Работы по реконструкции трассы на Харьковщине возобновились, ремонт участка длиной 25 км планируют закончить в конце года, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Реконструкция фрагмента трассы М-03 Киев - Харьков продолжается на Харьковщине. Ориентировочно работы на всем участке длиной 25 км планируют закончить в конце этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в "Укравтодоре".

После зимнего перерыва на участок км 395 + 064 - км 420 + 050 автодороги снова выехала тяжелая дорожная техника. Работники начали фрезерование старого дорожного покрытия на км 397 - км 398 по правой проезжей части со стороны Полтавы. Дорожники также демонтируют барьерное ограждение на км 395, отсыпают земляное полотно и слой основы на участке км 407 - км 409.

Кроме того, вблизи границы с соседней областью на км 395 + 719 проводятся работы по армированию монолитной плиты моста через реку Коленевка.

Работы выполняются турецкой компанией Onur Taahhut Tasimacilik, которая подписала договор с "Укравтодором" в 2018 году, а независимый технадзор осуществляют французские инженеры из компании "Еджис". Ориентировочно работы на всем участке длиной 25 км планируют закончить в конце этого года.

Так, согласно плану, автомобильная дорога будет иметь по две полосы движения в оба направления и будет относиться к I технической категории. Также будет установлено освещение на опасных участках дороги и приняты дополнительные меры по безопасности движения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил планы программы на 2021 год: по его словам, планируется отремонтировать и построить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений, включая мосты.

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