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На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Николаевские полицейские задержали наркогруппировку, которая торговала метадоном. В состав преступной группы входили шесть человек в возрасте от 31-го до 52-х лет. Организовали наркобизнес две женщины из Южноукраинска, а метадон им по заказу поставлял одессит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что наркосбытчиков задержали 23 марта во время спецоперации, которая проводилась при силовой поддержке спецподразделения КОРД и роты полиции особого назначения, следователей Следственного управления (детективами), оперативников Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ДБН НПУ и сотрудников Управления уголовного розыска с привлечением кинологов со служебными собаками, криминалистами и под процессуальным руководством прокуратуры.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что организовали наркобизнес две женщины 43-х и 45-ти лет. На территории г. Южноукраинск и в Первомайском районе они наладили торговлю метадоном. Дилеры контролировали деятельность членов группы и распределение денежных средств, а мужчины, которые на них работали, осуществляли охрану и контроль за лицами, привлеченными к розничному сбыту наркотических средств. По заказу организаторов наркотики им поставлял 52-летний житель Одессы. Известно, что за месяц группировки могла сбывать до 10 тыс. доз, а количество их клиентов превышало 100 человек, а их заработок достигал полумиллиона гривен.

На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 01

Правоохранители провели 10 обысков по местам проживания фигурантов где изъяли несколько литров метадона, а также мобильные телефоны, банковские и скретч-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, которыми пользовались наркосбытчики во время незаконной деятельности, черновые записи с распределением доходов между участниками группы и клиентской базой, денежные средства и другие вещественные доказательства.

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На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 02

Четверо злоумышленников, в том числе одна из лидеров, были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным под процессуальной поддержкой прокуратуры уже сообщено о подозрении за сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины) и в ближайшее время будет избираться мера пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении других лиц, причастных к сбыту метадона, продолжаются процессуальные действия.

На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 03
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 04
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 05
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 06
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 07
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 08
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 09
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 10
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 11
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 12
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 13
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн 14
Фото: сайт Нацполиции

наркотики (2146) Николаев (2154) Нацполиция (16487) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+10
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8587
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25.03.2021 10:09
+3
Це співробітники ОПУ! відпустіть їх нєгадяї!
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25.03.2021 10:05
+2
Это представители новосозданных рабочих мест от Шмыгаля с достойными зарплатами или еще нет?
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25.03.2021 10:21
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Це співробітники ОПУ! відпустіть їх нєгадяї!
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25.03.2021 10:05 Ответить
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8587
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25.03.2021 10:09 Ответить
А почему шприц 20 а не ведерный.
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25.03.2021 10:06 Ответить
может дозировали так? там же шкала есть
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25.03.2021 10:10 Ответить
А потому что ведерный - только для бубочки, это-же у него закончилась эпоха его бедности.
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25.03.2021 10:54 Ответить
Сумку надо было больше взять, спалилась потому что шприц торчал из сумки, 11 фото.
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25.03.2021 10:19 Ответить
Это представители новосозданных рабочих мест от Шмыгаля с достойными зарплатами или еще нет?
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25.03.2021 10:21 Ответить
сжечь живьём вместе с наркотой... только так
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25.03.2021 10:27 Ответить
Із нашим КПК вони скоріше за усе уникнуть покарання.
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25.03.2021 10:32 Ответить
Группировка 6 человек ! Хоть бы не позорились !
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25.03.2021 10:43 Ответить
Задержаны члены...
Члены в ОП, ВР, кабмине. Причем ЗЕленые. А это мелкая шушера.
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25.03.2021 10:59 Ответить
Наркоманів і наркоторговців нам підкинули кляті москалі. Справжій укріїнець до цього дерьма ніколи не доторкнеться. Він стоїть осяяний сонцем на Говерлі або на Драгобраті. Дуде у трамбіту та дихає смерековим повітрям. Звісно у тих місцях де її ще не вирубили кляті москалі
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25.03.2021 11:23 Ответить
Кацап, а ти вивчав українську, чи юзаєш транслейтер?
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25.03.2021 12:14 Ответить
Чому я кацап? Тому що сміюся над недоумками, які не можуть 30 років збудувати державу, а тільки її руйнуюсть і живуть мріями? Звісно, вивчав у школі. З 5 по 11 клас.
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25.03.2021 12:35 Ответить
Так від тебе мокшанськими болотами тхне)))
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25.03.2021 13:00 Ответить
Доречі, а коли в США затримують наркобариг з етнічних угруповань- це також руйнування держави?))) Ще раз повторюсь- від тебе мокшанськими болотами тхне)
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25.03.2021 13:15 Ответить
вы б так росийских наемников задерживали
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25.03.2021 11:26 Ответить
або "конкуренти" або не зійшлись на долі за кришування.
У нас просто так такі бізнеси не закривають.
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25.03.2021 11:28 Ответить
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн - Цензор.НЕТ 4428
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25.03.2021 12:12 Ответить
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн - Цензор.НЕТ 3862
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25.03.2021 12:48 Ответить
Це фігня скільки вони збули. Факт є той, що ці дози комусь потрібні. А скільки ще не попалися, які збули? Розвели наркоманію пани Авакови і Геращенки. Головне ловити тих, хто не байдужий і пішов з протестов і розбив шипку і такого самого, тільки дорогого наркомана.
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25.03.2021 16:00 Ответить
 
 