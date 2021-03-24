Предприниматели в Одессе пикетируют ОГА из-за карантинных ограничений: "Те 8 тыс. грн, которые мы получали, - как мертвому припарка". ФОТОрепортаж

Одесские предприниматели вышли на акцию протеста к зданию областной государственной администрации. Люди требуют компенсаций и освобождения от уплаты аренды на время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Один из участников акции протеста Константин Ковтаненко рассказал, что пришел на митинг, потому что выступает против введения "красной" зоны, поскольку из-за локдауна в 2020 году ему пришлось закрыть свой магазин.

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"Те 8000 гривен, которые мы получали, - как мертвому припарка. Если вы понимаете уровень цен на аренду магазинов, расходную часть, зарплату, закупку, то это просто копейки", - поделился он.

Участники акции также требуют инициировать заседание исполнительного комитета и решить вопрос по поводу освобождения от арендных платежей непродуктовых рынков или частичного освобождения рынков смешанного типа.









Напомним, с 23 марта Одесская область попала в "красную" зону карантина. Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева заявила, что в опорных больницах области не хватает врачей и медсестер для лечения пациентов с COVID-19.