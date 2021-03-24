РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
3 691 12

В порту Черноморска выявлен контейнер с контрабандными сигаретами на 20 млн грн, - Госпогрансужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

24 марта пограничники Одесского отряда блокировали масштабную контрабанду сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Черноморский морской порт прибыл контейнер с грузом "салфетки". При осмотре указанного груза правоохранители обнаружили 544 ящики табачных изделий иностранного производства.

В порту Черноморска выявлен контейнер с контрабандными сигаретами на 20 млн грн, - Госпогрансужба 01
В порту Черноморска выявлен контейнер с контрабандными сигаретами на 20 млн грн, - Госпогрансужба 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В аэропорту Одессы изъята партия контрабандных сигарет на 3 млн грн, прибывшая из ОАЭ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В порту Черноморска выявлен контейнер с контрабандными сигаретами на 20 млн грн, - Госпогрансужба 03

Под видом салфеток дельцы планировали доставить в Мариуполь около 670 тыс. пачек контрабандных сигарет. По предварительной оценке примерная стоимость обнаруженного составляет 20 млн гривен.

Автор: 

Госпогранслужба (6458) Черноморск Ильичевск (77) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Из Одессы, с Малой Арнаутской
показать весь комментарий
24.03.2021 19:00
+1
Там я бачу написано Майорск, це той Майорськ шо на Бамбасє?
показать весь комментарий
24.03.2021 18:54
+1
Ааааа, поняв
показать весь комментарий
24.03.2021 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там я бачу написано Майорск, це той Майорськ шо на Бамбасє?
показать весь комментарий
24.03.2021 18:54 Ответить
А откуда прібил?
показать весь комментарий
24.03.2021 18:57 Ответить
Из Одессы, с Малой Арнаутской
показать весь комментарий
24.03.2021 19:00 Ответить
Ааааа, поняв
показать весь комментарий
24.03.2021 20:10 Ответить
Перевірити на зє-команді і негайно на фронт хлопцям.
показать весь комментарий
24.03.2021 19:03 Ответить
Салфетки гы, ясен пень что начальник одесской таможни не при делах. Люди просто так решили блефануть
показать весь комментарий
24.03.2021 19:20 Ответить
А, заплатили бы, как все, глядишь и салфетки были бы)
показать весь комментарий
24.03.2021 20:46 Ответить
Кто-то из конкурентов очень громко "стукнул".
показать весь комментарий
24.03.2021 20:53 Ответить
Все дружно открестились от того контейнера.
показать весь комментарий
24.03.2021 21:33 Ответить
ЛЮДЯМ ПРОСТО НЕОБХОДИМО ПЕРЕСТАТЬ КУРИТЬ СИГАРЕТЫ И ПИТЬ АЛКОГОЛЬ И НАРОДЫ УНИЧТОЖАТ ПРЕСТУПНИКОВ ВСЕГО МИРА !!!
показать весь комментарий
24.03.2021 23:57 Ответить
кингдом без кам...= ни о чём...)))
показать весь комментарий
25.03.2021 01:52 Ответить
KINGDOM COME - Twilight Cruiser
показать весь комментарий
25.03.2021 02:03 Ответить
 
 