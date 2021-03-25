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На Черниговщине гражданин РФ продал пенсионеру 128 "царских монет" за полмиллиона гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохрантили задержали гражданина РФ, который на Черниговщине продал пенсионеру за полмиллиона гривен "царские монеты".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Черниговщине гражданин РФ продал пенсионеру 128 царских монет за полмиллиона гривен, - Нацполиция 01

20 марта в полицию Прилук обратился 68-летний мужчина и рассказал, что его обманул незнакомец. За день до этого к пенсионеру подошел молодой человек и предложил приобрести уникальные "царские монеты". Прилучанина заинтересовала такое предложение, он осмотрел товар и согласился его купить.

Продавец за 128 монет хотел получить почти полмиллиона гривен. Пенсионер часть названной суммы вынес из дома, за остальным пошел в банк и снял с депозита. В общем пенсионер отдал мошеннику 11 тыс.долларов и 200 тыс. гривен, что в гривневом эквиваленте составляет более полумиллиона. Лишь впоследствии прилучанин решил обратиться к специалисту и подтвердить ценность покупки. Пенсионеру сообщили, что монеты фальшивые, они изготовлены из дешевого металла и всего-лишь имеют наслоение золота и серебра. 

На Черниговщине гражданин РФ продал пенсионеру 128 царских монет за полмиллиона гривен, - Нацполиция 02

В ходе реализации оперативной информации продавца монет задержали в городе Фастов Киевской области. В совершении мошенничества подозревается 29-летний гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину в начале марта. Он курсировал по различными населенными пунктами в поисках покупателя монет, пока не наткнулся на доверчивого дедушку в Прилуках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нумизмат из Израиля пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет, - таможня. ФОТОрепортаж

На Черниговщине гражданин РФ продал пенсионеру 128 царских монет за полмиллиона гривен, - Нацполиция 03

В ходе обыска автомобиля подозреваемого правоохранители изъяли деньги, полученные преступным путем. Также изъят запас монет, которые злоумышленник не успел реализовать. Изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

мошенничество (1230) Нацполиция (16487) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черниговщина (1485) антиквариат (87)


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Топ комментарии
+32
Хех! А кажуть що у нас пенси риються в сміттєвих баках.
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25.03.2021 00:05
+19
"Некислый" пенсионер. Полляма отдаёт на свои хотелки. А лох лохом. Такого и прокинуть не грех.
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25.03.2021 00:07
+15
По-любому пенсионер - тоже русский.
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25.03.2021 00:10
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Хех! А кажуть що у нас пенси риються в сміттєвих баках.
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25.03.2021 00:05 Ответить
Хех !А кажуть що у нас митниця і кордони на замку.А пенсіонерам суддям у цьому році підвищили пенсію на 22тис грн і тепер отримують 70тис то невідомо хто з вас на смітниках.
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25.03.2021 06:55 Ответить
"В ходе обыска автомобиля подозреваемого правоохранители изъяли деньги, полученные преступным путем. Также изъят запас монет, которые злоумышленник не успел реализовать."

