У задержанного наемника "ЛНР" на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Харьковской области схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ. Это стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации "ЛНР", которого контрразведка СБУ задержала накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с тщательно упакованными военными средствами поражения российского производства.

Из тайника изъяты:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

2 противопехотные мины МОН-50;

30 гранат Ф-1 и РГД-5,

20 запалов к ручным гранатам;

почти 6 кг пластической взрывчатки;

6 электродетонаторов;

2 зажигательные трубки;

десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

электропровод и элементы питания;

более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.









По предварительным выводам, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженны формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинскому власти территории.