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Осуждены экс-чиновники Киевской ОГА, присвоившие более 230 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила экс-высокопоставленных чиновников Киевской облгосадминистрации. Они нанесли убытки государству на более 230 млн грн из-за схемы с недвижимостью в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали схему четыре начальника разных времен одного из департаментов ОГА. Они действовали совместно с должностными лицами коммунального предприятия. Чиновники передали коммунальщикам в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 квадратных метров. С 2000 года стоимость аренды составляла 1 гривну в год.

Затем чиновники сдавали недвижимость в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости, а разницу присваивали. Инициированные СБУ ревизии, проверки и экспертизы документации показали злоупотребления чиновниками и подтвердили убытки государству в размере более 232 миллионов гривен.

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Четырем экс-руководителям департамента ОГА объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Двух бывших должностных лиц суд признал виновными в совершении преступления, дела еще двух рассматривает по существу.

В рамках уголовного производства СБУ разоблачила дополнительные факты завладения бюджетными средствами экс-руководителем коммунального предприятия. Директор подозревается в выводе средств структуры на счета аффилированных коммерческих за якобы оказанные услуги.

Экс-руководителю коммунального предприятия, действующему депутату городского совета Житомирской области, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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Осуждены экс-чиновники Киевской ОГА, присвоившие более 230 млн грн, - СБУ 01
Осуждены экс-чиновники Киевской ОГА, присвоившие более 230 млн грн, - СБУ 02
Осуждены экс-чиновники Киевской ОГА, присвоившие более 230 млн грн, - СБУ 03
Осуждены экс-чиновники Киевской ОГА, присвоившие более 230 млн грн, - СБУ 04
Осуждены экс-чиновники Киевской ОГА, присвоившие более 230 млн грн, - СБУ 05

Автор: 

Киев (25524) недвижимость (818) ОГА (2392) СБУ (19901) суд (25097) юстиция (758)


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Топ комментарии
+5
Таку дрібноту в Україні мають пакувати сотню щодня ,тоді через рік відчуємо, бодай якісь зрушення
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24.03.2021 13:47
+5
Журналисты не называют имен, наверное не хотят портить репутацию таким "хорошим" людям!...
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24.03.2021 13:48
+4
232 ляма -условка будет , а за 1500 грн реальный срок - страна - шапито
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24.03.2021 14:06
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таку дрібноту в Україні мають пакувати сотню щодня ,тоді через рік відчуємо, бодай якісь зрушення
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24.03.2021 13:47 Ответить
А що робити з недрібнотою? Я чув, що сходи метуть зверху вниз, хоча можливо я відстав від життя.
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24.03.2021 13:50 Ответить
Я вже сьогодня писав ,що будь-які реформи слід починати з себе ,це аксіома життя людства !!!)))
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24.03.2021 13:53 Ответить
Відносно недрібноти !! Хто ж сам себе посадить??)))
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24.03.2021 13:57 Ответить
Журналисты не называют имен, наверное не хотят портить репутацию таким "хорошим" людям!...
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24.03.2021 13:48 Ответить
232 ляма -условка будет , а за 1500 грн реальный срок - страна - шапито
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24.03.2021 14:06 Ответить
Так сколько дали? Условно?
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24.03.2021 14:06 Ответить
Ось вам і аксіома життя людства !!! Жити треба за принципом -Роби як я ,а не за принципом-Роби як я говорю !!!)))
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24.03.2021 14:15 Ответить
Осуждены= предьявлено обвинение ) осмотр места преступления = обыск )
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24.03.2021 14:08 Ответить
Живимо в країні підозр !!!!))))
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24.03.2021 14:18 Ответить
Краина пидозр и заочных приговоров за убийства десятков и за 230 лямов , а за то ведро картошки шо украл не дай бог , или разбил рожу тому кто украл - на цензоре (это пятая ветвь власти в Украине ) высшей меры требуют - ото перемога , не грех жизнь отдать за такую страну , куда той Швейцарии поганой или Норвегии поганой до Украины.
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24.03.2021 14:26 Ответить
Коли побачу их в лагерном клифте на лесосеке.Тогда поверю,що осуждены.А пока туфту несёшь начальник
Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3228
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24.03.2021 15:20 Ответить
Осуждены экс-чиновники .-Для мафии Коломойского они воры не правильные. В отличие от Альперина. НАБУ предотвратило незаконное возвращение 674 млн грн компаниям Альперина 02 марта 2021 г.-Общая сумма дела, которая расследуется по Альперину, - чуть больше миллиарда. В 2017 г. Альперина задержали .Печерский суд Киева арестовал его на два месяца, назначив залог в размере 21 млн грн, но Апелляционный суд уменьшил залог до 141 тыс. грн. Альперин вышел на свободу.
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24.03.2021 15:27 Ответить
Киевскую ОГА, можно трусить вечно и заработать на ней большие звезды, достаточно копнуть любой отдел, аренду, стройки, закупки, соцзащиту и махинации с квартирами пожилых киевлян без родственников, и т.д.
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24.03.2021 15:37 Ответить
А действующие чиновники "святые".
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24.03.2021 21:05 Ответить
так а кем и чем осуждены, если досудебное токо идёт...???- фальшьпрыжок...(((
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25.03.2021 01:04 Ответить
Так осуждены или только объявлено подозрение? Что за тинейджеры заголовки пишут?
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25.03.2021 20:01 Ответить
украденное вернули или раздерибанили ? ... имущество конфисковали или опять усё на " бабушек" успели переписать ?..
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26.03.2021 00:26 Ответить
 
 