Как этот автомобиль с монетами пересек украинскую границу?
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25.03.2021 08:20 Ответить
Ти в мене питаєш?
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25.03.2021 08:23 Ответить
По факту это сувениры, не представляющие никакой ценности.
Как нидерландские конфеты с запахом конопли но без ТГК.
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25.03.2021 08:38 Ответить
думаешь такого трешака нельзя тут сделать?
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25.03.2021 18:05 Ответить
а вы говорите пенсам пенсии маленькие платят....страна чудес
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25.03.2021 00:06 Ответить
Пенсионер пенсионеру рознь. Судьи и чиновники тоже пенсионеры. А какая разная пенсия в сравнении с обычными.
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25.03.2021 01:12 Ответить
"Некислый" пенсионер. Полляма отдаёт на свои хотелки. А лох лохом. Такого и прокинуть не грех.
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25.03.2021 00:07 Ответить
"Ах, обмануть меня несложно -
Я сам обманываться рад...".
У нас і на форумі така категорія "лохів" є - вони відрізняються впевненістю в тому, що вони - розумніші за всіх... І чим менше вони розбираються в тому чи іншому питанні, тим агресивніше себе ведуть...
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25.03.2021 04:17 Ответить
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25.03.2021 18:05 Ответить
Бедные пенсионеры имеют по пол миллиона гривен ?
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25.03.2021 00:08 Ответить
По-любому пенсионер - тоже русский.
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25.03.2021 00:10 Ответить
откуда такие бабки спросили?
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25.03.2021 00:16 Ответить
А вот это, кстати, никого не должно интересовать, если бабки легальные.
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25.03.2021 00:19 Ответить
всю жизнь недоедал, копил на черный день
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25.03.2021 07:38 Ответить
Это не пенсионер просто барыга при пенсии.
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25.03.2021 00:13 Ответить
Не согласен, если б он был барыгой фиг бы его так легко прокинули.
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25.03.2021 00:17 Ответить
Ти класику української літератури любиш? Почитай п"єсу Івана Карпенка-Карого, "Сто тисяч"...
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25.03.2021 04:19 Ответить
Для барыги он сильно тупой
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25.03.2021 00:31 Ответить
За останній час, між іншим, це вже не перша новина про таких небідних ошуканих пенсіонерів.
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25.03.2021 00:30 Ответить
Пенсіонер із як мінімум $11К в кишені, зустрічає незнайомого кацапа, і викуповує у нього фальшиві «золоті» монети із якою ціллю? Перепродати і збагатитись? Як то кажуть «стою на асфальті у лижі обутий, чи лижі не ідуть, чи я іпанутий». Просто цікаво: звідки в такого жадного і довірливого як дитина дурня такі гроші? І чому він їх раніше не пустив в якусь подібну комерційну справу?
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25.03.2021 00:39 Ответить
пенсионер-действительно дурень: был бы умный никогда не связался бы с кацапом!
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25.03.2021 01:29 Ответить
в фейсбуке таких червонцев - кучи) На Черниговщине гражданин РФ продал пенсионеру 128 "царских монет" за полмиллиона гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2812 на зуб нужно было пробовать 中国是一个强大的家园
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25.03.2021 00:57 Ответить
Що таке "азотна кислота" і "голка", чув?
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25.03.2021 04:21 Ответить
та то пенсионеру нужно говорить ,за которого милиция бегом роняя калл , нашла кидалу (в отличии от других представителей насэлэния ) . мне ,например , противно покупать золото килограммами у какого то проходящего по улице алкоголика
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25.03.2021 09:44 Ответить
ну или не алкоголика.
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25.03.2021 10:04 Ответить
В нете видел методов по проверке в домашних условиях , штук десять. Азотная кислота могла у пенсионера и не быть дома, но хоть какими то методами из тех шо я написал проверить можно было.
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25.03.2021 10:10 Ответить
Ну, знаєш, перед тим, як витрачать такі гроші, я-б, точно поцікавився методами перевірки... Всі доступні дешеві метали окислюються, наскільки я пам"ятаю, і соляною, і сірчаною кислотами... А амальгомована поверхня тонка, дряпається легко, особливо, якщо монета виготовлена з свинцю чи його сплавів, які за вагою найбільш схожі на золото...,
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25.03.2021 13:04 Ответить
согласен, там шо то пошло не так ...не уследил дед
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25.03.2021 19:48 Ответить
Знаєш, по життю надивився я на такий, суперзнаючих... І чим менше їх "життя било", тим більше в них гонору - "Шо ти мене вчиш? Я сам все знаю!...". Цей дідок, видно, теж з "таких"...
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25.03.2021 19:55 Ответить
я если шо тут за органы - то до последнего - шо пережил ....буду топить хоть стреляйте как деды
но за монеты особо разорятся не буду потому шо не покупаю я золотые монеты пока шо но думаю не мог дед просто так слить деньги , може там гипноз какой ...хз интересная ситуация ....
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25.03.2021 20:09 Ответить
Не знаю... Мене там не було...
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25.03.2021 20:11 Ответить
органы разберутся !
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25.03.2021 20:14 Ответить
Пенсионер явно папаша кого-то из депутатов "Слуг Зели":
наследственный тыпилизм и куча резко "упавших в руки" денег.
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25.03.2021 01:17 Ответить
Іноземці які прибули в Україну з метою скоєння злочинів мають нести покарання в рази тяжче ніж громадяни України - ми не збираємось їх перевиховувати. Ми маємо їх карати так щоб навіть думки не виникало злодійствувати в нашій країні. Для цього в нас є Житомирські щебкарєри, а спеціально для кацапів уранові копальні і Жовтих Водах.
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25.03.2021 01:32 Ответить
Хапуга, хотел навариться
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25.03.2021 01:49 Ответить
... хотел голды с пол кило прикупить за мизер.
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25.03.2021 01:51 Ответить
..спочатку зъим, а потим надкусю..= помылка хохла
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25.03.2021 02:59 Ответить
В одну камеру обоих.
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25.03.2021 03:01 Ответить
зверніться до класики - "Сто тисяч" така сама історія, а пенсіонер не простий, раз так міліція швидко знайшла його навіть у Фастові. він при покупці макав монети в кислоту, а потібно було просто перед тим як макати, надфільком трішки провести, а так лоханувся. такі монет, особливо в 50 роки, наробили багато, тоді був пік. А зараз внуки тих кідал так само їздять по городах і весях.
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25.03.2021 03:54 Ответить
боявся, бо ж відразу цінність втрачає хоча воно й так нічого не варте
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25.03.2021 12:01 Ответить
а по нормальному як не розумієця, то мав би хоч до ювеліра піти, той за пару грн. все оглянув би і сказав би ч не підробка.
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25.03.2021 12:02 Ответить
Один продал второй купил,в чём проблема?Проверять надо было,как говорится,не отходя от кассы.
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25.03.2021 04:05 Ответить
Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Лучше до восьми! Может потом обменять можно будет на украинского заложника
Источник: https://censor.net/ru/p3255433
Лучше до восьми!"
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25.03.2021 05:08 Ответить
Цыгане этим промышляют, у нас один такой отгрёб люлей. Машина на российских таблицах была, там и фальшаки такие были и бензопилы с болгарками левыми.
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25.03.2021 05:14 Ответить
до нас сірійці заїзжали, безопилку Гускварну типа тулили починав з 200 доларів, а вже за 50 віддавав, але логотип наклеєний, та й на вигляд якась хлипка, я його послав, то намагався набір ножів швейцарських продати, таке саме лайно.
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25.03.2021 12:04 Ответить
Дудушкс не бывший мусор?
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25.03.2021 05:59 Ответить
скорее всего
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25.03.2021 06:37 Ответить
Мне как-то пытались такое продать, так эти "золотые" монеты ПРИМАГНИЧИВАЛИСЬ! Продавец что-то стал рассказывать про "еврейское золото", потом растворился.

