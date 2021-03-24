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Предприниматели в Одессе пикетируют ОГА из-за карантинных ограничений: "Те 8 тыс. грн, которые мы получали, - как мертвому припарка". ФОТОрепортаж

Одесские предприниматели вышли на акцию протеста к зданию областной государственной администрации. Люди требуют компенсаций и освобождения от уплаты аренды на время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Один из участников акции протеста Константин Ковтаненко рассказал, что пришел на митинг, потому что выступает против введения "красной" зоны, поскольку из-за локдауна в 2020 году ему пришлось закрыть свой магазин.

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"Те 8000 гривен, которые мы получали, - как мертвому припарка. Если вы понимаете уровень цен на аренду магазинов, расходную часть, зарплату, закупку, то это просто копейки", - поделился он.

Участники акции также требуют инициировать заседание исполнительного комитета и решить вопрос по поводу освобождения от арендных платежей непродуктовых рынков или частичного освобождения рынков смешанного типа.

Предприниматели в Одессе пикетируют ОГА из-за карантинных ограничений: Те 8 тыс. грн, которые мы получали, - как мертвому припарка 01
Предприниматели в Одессе пикетируют ОГА из-за карантинных ограничений: Те 8 тыс. грн, которые мы получали, - как мертвому припарка 02
Предприниматели в Одессе пикетируют ОГА из-за карантинных ограничений: Те 8 тыс. грн, которые мы получали, - как мертвому припарка 03
Предприниматели в Одессе пикетируют ОГА из-за карантинных ограничений: Те 8 тыс. грн, которые мы получали, - как мертвому припарка 04

Напомним, с 23 марта Одесская область попала в "красную" зону карантина. Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева заявила, что в опорных больницах области не хватает врачей и медсестер для лечения пациентов с COVID-19.

