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Директор харьковского "коксохима" подозревается в причастности к загрязнению окружающей среды, - СБУ. ФОТО

В Харькове Служба безопасности Украины уличила в причастности к загрязнению окружающей среды директора коксового завода. Топ-менеджеру сообщено о подозрении в совершении преступления, а работу завода временно приостановили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что руководство частного предприятия организовало производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. В течение восьми месяцев завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.

Менеджмент предприятия ранее уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Несмотря на это должностные лица и дальше не выполняли предписания государственных контролирующих органов относительно обязательного получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Коммерсанты также не учитывали протестные акции жителей города, которые требовали немедленного прекращения нарушений экологического законодательства.

Так, Харьковский окружной административный суд временно прекратил производственную деятельность коксового завода до получения всех необходимых разрешений.

Сейчас директору предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех должностных лиц, виновных в причинении ущерба окружающей среде и здоровью граждан.

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Директор харьковского коксохима подозревается в причастности к загрязнению окружающей среды, - СБУ 01
Директор харьковского коксохима подозревается в причастности к загрязнению окружающей среды, - СБУ 02

Автор: 

загрязнение (256) СБУ (19920) Харьков (7507)


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Топ комментарии
+3
Харьковский Коксохим травит Харьков с начала 30х годов,когда Харьков ещё был столицей Украины.То есть не одно поколение харьковчан в абсолютно не угольно-металлургическом крае подохло от рака .Уже давно нет института Коксохим,структурным подразделением которого был завод.Убрав Завод,там можно развивать промышленный кластер ,строить дома чуть в стороне от жд .Рядом,леса,карьер по добыче песка и соответственно озеро.Городу есть куда развиваться коттеджами.
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24.03.2021 18:24
+2
Так это не завод загрязняет , а директор ! Что же он ест ?
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24.03.2021 17:19
+2
Не прошло и 50 ти лет как ЗАПИДОЗРЫЛИ в забруднении. Да ещё во времена ТОЛКУЧКИ на Новожаново там продохнуть легче было через жопу чем через органы дыхания. И вот те на нашли таки козла отпущения и ату его пужать да приговаривать "вот придёть весна и покажеть куда ты сукин сын срать ходил последние 50 лет, а за одно поинтересуйтесь, не маком ли он срал все эти годы".
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24.03.2021 18:20
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Так это не завод загрязняет , а директор ! Что же он ест ?
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24.03.2021 17:19 Ответить
Кривом Рогу приготовиться. Ну, или нет.
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24.03.2021 17:21 Ответить
Коксохим загрязняет окружающую среду ?
Не может быть!
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24.03.2021 17:43 Ответить
Вчера позавчера не загрязнял а сегодня бац взял и загрязнил.Здесь пахнет намереным саботажем направленым на зарытие завода и заводов зависимих от этого коксохима.
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24.03.2021 17:47 Ответить
пахнет дурно, можешь для своего удовольствия поселиться в этом районе и вдыхать эти ароматы.
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24.03.2021 20:47 Ответить
та все простійше, хтось ЖК побудувати задумав...
Гепи вже нема, от і розбійничають.
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25.03.2021 00:34 Ответить
Так директор забруднив середовище,чи може його комбінат? написано в заголовку,що директор все таки, дааааа крепкий мужичок,прямо геракакил якись!!!
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24.03.2021 17:49 Ответить
Не прошло и 50 ти лет как ЗАПИДОЗРЫЛИ в забруднении. Да ещё во времена ТОЛКУЧКИ на Новожаново там продохнуть легче было через жопу чем через органы дыхания. И вот те на нашли таки козла отпущения и ату его пужать да приговаривать "вот придёть весна и покажеть куда ты сукин сын срать ходил последние 50 лет, а за одно поинтересуйтесь, не маком ли он срал все эти годы".
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24.03.2021 18:20 Ответить
Не забываем ,неподалёку ,диканёвские очистные сооружения,которые тоже ароматы разносят ,такие,что глаза выедает.
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24.03.2021 18:26 Ответить
Давно пора, а то вся "Запорожсталь" в дыму и на город всё несёт...
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24.03.2021 18:23 Ответить
Харьковский Коксохим травит Харьков с начала 30х годов,когда Харьков ещё был столицей Украины.То есть не одно поколение харьковчан в абсолютно не угольно-металлургическом крае подохло от рака .Уже давно нет института Коксохим,структурным подразделением которого был завод.Убрав Завод,там можно развивать промышленный кластер ,строить дома чуть в стороне от жд .Рядом,леса,карьер по добыче песка и соответственно озеро.Городу есть куда развиваться коттеджами.
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24.03.2021 18:24 Ответить
Не проще вычислить директора
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24.03.2021 19:39 Ответить
эту зловонную клоаку, давно уже пора закрыть. Реально травят, порой окна открыть на проветривание нет возможности из-за химического зловония.
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24.03.2021 20:45 Ответить
Реку загадили,черная жижа течет.Ахметка задолбал.
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24.03.2021 21:54 Ответить
судя по фото завода он либо на трехдневке или вообще не рабочий.
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25.03.2021 18:10 Ответить
 
 