейское цивилизовангое государство.