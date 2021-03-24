Наемники РФ при обстрелах используют запрещенные российские мины ПОМ-2, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж

23 марта, во время обстрела позиций одного из подразделений ВСУ, оккупантами было осуществлено минирование территории запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 24 марта, около 15 часов боеприпас самоликвидировался, к счастью, не причинив никому вреда", - говорится в сообщении.

Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ. Таким образом минировании позиций ВСУ этими запрещенными боеприпасами возможно только при условии их поступления из РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на участке разведения сил в Петровском российские противопехотные мины





Впервые в российско - украинской войне применение этих мин было зафиксировано 30 марта 2016 г., в районе Авдеевки.

Также читайте: Наемники РФ минируют дороги вблизи населенных пунктов, - украинская сторона СЦКК