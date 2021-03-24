Осуждены экс-чиновники Киевской ОГА, присвоившие более 230 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила экс-высокопоставленных чиновников Киевской облгосадминистрации. Они нанесли убытки государству на более 230 млн грн из-за схемы с недвижимостью в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали схему четыре начальника разных времен одного из департаментов ОГА. Они действовали совместно с должностными лицами коммунального предприятия. Чиновники передали коммунальщикам в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 квадратных метров. С 2000 года стоимость аренды составляла 1 гривну в год.

Затем чиновники сдавали недвижимость в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости, а разницу присваивали. Инициированные СБУ ревизии, проверки и экспертизы документации показали злоупотребления чиновниками и подтвердили убытки государству в размере более 232 миллионов гривен.

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Четырем экс-руководителям департамента ОГА объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Двух бывших должностных лиц суд признал виновными в совершении преступления, дела еще двух рассматривает по существу.

В рамках уголовного производства СБУ разоблачила дополнительные факты завладения бюджетными средствами экс-руководителем коммунального предприятия. Директор подозревается в выводе средств структуры на счета аффилированных коммерческих за якобы оказанные услуги.

Экс-руководителю коммунального предприятия, действующему депутату городского совета Житомирской области, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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