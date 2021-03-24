Применение силы к малолетнему на Донетчине: ГБР сообщило о подозрении полицейскому. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении сержанту полиции, который безосновательно применил силу против ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на пресс-службу ГБР.

Как установило следствие, во время выяснения обстоятельств ДТП в Краматорске при участии двух авто малолетний пассажир, в присутствии которого на месте происшествия не было никакой необходимости, решил оттуда уйти.

Однако, правоохранитель догнал ребенка, повалил на землю, заломил руки и принудительно вернул на место ДТП. В результате применения полицейским силы против несовершеннолетнего, последний получил телесные повреждения легкой степени тяжести.

Сейчас полицейский подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

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