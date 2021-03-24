Прокуратура Донетчины направит в суд в Гааге информацию об обстрелах наемниками РФ объектов гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Украина направит обращение относительно многочисленных обстрелов наемниками РФ гражданских объектов в Донецкой области в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге.

Соответствующий документ подписал руководитель областной прокуратуры Евгений Белоусов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В документе представлена информация об обстрелах со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) объектов электроснабжения, водопроводов, гидротехнических сооружений и учреждений здравоохранения.

"Речь идет о 42 фактах неизбирательных обстрелов городов Авдеевка, Лиман, Славянск, Углегорск, Ясиноватского и Марьинского районов Донецкой области с общей численностью населения более 200 тыс. граждан", - сообщили в прокуратуре.

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С начала российской агрессии в Донецкой области задокументировано более 3,5 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры. Потерпевшими признано почти 3 тыс. человек. Из них более 90% - физические лица.

"Получены доказательства гибели 735 и ранения 1835 гражданских вследствие вражеских обстрелов. Всего у правоохранительных органов области есть информация о 3969 фактах повреждения и разрушения жилых домов, промышленных зданий и других гражданских объектов", - сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Также прокуратура региона ведет реестр пострадавших от вооруженного конфликта.









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