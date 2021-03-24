Предприниматели в Одессе пикетируют ОГА из-за карантинных ограничений: "Те 8 тыс. грн, которые мы получали, - как мертвому припарка". ФОТОрепортаж
Одесские предприниматели вышли на акцию протеста к зданию областной государственной администрации. Люди требуют компенсаций и освобождения от уплаты аренды на время карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Один из участников акции протеста Константин Ковтаненко рассказал, что пришел на митинг, потому что выступает против введения "красной" зоны, поскольку из-за локдауна в 2020 году ему пришлось закрыть свой магазин.
"Те 8000 гривен, которые мы получали, - как мертвому припарка. Если вы понимаете уровень цен на аренду магазинов, расходную часть, зарплату, закупку, то это просто копейки", - поделился он.
Участники акции также требуют инициировать заседание исполнительного комитета и решить вопрос по поводу освобождения от арендных платежей непродуктовых рынков или частичного освобождения рынков смешанного типа.
Напомним, с 23 марта Одесская область попала в "красную" зону карантина. Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева заявила, что в опорных больницах области не хватает врачей и медсестер для лечения пациентов с COVID-19.
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Ибо деньги в государстве не из воздуха, а именно из уплаченных налогов.
Есть только одно НО. Деньги ведь не берутся из воздуха, верно? Они должны кем-то в бюджет вноситься, чтобы их оттуда выплачивали, верно?
Так что по справедливости выплаты во время пандемии не должны превышать сумму налогов, которые вы заплатили в бюджет, верно? Иначе - это будут выплаты за счет других людей.
Рассуждения про "ты скорее всего бюджетник" просто смешны своей логикой.
Потому, что в бюджете деньги берутся не из ниоткуда. Это я плачу налоги и наполняю бюджет. Так что если скинуться вам, чтобы выжили за мой счет - еще звучит более-менее вменяемо, то скинуться вам, чтобы компенсировать вам всю недополученную прибыль - звучит несколько маразматично.
Кстати, пышный заголовок статьи, не соответствует показанным фотографиям.
Раздули из мухи слона, что ли?
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