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карантин (16729) Одесса (7888) протест (5858) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
и сразу встречный вопрос, а почему вы все платите единый налог ?? потому что зарабатываете мало ??? так тогда 8000 не деньги ???
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24.03.2021 14:48
+5
Кому проезд в маршрутке дорогой, а кому и айфон всего 11-й.
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24.03.2021 14:56
+5
8 тысяч им мало... пол страны так живет если не больше и выживают и не умирают,так что и вы не подавитесь
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24.03.2021 15:02
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за январь - 400 с Путином самоубились, не вижу, гей-мо, любим.... эээ это песня если чо, и я в Якутии если(борется с Росгвардией из-за размера бутылки)
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24.03.2021 14:43 Ответить
Ты эта...завязывай
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25.03.2021 00:51 Ответить
и сразу встречный вопрос, а почему вы все платите единый налог ?? потому что зарабатываете мало ??? так тогда 8000 не деньги ???
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24.03.2021 14:48 Ответить
А что так жиденько протестующих предпринимателей под ОГА?
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24.03.2021 14:49 Ответить
Незнаю... Я лично 8 тысяч вкалываю... Не у мартена конечно стою, но приходится хорошо потрудиться, что бы 8 тысяч получить...
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24.03.2021 14:52 Ответить
Кому проезд в маршрутке дорогой, а кому и айфон всего 11-й.
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24.03.2021 14:56 Ответить
Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: "Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка" - Цензор.НЕТ 1975
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24.03.2021 15:03 Ответить
Айфон 11 недорогой вообще то
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25.03.2021 13:27 Ответить
В США по 1000$ платили просто так. Ты за 300 вкалываешь и другим того желаешь?
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24.03.2021 16:30 Ответить
Ти не порівнюй США з Україною. По перше різні вагові категорії, діаметрально різні економіки та репутація світова. США найпотужніша країна світу. Так, що я й 8000 стабільної та вчасновиплаченій зарплаті в такі важкі часи задовольняюсь. А їхати на заробітки вже ні вік ні здоров'я не дозволяє.
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24.03.2021 16:38 Ответить
У вас стабільна і вчасно виплачена, а в підприємців буде 0.
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24.03.2021 16:51 Ответить
Так нехай йдуть робити так як я і буде у них стабільно. А то привикли купі-продай... Треба щось виробляти, а не шмотками торгувати.
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24.03.2021 18:49 Ответить
А що ви таке виробляєте що його не треба продавати? В ********* світі виробити легше чим продати. Маю надію що ви після цих дописів не будете ніколи нічого ні купувати ні продавати, а то ненароком хтось розбагатіє нічого не роблячи на ваших копійках.
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24.03.2021 19:00 Ответить
Виробляєм під заказ електрообладнання різне. Заказів рік наперед хватає. Люди будують цеха, мінізаводи різні. Наші інженери проектують, а ми вже виготовляєм. Так, що купі-продай не займаємось. Зрозуміло?
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24.03.2021 20:08 Ответить
Так ви купуєте матеріал, щись його воцкаєте а потім продаєте замовнику.
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24.03.2021 20:45 Ответить
Не знаю хто шо там купує, мабуть купують власники підприємства, не крадуть же Шо значить воцкаєте, а потім продаєте? Люди замовляють, а ми замовлення виконуєм. Не на базарі ж продаємо за прилавком. Замовили - ми виготовили - приїхали забрали.
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24.03.2021 21:02 Ответить
Справа в тім що покупцям не вигідно робити на все замовлення тому що чекати по 3 місяці (я чекав стіл з фабрики) мало хто захоче, тим паче якщо справа торкається продуктів. Підприємці купують товар заздалегідь і беруть на себе ризики звязані з його зберіганням і сроком придатності. При цьому товари НДС з товарів платить компанія постачальник. Це означає що бюджет отрімає 20% навіть якщо товар зіпсується і стане не придатним для реалізації.
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24.03.2021 21:34 Ответить
Віталій, так в нас же не звичайні покупці )). Ти розумієш, що це не стандартні вироби, а робляться під ті чи інші технічні умови. Люди коли будують шось там якийсь комплекс роблять проекти, розраховують потужності, розгалуженість та кількість потрібних щитів, автоматів, та т.і. потім починають будувати, а ці всі вироби замовляються заздалегідь, обумовлюються строки виготовлення та т.і. Ну приміром. поки звели будівлю, проклали силові кабелі це на все йде час. За цей час ми робимо свою продукцію. Це не конвеєр тут індивідуальний підхід до кожного замовлення.
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25.03.2021 08:31 Ответить
В США ты за $1000 сможешь купить не на много больше, чем у нас за $300.
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26.03.2021 00:18 Ответить
Барыги. Сколько по их мнению страна должна им платить? 50 тысяч или 100 тысяч?
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24.03.2021 14:54 Ответить
Ну можно по смете о недополученной прибыли.Налоговые исходники у всех же есть?Нехай влада берёт и смотрит в налоговую декларацию ФОПа до пандемии и возмещает разницу недополученной прибыли во время пандемии.Суммы конечно разные получатся.Но справедливые.Як вариант
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24.03.2021 15:45 Ответить
У нас народ смекалистый, такую "первичку" нарисуют, что полбюджета Украины надо заплатить одному.
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24.03.2021 17:25 Ответить
Не получится.Если поквартально смотреть прибыль,то она + - одинаковая,що в первый квартал,що в последний.Скажем так ровная годичная синусоида дохода.С наступлением пандемии,синусоида падает в минус,скажем с твоего привычного годичного зароботка в миллион до двухсот тысяч.Разница недополучения твоего привычного годового оборота вже равна 800 000.Всё это можно посчитать и посмотреть по налоговым реестрам при желании.Вот эту сумму и должно компенсировать государство,щоб ты ровно держал синусоиду не обанкротился,не потерял клиентуру и не влез в кредиты по уши.
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24.03.2021 17:56 Ответить
С фига ли государство должно на себя брать риски предпринимателя, компенсирую на 100% недополученную им прибыль?
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24.03.2021 18:19 Ответить
А нафига тогда Государство?Вот как раз для таких случаев.Если оно конечно вменяемое.
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24.03.2021 18:47 Ответить
"Государство надо для того чтобы компенсировать недополученную прибыль предпринимателям." Вон оно как.
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24.03.2021 19:04 Ответить
Ну,а как же!Государство-это сообщество людей.Успешное Государство-это сообщество самозанятых свободных людей среднего класса.Чем больше образованного,критически мыслящего среднего класса,тем успешнее и устойчивее Государство.Бюджет-это кубышка,куда люди отстёгивают налоги,яки идут на жизнеобеспечение Государства,безопасность,медицину,инфраструктуру и т.п блага для обеспечения функционирования Государства.Пандемия-это удар по Государству и людях содержащих это Государство.И теперь люди расчитывают на кубышку,щоб сохранить бизнес в тяжку годину.Бо сохранив бизнес,Государство сохранит средний класс и обеспечит в будущем поступления налогов.
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24.03.2021 19:16 Ответить
Вопрос,800000 компенсировать с чего, с уплоченных 8000 налогов?не на упущенную прибыль надо смотреть,а на количество налогов и от них уже отстёгивать процент.
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25.03.2021 00:58 Ответить
Никто не обязан вам компенсировать упущенную прибыль. Максимум, что может сделать вам государство, если по-честному - проникнуться вашим тяжелым положением и вернуть часть уплаченных вами налогов, но не более того.
Ибо деньги в государстве не из воздуха, а именно из уплаченных налогов.
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26.03.2021 00:17 Ответить
"и возмещает разницу недополученной прибыли во время пандемии.Суммы конечно разные получатся.Но справедливые."

