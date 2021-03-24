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Наемники РФ при обстрелах используют запрещенные российские мины ПОМ-2, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж

23 марта, во время обстрела позиций одного из подразделений ВСУ, оккупантами было осуществлено минирование территории запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативно-тактической группировки "Север".

Наемники РФ при обстрелах используют запрещенные российские мины ПОМ-2, - ОТГ Север 01

"Сегодня, 24 марта, около 15 часов боеприпас самоликвидировался, к счастью, не причинив никому вреда", - говорится в сообщении.

Наемники РФ при обстрелах используют запрещенные российские мины ПОМ-2, - ОТГ Север 02

Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ. Таким образом минировании позиций ВСУ этими запрещенными боеприпасами возможно только при условии их поступления из РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на участке разведения сил в Петровском российские противопехотные мины

Наемники РФ при обстрелах используют запрещенные российские мины ПОМ-2, - ОТГ Север 03
Наемники РФ при обстрелах используют запрещенные российские мины ПОМ-2, - ОТГ Север 04

Впервые в российско - украинской войне применение этих мин было зафиксировано 30 марта 2016 г., в районе Авдеевки.

Также читайте: Наемники РФ минируют дороги вблизи населенных пунктов, - украинская сторона СЦКК

Автор: 

минирование (1446) Донбасс (26956) наемники рф (2085) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Стаття "НІ ПРО ЩО"... Росія цю Конвенцію підписувать відмовилась...
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24.03.2021 19:44
+5
Чому цей факт не розігнати в інформпросторі від Європи до Америки.? Щоб не тільки ми це читали на Цензорі. Щоб люди читали на BBC і СNN. Щоб деякі європейці після слів про підтримку норд стрім 2 пояснювали чому вони за міни ПОМ-2. А. Ну так. Геополітика.
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24.03.2021 19:50
+4
Ну, і до чого тут твій "висер"? Конвенція подібного роду - справа добровільна... Якщо якась країна її не визнає, не підписує і не ратифікує, то їй "насрать" на її існування ... А цих мін, з Донбасу уже натягали "вагон і тачку", ще при Порошенку, для підтвердження участі Росії у конфлікті... Перший раз їх демонстрували, якщо я не помиляюся,ще в 2015 році...
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24.03.2021 21:37
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Стаття "НІ ПРО ЩО"... Росія цю Конвенцію підписувать відмовилась...
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24.03.2021 19:44 Ответить
ти видно з тих що пока по лбу не получить до нього не доходить...
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24.03.2021 21:26 Ответить
Ну, і до чого тут твій "висер"? Конвенція подібного роду - справа добровільна... Якщо якась країна її не визнає, не підписує і не ратифікує, то їй "насрать" на її існування ... А цих мін, з Донбасу уже натягали "вагон і тачку", ще при Порошенку, для підтвердження участі Росії у конфлікті... Перший раз їх демонстрували, якщо я не помиляюся,ще в 2015 році...
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24.03.2021 21:37 Ответить
Ну так про це і йде мова- дуже зручно мінувати дронами стежки між постами спостереження та підступи до вогневих позицій ВСУ.... GPS у допомогу....
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25.03.2021 01:59 Ответить
"Апельсин оранжевий, тому що круглий..."?
Про що мова ведеться у статті?
Про те, що Росія порушує Конвенцію...
Про що я написав?
Про те, що Росії начхать на Конвенцію, тому що вона її підписувать відмовилась...
А ви обоє про що мені написали?...
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25.03.2021 03:56 Ответить
Про те як вона «чхає» мінами з безпілотнику
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25.03.2021 11:47 Ответить
ПОМ-2 .Мина устанавливается средствами дистанционного минирования, такими например какhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9C%D0%97_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) УМЗ или https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%93%D0%9C%D0%97&action=edit&redlink=1 УГМЗ . Применяется также стрельбаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 реактивными снарядами , содержащими ПОМ-2, изhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F РСЗО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-2 [2] . Кроме того, постановка минных заграждений ПОМ-2 производится авиационными системами минирования https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%A1%D0%9C-1&action=edit&redlink=1 ВСМ-1 , а также БКФ-ПОМ-2«Амга-2» (контейнерные блоки для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%93%D0%A3 КМГУ )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-3 [3] .

Все? Начхався" "безпілотник"? Людей-би, хоч, не смішили, "пацани в коротких штанцях"...
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25.03.2021 12:33 Ответить
Чому цей факт не розігнати в інформпросторі від Європи до Америки.? Щоб не тільки ми це читали на Цензорі. Щоб люди читали на BBC і СNN. Щоб деякі європейці після слів про підтримку норд стрім 2 пояснювали чому вони за міни ПОМ-2. А. Ну так. Геополітика.
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24.03.2021 19:50 Ответить
а як йому потім в очі дивитися?
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24.03.2021 20:10 Ответить
Ну как им не стыдно?
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24.03.2021 20:01 Ответить
Не можна до русскіх ставитись по людськи...до русскіх можна ставитися лише па русскі.
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24.03.2021 20:04 Ответить
То есть, мы уничтожили свои и ответить такой же гадостью не можем. Неправакуемо...
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24.03.2021 20:02 Ответить
Какие правила и конвенции могут быть на войне?есть только одно правило уничтожить врага и остаться живым
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24.03.2021 20:04 Ответить
главное,что Украина ликвидировало по указанию рашиста этих мин 3 с лихой млн штук.
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24.03.2021 20:09 Ответить
А шо, есть разрешённые мины ? Нелетальные что ли ?Стоит такой себе чел из ОБеСеЕ и молвит..."Вот этими херачте хохлов, а этими зась" .... новости ********.
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24.03.2021 23:28 Ответить
Ахренеть! А наши ДЕБИЛЫ за пару копеек уничтожили !
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25.03.2021 00:03 Ответить
скоріш утилізують, а не використовують.
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25.03.2021 08:43 Ответить
 
 