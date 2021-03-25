На Черниговщине гражданин РФ продал пенсионеру 128 "царских монет" за полмиллиона гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Правоохрантили задержали гражданина РФ, который на Черниговщине продал пенсионеру за полмиллиона гривен "царские монеты".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
20 марта в полицию Прилук обратился 68-летний мужчина и рассказал, что его обманул незнакомец. За день до этого к пенсионеру подошел молодой человек и предложил приобрести уникальные "царские монеты". Прилучанина заинтересовала такое предложение, он осмотрел товар и согласился его купить.
Продавец за 128 монет хотел получить почти полмиллиона гривен. Пенсионер часть названной суммы вынес из дома, за остальным пошел в банк и снял с депозита. В общем пенсионер отдал мошеннику 11 тыс.долларов и 200 тыс. гривен, что в гривневом эквиваленте составляет более полумиллиона. Лишь впоследствии прилучанин решил обратиться к специалисту и подтвердить ценность покупки. Пенсионеру сообщили, что монеты фальшивые, они изготовлены из дешевого металла и всего-лишь имеют наслоение золота и серебра.
В ходе реализации оперативной информации продавца монет задержали в городе Фастов Киевской области. В совершении мошенничества подозревается 29-летний гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину в начале марта. Он курсировал по различными населенными пунктами в поисках покупателя монет, пока не наткнулся на доверчивого дедушку в Прилуках.
В ходе обыска автомобиля подозреваемого правоохранители изъяли деньги, полученные преступным путем. Также изъят запас монет, которые злоумышленник не успел реализовать. Изъятое направлено на экспертизу.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
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Как этот автомобиль с монетами пересек украинскую границу?
Как нидерландские конфеты с запахом конопли но без ТГК.
Я сам обманываться рад...".
У нас і на форумі така категорія "лохів" є - вони відрізняються впевненістю в тому, що вони - розумніші за всіх... І чим менше вони розбираються в тому чи іншому питанні, тим агресивніше себе ведуть...
но за монеты особо разорятся не буду потому шо не покупаю я золотые монеты пока шо но думаю не мог дед просто так слить деньги , може там гипноз какой ...хз интересная ситуация ....
наследственный тыпилизм и куча резко "упавших в руки" денег.
Лучше до восьми! Может потом обменять можно будет на украинского заложника
Источник: https://censor.net/ru/p3255433
Лучше до восьми!"
Но учтите, есть и немагнитные сплавы. В банке для этого есть специальный мини-томограф.
Только знающий человек сразу поймет что на монетах петровской эпохи не может быть набита надпись с николаевского рубля.
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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Легко, с помощью мензурки с водой. Проще, с помощью штангеля и школьной геометрии.
Покажы мне мензурку для измерения объёма ОДНОЙ монеты. И штангель приложы к ребристой поверхности.
А оказалось - сам Лох.
За что наказывать продавца? Он даже дал образцы.