Но учтите, есть и немагнитные сплавы. В банке для этого есть специальный мини-томограф.
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25.03.2021 06:42 Ответить
Не хилая цена для китайских сувениров,кстати на них лоханулась не одна тысяча человек.
Только знающий человек сразу поймет что на монетах петровской эпохи не может быть набита надпись с николаевского рубля.
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25.03.2021 08:20 Ответить

Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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25.03.2021 08:20 Ответить
монеты проще всего проверить на вес. Купил бы 1 рыжую на пробу.
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25.03.2021 08:28 Ответить
А как в домашних условиях ты померяешь её объём?
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25.03.2021 10:16 Ответить
А как в домашних условиях ты померяешь её объём?
===
Легко, с помощью мензурки с водой. Проще, с помощью штангеля и школьной геометрии.
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25.03.2021 11:01 Ответить
Не умничай!
Покажы мне мензурку для измерения объёма ОДНОЙ монеты. И штангель приложы к ребристой поверхности.
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25.03.2021 11:29 Ответить
Мене а ПЕРШУ чергу цікавить питання а як він попав в Україну?? Чи заборона на в"їзд громадян Росії чоловіків з 16 до 60 років вже не діє?? . Зелене лайно розвалює всі державні інститути !!
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25.03.2021 08:29 Ответить
готовьтесь...кацапня скоро золото Полуботка начнет впаривать по сходной цене .
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25.03.2021 09:19 Ответить
Думал - халява.
А оказалось - сам Лох.
За что наказывать продавца? Он даже дал образцы.
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25.03.2021 09:34 Ответить
Все діду, спалився. Тепер субсидію на газ тобі вже не дадуть!
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25.03.2021 09:38 Ответить
Как страшно жить в Украине. Пенсионер продал свои последние пол вареника и половину таблетки и купил монеты.
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25.03.2021 10:12 Ответить
 
 