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Применение силы к малолетнему на Донетчине: ГБР сообщило о подозрении полицейскому. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении сержанту полиции, который безосновательно применил силу против ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на пресс-службу ГБР.

Как установило следствие, во время выяснения обстоятельств ДТП в Краматорске при участии двух авто малолетний пассажир, в присутствии которого на месте происшествия не было никакой необходимости, решил оттуда уйти.

Однако, правоохранитель догнал ребенка, повалил на землю, заломил руки и принудительно вернул на место ДТП. В результате применения полицейским силы против несовершеннолетнего, последний получил телесные повреждения легкой степени тяжести.

Сейчас полицейский подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа общепитов во время карантина взамен на взятку: ГБР задержало чиновника Госпродпотребслужбы Одесчины. ФОТОрепортаж

Применение силы к малолетнему на Донетчине: ГБР сообщило о подозрении полицейскому 01
Применение силы к малолетнему на Донетчине: ГБР сообщило о подозрении полицейскому 02
Применение силы к малолетнему на Донетчине: ГБР сообщило о подозрении полицейскому 03
Применение силы к малолетнему на Донетчине: ГБР сообщило о подозрении полицейскому 04

Автор: 

дети (6493) Нацполиция (16468) Донецкая область (9656) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+21
в лаптестане своем будеш командовать оставатся на месте. во ты дятел
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24.03.2021 13:16
+20
И с какого перепуга это ребёнок должен слушаться этого идиота полицейского и оставаться на месте ДТП, к которому он не имеет никакого отношения?
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24.03.2021 13:14
+14
Да, мало. Пассажир не имеет никакого отношения к ДТП и не обязан там оставаться.
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24.03.2021 13:17
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заломил и правильно сделал, задолбали эти малолетние полудурки. Наверняка ему было сказано оставаться на месте, но нет, же онижедети!
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24.03.2021 13:10 Ответить
И с какого перепуга это ребёнок должен слушаться этого идиота полицейского и оставаться на месте ДТП, к которому он не имеет никакого отношения?
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24.03.2021 13:14 Ответить
потому что это сказал полицейский, этого мало?
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24.03.2021 13:16 Ответить
в лаптестане своем будеш командовать оставатся на месте. во ты дятел
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24.03.2021 13:16 Ответить
по коменту дятел именно тьі.
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24.03.2021 13:50 Ответить
Да, мало. Пассажир не имеет никакого отношения к ДТП и не обязан там оставаться.
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24.03.2021 13:17 Ответить
это не пассажиру решать
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24.03.2021 13:18 Ответить
Вот суд это и рассудит, кому и что решать.
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24.03.2021 13:19 Ответить
конечно рассудит, но до этого малолетнему дебилу надо было выполнять то, что ему сказал человек при исполнении. Мы же правовую хотим страну или Сомали?
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24.03.2021 13:21 Ответить
При исполнении чего?
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24.03.2021 13:23 Ответить
перечитай статью, если на память слаб
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24.03.2021 13:24 Ответить
Нет необходимости. Так что именно "исполнил" там полицейский? Вы способны проанализировать? Очевидно, что нет.
А я вам в этом помогать не собираюсь, это бессмысленно. Ибо очевидно, что в свою наглухо упоротую голову вы исключительно принимаете пищу.
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24.03.2021 13:29 Ответить
я ждал этого момента, когда "дискуссия" перейдет в личное)
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24.03.2021 13:44 Ответить
А ваш переход на личности относительно слабости моей памяти остался незамеченным вашим ослабленным исключительно принятием пищи мозгом.
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24.03.2021 13:57 Ответить
ну есть разница между назьіванием вещей воими именами и твоими попьітками просто вьікручиваться.
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24.03.2021 14:15 Ответить
кто на месте дтп решает необходимость присутствия всех свидетелей? у тебя - сами свидетели. вопрос? нафига там мент вообще нужен тогда?
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24.03.2021 13:54 Ответить
там мало написано для анализа поведения полицейского и пацана. а вот для фантазий твоих - места дофига
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24.03.2021 14:07 Ответить
дебил это ты, мимиционер, а не малолетний. приведи правовую норму или иди дальше начальство орально обслуживать
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24.03.2021 13:45 Ответить
вопрос в том сказал ли полицейский ему вообще что-то?: обьічно мелочь игнорируют в силу законов (не может бьіть свидетелем?) или в силу того, что он мелочь - ничего, подождет. Дети могут решить сами уйти, они так и от предком уходят, когда умаются. А то что он умаялся, недоработка именно полицейского.
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24.03.2021 14:05 Ответить
Гражданин имеет право не выполнять заведомо неправомерные указания.
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24.03.2021 15:59 Ответить
Мудень! Ты хоть знаешь в каких случаях этот говно коп имеет право применять силу?! Я тебе открою страшную тайну - патамушо он сказал, в законе нет.
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24.03.2021 13:24 Ответить
почитай, хамло
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24.03.2021 13:25 Ответить
Я знаю, а тебе, если пишешь такую дичь стоит не падать перед мусорами на колени а изучить свои права и права мусоров... Или ты сам мусоренок?
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24.03.2021 13:28 Ответить
да, я мусоренок и каждый день избиваю малолетних идиотов)
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24.03.2021 13:45 Ответить
Я тебя понимаю, потому что это единственный способ для тебя самоутвердиться.... Все остальные могут дать сдачи...
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24.03.2021 13:52 Ответить
почитал. а ты, мсрило, - не почитал. потому, что у вас там одни дегенераты остались
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24.03.2021 13:46 Ответить
Вообще то есть! Даже статья есть за невыполнение требований ("Статья 188-28. Невыполнение законных требований должностных лиц уполномоченных....")
Просто у нас всегда делает упор на слове "законных", и граждане это трактуют по своему, а полиция по своему. Проблема только в том, что никаких критериев нет и что законно, а что нет может определить только суд де-факто. И в результате:
а) требования полиции могут признать законными и отвечать будешь ты

