В порту Черноморска выявлен контейнер с контрабандными сигаретами на 20 млн грн, - Госпогрансужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
24 марта пограничники Одесского отряда блокировали масштабную контрабанду сигарет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В Черноморский морской порт прибыл контейнер с грузом "салфетки". При осмотре указанного груза правоохранители обнаружили 544 ящики табачных изделий иностранного производства.
Под видом салфеток дельцы планировали доставить в Мариуполь около 670 тыс. пачек контрабандных сигарет. По предварительной оценке примерная стоимость обнаруженного составляет 20 млн гривен.
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