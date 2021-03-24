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У задержанного наемника "ЛНР" на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Харьковской области схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ. Это стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации "ЛНР", которого контрразведка СБУ задержала накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

У задержанного наемника ЛНР на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ 01

Сотрудники спецслужбы обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с тщательно упакованными военными средствами поражения российского производства.

У задержанного наемника ЛНР на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ 02

Из тайника изъяты:

  • 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
  • 2 противопехотные мины МОН-50;
  • 30 гранат Ф-1 и РГД-5,
  • 20 запалов к ручным гранатам;
  • почти 6 кг пластической взрывчатки;
  • 6 электродетонаторов;
  • 2 зажигательные трубки;
  • десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
  • электропровод и элементы питания;
  • более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

У задержанного наемника ЛНР на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ 03
У задержанного наемника ЛНР на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ 04
У задержанного наемника ЛНР на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ 05
У задержанного наемника ЛНР на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ 06

По предварительным выводам, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженны формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинскому власти территории.

Автор: 

оружие (10220) правоохранительные органы (2970) СБУ (19920) силовики (2799) Харьковщина (5577) тайник (131)


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Топ комментарии
+12
Донецк это уголь ,Донецк это сталь, Донецк это люди смотрящие вдаль , пришёл русский мир, ни угля нет ни стали ,и засраны стали Донецкие дали (взято из сети, автора не знаю)
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24.03.2021 17:31
+9
На кол...
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24.03.2021 17:12
+7
Такого г..вна на харьковщину много перебралось..
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24.03.2021 17:20
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На кол...
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24.03.2021 17:12 Ответить
Такого г..вна на харьковщину много перебралось..
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24.03.2021 17:20 Ответить
мда ...такой же срок как за три десятка LR22 ..во справедливость
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24.03.2021 17:21 Ответить
Это ему дали координаты заранее приготовленной схованки, много лет назад для терактов на Харьковщине во времена активного террора на харьковщине,когда взорвали мирную ходу и погибло4 человека,когда пытались взрывать дома,завод Малышева,бронетанковый завод ,взрывали ЖД путя,подрывали ЖД Узел ст Основа,Сбили вертолёт,подрывали военкоматы.Помним и не забудем
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24.03.2021 17:21 Ответить
Як прохідний двір. А в якій такій сумці можна перенести таку кількість зброї і через яке КПП? А поліція і СБУ зайняті охороною однієї особи і масовках біля її офісу?
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24.03.2021 17:22 Ответить
Це терармія путіноїдів готується, на відміну від сплячки українсьої влади.
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24.03.2021 17:28 Ответить
Донецк это уголь ,Донецк это сталь, Донецк это люди смотрящие вдаль , пришёл русский мир, ни угля нет ни стали ,и засраны стали Донецкие дали (взято из сети, автора не знаю)
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24.03.2021 17:31 Ответить
Отправить его без металлоискателя на участки гуманитарного разминирования.
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24.03.2021 17:33 Ответить
Расстрелять
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24.03.2021 17:41 Ответить
У зв'язку з тим, що країна знаходиться у стані війни його треба посадити на купу з цими боеприпасамм, підвести кабель з електродетонатором, підключити батарею і здійснити акт правосуддя!
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25.03.2021 00:06 Ответить
нехилый откоп...- стволы ищите - и далеко не 1...
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25.03.2021 01:38 Ответить
У него профиль сапёрный судя по закладке.
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25.03.2021 19:45 Ответить
 
 