б) требования будут признаны незаконными и отвечать будет полицейский
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24.03.2021 13:39 Ответить
Во всех цивилизованных странах, типовые требование сотрудников полиции типа (оставаться на месте, предъявить документы, пройти в отделение полиции.....) считаются априори законными и выполняются, суд так же посчитает их законными. А вот если, он потребует от тебя к примеру раздаться или отжаться 10 раз, то это явно незаконные требования
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24.03.2021 13:43 Ответить
Вы вообще о чем??? Это тело в форме полиции на службе ОБЯЗАНО руководствоваться законом о полиции. И применение силы там четко описано в статье 44. И ничего такого за что ее применять подросток не совершил. Более того ключевое слово тут несовершеннолетний или Вы заявите что коп этого не знал???? И внимательно перечитайте название статьи 188, если не поймете попросите окружающих что бы они помогли Вам понять о чем там идет речь.
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24.03.2021 13:50 Ответить
Наводящий вопрос: как он должен определить его совершеннолетие? Внешне? (моей жене например и в 25, частенько пиво не хотели продавать поскольку выглядела как несовершеннолетняя)
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24.03.2021 13:55 Ответить
Наверное повалить на землю заломать руку и крикнуть "сколько тебе лет падла!". Это не ко мне вопрос... Я плачу налоги и из этих налогов уходит 130000 на обучение одного такого вот мудака, в том числе и на обучение как определить возраст человека... А мало того что эти деньги уходят в трубу так он еще и моих детей будет крутить?
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24.03.2021 14:02 Ответить
тут не в законе дело, а в обьічно мешковости полицейского скорее всего: пацана он должен бьіл опросить, записать его показания и данньіе и отпустить, перейти к другому свидетелю. Если по протоколу пацан не должен покидать место происшествия до разрешения полицейского, то полицейский должен ему об том сказать. но даже и в єтом случає ребенку очень нудно ждать протокола, в конце которго все участники ставят подпись. он мог просто умаятся и решить уйти. єто ж ребенок, не взросльій. И вообще должен ли ребенок ставить свою подпись в силу его возраста? На фото пацан что-то подписьівает, его подпись "визируется" подписью его представителя - мамьі например?
Ну так вот, пацан умаялся, решил, что он не нужен и урешил уйтий, полицейский замечает єто, ему в мозгу стреляет мьіслЯ, что с ним он еще не закончил, параллельно в тот же мозг стреляет статья "покидание места происшествия без разрешения полицейского", скидку на возраст не делают в силу норм общества и ... вуаля, задержание (не останавливание) с приенением сильі!
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24.03.2021 14:35 Ответить
Потребовать мог, а задерживать с применением силы нет.
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24.03.2021 13:30 Ответить
тогда толку от таких требований и толку о такой полиции, которая может только потребовать, но на эти требования, можно положить болт
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24.03.2021 13:56 Ответить
А вот это уже правильные вопросы. Толку от этой полиции когда они приезжают на квартирную кражу и говорят что они ничего сделать не смогут и обрабатывают тещу что бы та не подавала заявления а когда пишешь заяву в ГБР на их действия тебе заявляют что со мной же по человечески а я такой нехороший. Когда тебя ночью в поле останавливают два ковбоя и хотят без понятых продуть, хотя я как минимум месяц ничего не употребляю а мне заявляют что у меня признаки есть. И когда звонишь на 102 и заявляешь что происходит нарушение процедуры на просьбу предьявить удостоверения они садятся в машину и убегают. Когда тебя останавливает говно коп, который не знает ни законов ни ПДД и заявляет что все знать невозможно, на что я ему говорю что если бы ему такое хирург на операционном столе такое заявил, что бы он делал. Когда такие вот мудаки крутят подростков за то что они умнее их? Зачем такая полиция? Легализуйте огнестрел примите под него адекватный закон и я сам обеспечу себе и своим близким безопасность. А от полиции, т.к. они ездят и убивают людей на переходах исходит только опасность.
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24.03.2021 14:39 Ответить
Применять только на поражение - как в открытом бою ...
чтобы всю жизнь на калоприемник деньги тратил
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24.03.2021 15:41 Ответить
драсте, не имеет. он свидетель. если б он не бьіл свидетелем, то не назьвался б пасажиром, а "пришел поглазеть".
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24.03.2021 13:52 Ответить
Это на основании чего свидетелей можно силой задерживать?
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24.03.2021 13:54 Ответить
Тьі перекручивашь, потому что не умеешь делит на молекульі, ну школа видно не дала и жизнь не научила: у меня пока речь идет толко о праве покидания места дтп свидетелм, а не о том, как именно бьіло произведено задержание. Ибо єто уже следующий вопрос, которьій тьі отделить от все не можешь явно.на основании полноценности фиксации дтп полицейский дает разрешение на покидание места дтп. Если малец по закону не может свидетелствовать, то ему об єтом должен сказать полицейский и отпустить. а не малец сам от скуки решил уйти
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24.03.2021 14:01 Ответить
Вы удивитесь, но я умею даже на атомы делить. На этом и завершим.
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24.03.2021 14:03 Ответить
ну совки всегда пантуют. пока не заметно заявленьіх тобою способностей.
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24.03.2021 14:08 Ответить
пошел нах.р, поллюцейский. тьі не имеешь права прикасаться ии приказьівать ребенку
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24.03.2021 13:39 Ответить
сказал бы присесть на бутылку, вот твоему, к сожалению, сыну - че бы ты сказал то?
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24.03.2021 13:45 Ответить
А если к примеру, у водилы была наркота и он попросил пассажира ее унести подальше?
Или к примеру, как часто бывает не всегда пассажир таковым (пассажиром) является по факту (частенько папаши дают сыну порулить, а в случае ДТП вполне может занять место водилы).
Так что как по мне полицейский вполне мог потребовать от пассажиров потребовать оставаться на месте, разобраться в причинах, кто есть кто, кто может покидать место ДТП а кто оставаться
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24.03.2021 13:30 Ответить
тьі из гантоши аваковского это вьісосал?
набрали дегенератов не знающих законов.
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24.03.2021 13:41 Ответить
Кроме сосания какие то доводы есть?!
Я против полицейского беспредела, но если ложить болт на все требования полиции, которые нам не нравятся, а полицию, не во что не ставить, то правового государства, нам не видать как своих ушей! Такие как вы, в одних новостях орут про правовой беспредел, а в других про бесхребетную полицию ( "почему не смогли остановить преступников, там мол стрелять надо было, а они там переговаривались....")
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24.03.2021 13:50 Ответить
А за что их любить или уважать?
Вот какие лично у тебя они вызывают эмоции? Скажем стоишь ты ряжлм и что чувствуеш? Уверенность в защите? Дух свободы и демократии? Ощущение справедлиаости и закона?
Вы путаете следствие и причины.
30лет была по факту опричина а не полиция и вдруг по мановению волшебной палочки нарож будет в нее верит? Потому что авакову так зохотелось несмотря на все проваленные реформы? На проваленную люстрацию, на мудаков из кагарлыка, на мудаков которые бьют женщин в супермаркете или заламывают руки детям лицом в асфальт? На приезд по вызову через час когда в квартиру ломится агрессивный мужик?
Веру и уважение легко потерять и тяжело заслужить.
Есть в полиции и хорошие люди но народ, боюсь, видит в полиции ту же милицию что была во времена януковича.
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24.03.2021 16:10 Ответить
потому что он пассажир, он не бьіл пришедшим поглазеть на фиксацию дтп. и нужность его присутствия должна бьіть оценена полицейским, после чего полицейский должен ему дать разрешение на покидание места происшествия. но если он не давал ему такое разрешение, єто не значит задерживать. но кто его знает, как малец покидал место дтп.
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24.03.2021 13:43 Ответить
"... на покидание..." это шедевр.
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24.03.2021 13:59 Ответить
а шо не так у тебя с єтим словом? все учасники до какого времени могут там находиться? опросил - записал - отпустил. чего там опрошенньім вьіжидать?
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24.03.2021 14:09 Ответить
бред какой-то. страна идиотов.
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24.03.2021 13:13 Ответить
Дети разные бывают .
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24.03.2021 13:15 Ответить
Класно в Краматорську - уже літо!
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24.03.2021 13:13 Ответить
Было в прошлом году во время описываемого события.
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24.03.2021 13:16 Ответить
И таких ублюдков в форме, которые упиваются своей значимостью, не осознавая даже что они нарушают закон - 95%

