Директор харьковского "коксохима" подозревается в причастности к загрязнению окружающей среды, - СБУ. ФОТО

В Харькове Служба безопасности Украины уличила в причастности к загрязнению окружающей среды директора коксового завода. Топ-менеджеру сообщено о подозрении в совершении преступления, а работу завода временно приостановили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что руководство частного предприятия организовало производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. В течение восьми месяцев завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.

Менеджмент предприятия ранее уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Несмотря на это должностные лица и дальше не выполняли предписания государственных контролирующих органов относительно обязательного получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Коммерсанты также не учитывали протестные акции жителей города, которые требовали немедленного прекращения нарушений экологического законодательства.

Так, Харьковский окружной административный суд временно прекратил производственную деятельность коксового завода до получения всех необходимых разрешений.

Сейчас директору предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех должностных лиц, виновных в причинении ущерба окружающей среде и здоровью граждан.

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