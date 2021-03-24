В порту Черноморска выявлен контейнер с контрабандными сигаретами на 20 млн грн, - Госпогрансужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

24 марта пограничники Одесского отряда блокировали масштабную контрабанду сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Черноморский морской порт прибыл контейнер с грузом "салфетки". При осмотре указанного груза правоохранители обнаружили 544 ящики табачных изделий иностранного производства.





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Под видом салфеток дельцы планировали доставить в Мариуполь около 670 тыс. пачек контрабандных сигарет. По предварительной оценке примерная стоимость обнаруженного составляет 20 млн гривен.