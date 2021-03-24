У задержанного наемника "ЛНР" на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Харьковской области схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ. Это стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации "ЛНР", которого контрразведка СБУ задержала накануне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с тщательно упакованными военными средствами поражения российского производства.
Из тайника изъяты:
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- 2 противопехотные мины МОН-50;
- 30 гранат Ф-1 и РГД-5,
- 20 запалов к ручным гранатам;
- почти 6 кг пластической взрывчатки;
- 6 электродетонаторов;
- 2 зажигательные трубки;
- десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
- электропровод и элементы питания;
- более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.
По предварительным выводам, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженны формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинскому власти территории.
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