Это же элита нации! святые! самые избранные ! самые умные! а падаль в форме не может диктант за 9й класс написать .
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24.03.2021 13:19 Ответить
Обычному человеку -за такое срок будут шить, а этой паскуде в погонах -выговор! Максимум увольнение! И то, через пять-десять лет. Может быть.
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24.03.2021 13:21 Ответить
а че ты так завелся? обидел кто?
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24.03.2021 13:23 Ответить
это мусора обмиженньіе. сосут друг другу по принуждению, в порядке должностей, и на людях отрьіваются. не сосущие там долго не работают
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24.03.2021 13:43 Ответить
Дети могут быть опасными свидетелями не только при ДТП с участием крутого хмыря или торговца,скажет не то,найдут родаков,могут взять в заложники...,потребовать выкуп за ребенка...,Крутого дерьма на дорогах больше чем самих машин...
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24.03.2021 13:26 Ответить
тут не в єтом дело точно. но тьі пришел вьіложить все что знаешь о мире вообще, но не о деле в целом.
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24.03.2021 14:21 Ответить
что могут написать?
патрульный увидел в руках подростка продолговатый предмет и понял что тот не любит полицию может быть бандитом. Вполне по понятиям заверещал - Эй, ты че, ану на бутылку, а тот сказал - Ану-ка догони-ка, и обидно морально ущемил права правоборствующегося путет словесно имея связь, в т.ч. противоестественную с маткой мента, шо последний не смог стерпеть и вынул.... а потом наручники сами повредили здоровье террориста, который грозился взорвать Винни Пупа и Джо Байдена, вот так все и случилось, кто не верит - Облах нокаж*д.
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24.03.2021 13:35 Ответить
В штате Флорида, США восьмилетний мальчик был арестован за то что ударил учительницу. Со словами "Ты отправляешься в тюрьму" на него пытались надеть наручники, но они оказались слишком большими для маленьких ручек.

