РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4642 посетителя онлайн
Новости Фото
4 039 22

Работы по реконструкции трассы на Харьковщине возобновились, ремонт участка длиной 25 км планируют закончить в конце года, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Реконструкция фрагмента трассы М-03 Киев - Харьков продолжается на Харьковщине. Ориентировочно работы на всем участке длиной 25 км планируют закончить в конце этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в "Укравтодоре".

После зимнего перерыва на участок км 395 + 064 - км 420 + 050 автодороги снова выехала тяжелая дорожная техника. Работники начали фрезерование старого дорожного покрытия на км 397 - км 398 по правой проезжей части со стороны Полтавы. Дорожники также демонтируют барьерное ограждение на км 395, отсыпают земляное полотно и слой основы на участке км 407 - км 409.

Работы по реконструкции трассы на Харьковщине возобновились, ремонт участка длиной 25 км планируют закончить в конце года, - Укравтодор 01

Кроме того, вблизи границы с соседней областью на км 395 + 719 проводятся работы по армированию монолитной плиты моста через реку Коленевка.

Работы по реконструкции трассы на Харьковщине возобновились, ремонт участка длиной 25 км планируют закончить в конце года, - Укравтодор 02

Работы выполняются турецкой компанией Onur Taahhut Tasimacilik, которая подписала договор с "Укравтодором" в 2018 году, а независимый технадзор осуществляют французские инженеры из компании "Еджис". Ориентировочно работы на всем участке длиной 25 км планируют закончить в конце этого года.

Работы по реконструкции трассы на Харьковщине возобновились, ремонт участка длиной 25 км планируют закончить в конце года, - Укравтодор 03

Так, согласно плану, автомобильная дорога будет иметь по две полосы движения в оба направления и будет относиться к I технической категории. Также будет установлено освещение на опасных участках дороги и приняты дополнительные меры по безопасности движения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил планы программы на 2021 год: по его словам, планируется отремонтировать и построить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений, включая мосты.

Также читайте: На дороге Лисичанск - Бахмут начались ремонтные работы, маршрут планируют восстановить до конца июня, - "Укравтодор"

Автор: 

дороги (2512) Харьковщина (5577) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
25 км будут строить целый год! Мощно! Зато сколько курточек можно купить на распиленное бабло.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:03
+4
Это хорошо
показать весь комментарий
24.03.2021 17:03
+3
Сцу...ко, за те деньги что там будут пилить до конца года, дешевле Гиперлуп поставить и еще останетса на то что бы Мандель на своей ракете на Марс отправить.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это хорошо
показать весь комментарий
24.03.2021 17:03 Ответить
Пришла весна, асфальт растаял. Можно ремонтировать заново. Хорошо
показать весь комментарий
24.03.2021 17:34 Ответить
Ачётакова,пля... Ну хтось украде (Той,кому сильно повезе,той й і враде). Ану,вгадайте,хто,***...враде.....
показать весь комментарий
24.03.2021 17:03 Ответить
25 км будут строить целый год! Мощно! Зато сколько курточек можно купить на распиленное бабло.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:03 Ответить
Дятел, там не просто ремонт. От Харькова до Полтавы на М03 большая часть дороги - единое полотно, с двумя полосами по одной в каждую сторону. Они прокладывают второе полотно паралельное.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:11 Ответить
китай в год сроит около 10000 км.!
показать весь комментарий
24.03.2021 17:19 Ответить
и? будут 6 лет строить дорогу Харьков-Полтава? Быстро же. Китайцы строят 4700 км БЕТОННОЙ трассы в год
показать весь комментарий
24.03.2021 17:23 Ответить
сравнм економический уровенть китая - ведущая економика мира и Украина. Теплое с мягким не путайте.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:12 Ответить
может у нас такая экономика потому, что кто-то за год строит 25 км, а кто-то на вырученные бабки куртки по 620 тыс покупает? А потом кто-то приходит ко мне в комменты и рассказывает, что всё прекрасно/хуже_не_будет/дайте_им_ещё_100_дней. Где у вас дно, зебилы?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:41 Ответить
Сцу...ко, за те деньги что там будут пилить до конца года, дешевле Гиперлуп поставить и еще останетса на то что бы Мандель на своей ракете на Марс отправить.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:05 Ответить
Бегом в прокуратуру с данными кто, когда и сколько распилит там денег, ведь ты же все знаешь.
Прихвати с собой ещё знатоков, вон, на ветке их есть уже малехо.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:12 Ответить
Я не прислушиваюсь к советам идиотов!
показать весь комментарий
24.03.2021 17:13 Ответить
Когда ж будет Николаев Одесса . И многое другое.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:09 Ответить
Чем тебя Николаев Одесса не устраивает?
показать весь комментарий
24.03.2021 17:47 Ответить
Тем что она там никогда не была!
показать весь комментарий
24.03.2021 18:33 Ответить
киев - харьков 395
показать весь комментарий
24.03.2021 17:14 Ответить
киев- харьков дорога
показать весь комментарий
24.03.2021 17:15 Ответить
А объездная Броваров брошенна и ни кто не доделывает. Впрпочем, как и ВСЁ при этих ЗЕлёных ублюдках.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:37 Ответить
и повезут вас,по свежеуложенному асфальту из города да в дальние райцентры лечить ковид.. да и погребение там дешевле, в чистом поле, че уж там душой кривить... Врачей там все равно нет, ибо небыло денег на достойные зарплаты врачам, а копачей по райцентрам - и рабочих мест сразу валом !
показать весь комментарий
24.03.2021 18:43 Ответить
Почти год на РЕМОНТ 25 км трассы????
показать весь комментарий
24.03.2021 19:31 Ответить
зрадофилы, там не только вторую нитку укрладывают, но еще и копают под них котлованы, засыпают и ставят развязки и мосты в нужных местах.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:39 Ответить
 
 