На Черниговщине гражданин РФ продал пенсионеру 128 "царских монет" за полмиллиона гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохрантили задержали гражданина РФ, который на Черниговщине продал пенсионеру за полмиллиона гривен "царские монеты".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

20 марта в полицию Прилук обратился 68-летний мужчина и рассказал, что его обманул незнакомец. За день до этого к пенсионеру подошел молодой человек и предложил приобрести уникальные "царские монеты". Прилучанина заинтересовала такое предложение, он осмотрел товар и согласился его купить.

Продавец за 128 монет хотел получить почти полмиллиона гривен. Пенсионер часть названной суммы вынес из дома, за остальным пошел в банк и снял с депозита. В общем пенсионер отдал мошеннику 11 тыс.долларов и 200 тыс. гривен, что в гривневом эквиваленте составляет более полумиллиона. Лишь впоследствии прилучанин решил обратиться к специалисту и подтвердить ценность покупки. Пенсионеру сообщили, что монеты фальшивые, они изготовлены из дешевого металла и всего-лишь имеют наслоение золота и серебра.

В ходе реализации оперативной информации продавца монет задержали в городе Фастов Киевской области. В совершении мошенничества подозревается 29-летний гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину в начале марта. Он курсировал по различными населенными пунктами в поисках покупателя монет, пока не наткнулся на доверчивого дедушку в Прилуках.

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В ходе обыска автомобиля подозреваемого правоохранители изъяли деньги, полученные преступным путем. Также изъят запас монет, которые злоумышленник не успел реализовать. Изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

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