Застосування сили до малолітнього на Донеччині: ДБР повідомило про підозру поліцейському - Цензор.НЕТ 5332
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24.03.2021 13:49 Ответить
Ребенку было предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Его мать в течение девяти месяцев вела дело в суде, пока дело не закрыли после заключения врача о серьезных проблемах со здоровьем у ребенка.
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24.03.2021 13:59 Ответить
Ребенок явно не белый. С белым никогда бы так не поступили. Как раз вчера кто-то тут рассказывал сказки о равноправии в Америке. Наглядный пример.
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24.03.2021 14:04 Ответить
Ты попутал с беларусью и рф.
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24.03.2021 19:59 Ответить
тут не то, ну в нашей статье. Тут просто может бьіть игнорирование малолетних в силу норм общества. просто на мелких забивают, а потом увидел, что он уходит, и мент опомнился, что он с ним еще не поработал, не опросил, не записал, и включается инстинкт "робота не доделана, его потом искать, ходить к нему домой, вьізьівать в участок - геморой".
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24.03.2021 14:19 Ответить
На заборе тоже написано, что птн пнх.
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24.03.2021 16:13 Ответить
на фото май пылает травами...
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24.03.2021 14:32 Ответить
Треш від ДБР. Піариться потрібно на розкритті кваліфікованих злочинів, вчинених топ-посадовцями, а не на сержантах.
Сержант, звичайно, не правий. Але максимум покарання - це звільнення з органів, а не тюремний строк.
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24.03.2021 14:42 Ответить
так вот именно такое сержантское быдло и формирует отношение общества к милиции , а не те жирные ублюдки которые сидят в кабинетах ,в тех кабинетах ,в которые ты рядовой работник завода , никогда не зайдешь по желанию, если ты без связей или без кучи денег , ну если сам мусор тогда другое дело
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24.03.2021 14:59 Ответить
Свидетелей даже пальцем трогать нельзя. В сща на который ватники ссылаются за этл срок дают. Не смотря на статус мент ты или нет.
Это право человека свидетельствовать или нет.
Иначе страна жить будет по понятиям как рф а не как европейское цивилизовангое государство.
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24.03.2021 16:17 Ответить
у нас за отказ от свидетельствования может дорого стоить
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24.03.2021 17:27 Ответить
всё верно полицейский сделал.
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28.03.2021 02:43 Ответить
 
 