На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Николаевские полицейские задержали наркогруппировку, которая торговала метадоном. В состав преступной группы входили шесть человек в возрасте от 31-го до 52-х лет. Организовали наркобизнес две женщины из Южноукраинска, а метадон им по заказу поставлял одессит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что наркосбытчиков задержали 23 марта во время спецоперации, которая проводилась при силовой поддержке спецподразделения КОРД и роты полиции особого назначения, следователей Следственного управления (детективами), оперативников Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ДБН НПУ и сотрудников Управления уголовного розыска с привлечением кинологов со служебными собаками, криминалистами и под процессуальным руководством прокуратуры.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что организовали наркобизнес две женщины 43-х и 45-ти лет. На территории г. Южноукраинск и в Первомайском районе они наладили торговлю метадоном. Дилеры контролировали деятельность членов группы и распределение денежных средств, а мужчины, которые на них работали, осуществляли охрану и контроль за лицами, привлеченными к розничному сбыту наркотических средств. По заказу организаторов наркотики им поставлял 52-летний житель Одессы. Известно, что за месяц группировки могла сбывать до 10 тыс. доз, а количество их клиентов превышало 100 человек, а их заработок достигал полумиллиона гривен.

Правоохранители провели 10 обысков по местам проживания фигурантов где изъяли несколько литров метадона, а также мобильные телефоны, банковские и скретч-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, которыми пользовались наркосбытчики во время незаконной деятельности, черновые записи с распределением доходов между участниками группы и клиентской базой, денежные средства и другие вещественные доказательства.

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Четверо злоумышленников, в том числе одна из лидеров, были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным под процессуальной поддержкой прокуратуры уже сообщено о подозрении за сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины) и в ближайшее время будет избираться мера пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении других лиц, причастных к сбыту метадона, продолжаются процессуальные действия.

























Фото: сайт Нацполиции