Есть только одно НО. Деньги ведь не берутся из воздуха, верно? Они должны кем-то в бюджет вноситься, чтобы их оттуда выплачивали, верно?
Так что по справедливости выплаты во время пандемии не должны превышать сумму налогов, которые вы заплатили в бюджет, верно? Иначе - это будут выплаты за счет других людей.
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26.03.2021 00:11 Ответить
А ты вложись в дело и пускай его заморозят, тогда посмотрим столько ты будешь требовать. Это тебе не на работу ходить на все готовое где дядя вложился в твое рабочее место и он а не ты рискует деньгами.
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24.03.2021 16:26 Ответить
Назвался предпринимателем - осознавай риски. А то какое-то странное предпринимательство получается, заработал деньги - моё, не заработал - государство должно доплатит.
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24.03.2021 17:31 Ответить
Так государство и не дает работать потому должно компенсировать как это делают во всех странах. А ты чего так за бюджет переживаешь? Боишься что тебе выплаты урежут?
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24.03.2021 17:45 Ответить
Значить ты не подходишь на роль предпринимателя, если государство тебе "должно". Попробуй поискать другую работу. И видно что за бюджет ты не переживаешь, потому что налоги туда не платишь.
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24.03.2021 18:07 Ответить
Компенсировать убытки должен тот по чьей вине они происходят, то-есть в нашем случае государство. Есть у меня работа. Налоги я плачу. За бюджет должны переживать ответственные за него люди, то-есть правительство. Если у тебя есть время переживать за бюджет то ты скорее всего бюджетник который считает что ему больше перепадет если другим меньше.
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24.03.2021 19:11 Ответить
За компенсацию предпринимателям тоже должны переживать ответственные за компенсацию люди. Они напереживали на 8 тысяч гривен.
Рассуждения про "ты скорее всего бюджетник" просто смешны своей логикой.
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24.03.2021 19:18 Ответить
" А ты чего так за бюджет переживаешь?"

