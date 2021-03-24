Наемники РФ при обстрелах используют запрещенные российские мины ПОМ-2, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж
23 марта, во время обстрела позиций одного из подразделений ВСУ, оккупантами было осуществлено минирование территории запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативно-тактической группировки "Север".
"Сегодня, 24 марта, около 15 часов боеприпас самоликвидировался, к счастью, не причинив никому вреда", - говорится в сообщении.
Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ. Таким образом минировании позиций ВСУ этими запрещенными боеприпасами возможно только при условии их поступления из РФ.
Впервые в российско - украинской войне применение этих мин было зафиксировано 30 марта 2016 г., в районе Авдеевки.
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