Потому, что в бюджете деньги берутся не из ниоткуда. Это я плачу налоги и наполняю бюджет. Так что если скинуться вам, чтобы выжили за мой счет - еще звучит более-менее вменяемо, то скинуться вам, чтобы компенсировать вам всю недополученную прибыль - звучит несколько маразматично.
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26.03.2021 00:14 Ответить
О, распорядитель бюджета))) Мы не скидываемся в бюджет, с нас собирают налоги. При чем здесь недополученная прибыль если предпринимателям блокировали возможность работать зделав фактически безработными?
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26.03.2021 00:31 Ответить
Безработным полагается пособие по безработице, а не "недополученная прибыль". И если ты никогда не платил в бюджет больших налогов - то и бюджет не должен тебе выплачивать компенсации, превышающие выплаченные тобой налоги.
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26.03.2021 08:33 Ответить
Дайте пожалуйста ссылку на закон
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26.03.2021 09:26 Ответить
Никаких законов о компенсации предпринимателям не существует.
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26.03.2021 09:43 Ответить
Так что это чисто "добрая воля" государства на поддержку штанов. Недополученную прибыль вам НИКТО не должен компенсировать. Предпринимательство - это всегда риски и эти риски вы берете НА СЕБЯ, когда начинаете им заниматься.
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26.03.2021 09:51 Ответить
Поскольку в Украине товары облагаются ПДВ 20% и розничные реализаторы покупают товары в стоимость которых входит ПДВ, то это означает что сумма оплаченных налогов это также 20% от всех приобретенных товаров в том числе не реализованных. Че не знал? А ну ка парируй это.
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26.03.2021 09:31 Ответить
Стандартный перевод стрелок от тех, кто не платит налоги.
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26.03.2021 09:42 Ответить
Погрузить и на уборку улиц, в масках и перчатках от ковида!
Кстати, пышный заголовок статьи, не соответствует показанным фотографиям.
Раздули из мухи слона, что ли?
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24.03.2021 15:00 Ответить
Та да,канают две калеки по холоду.
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24.03.2021 15:36 Ответить
8 тысяч им мало... пол страны так живет если не больше и выживают и не умирают,так что и вы не подавитесь
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24.03.2021 15:02 Ответить
Пол страны живут в нищете и хотят что-бы остальные жили не лучше))))
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24.03.2021 15:56 Ответить
Если это деньги из твоего кармана то ты так и скажи что жалко)
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24.03.2021 15:58 Ответить
Платите налогов на копейки - получаете копейки в виде помощи.
Получите - распишитесь.
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24.03.2021 15:02 Ответить
Вы че блин барыги,вам мало?!у людей зп 3000.закрыть их и вообще ничего не давать!будут они нам гадость по всей стране разносить.введите им кассовые аппараты завтра же !!!
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24.03.2021 15:20 Ответить
Касові апарати - нє нам не вигідно, сплачувати податки і офіційно працевлаштовувати робітників - нє, не вигідно. А звідки ж тоді гроші брати державі на ваш порятунок??? Вісім тисяч на воротнік і досить.
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24.03.2021 15:55 Ответить
Ти ображаєш тих хто встановив касові апарати і оформив працівників.
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24.03.2021 16:32 Ответить
Та ні. Та і таких меншість нажаль.
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24.03.2021 21:21 Ответить
Та салупу им на воротник
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25.03.2021 01:01 Ответить
Зебіли повиходили на сонечку погрітися.
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24.03.2021 16:42 Ответить
Некоторые и этих бабок не увидят , а нужно платить за газ и свет не считая шо епучие провайдеры на интернет подняли цены именно тогда , когда у людей "скрутне становище". И стоматологи как взбесились. И таксисты. Ну в принципе чему тут удивляться -закон бизнеса. Чем хуже -тем лучше. Жемчуг мелкий им.
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24.03.2021 16:49 Ответить
мне б 8 к как 80 вобще нетденег
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24.03.2021 17:35 Ответить
Расходитесь. Нам ещё за декабрь не дали зарплаты. Государственная фирма.
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24.03.2021 19:48 Ответить
Эти товарищи немножко оторвались от всей мысы людей. И теперь вод так.
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24.03.2021 19:52 Ответить
Шо то одесситов маловато - в 19 году за своего малоросса больше 80% проголосовало - ну значит у остальных эпоха бедности осталась где то сзади.
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25.03.2021 20:23 Ответить
Тю, так если крутым одесским ФОПам 8 000 - не деньги, можно одесский фонд на Днепр направить? Для меня - это деньги.
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26.03.2021 11:00 Ответить
 
 