В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNtech. ФОТОрепортаж
В Грузию доставлена первая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer-BioNtech. 29 250 доз вакцины сегодня ночью на самолете привезли в Тбилисский аэропорт из США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Препарат отправят в Национальный центр по контролю заболеваний, а оттуда распределят по четырем локациям в Тбилиси, а также в Батуми и в Кутаиси, – пишет "Новости-Грузия".
Вакцина Pfizer должна хранится в специальных холодильных установках при температуре минус 80 градусов. Такая инфраструктура есть в шести клиниках, где будет проходить вакцинация. Ранее страна получила и специальные шприцы для этого препарата.
Вакцина Pfizer будет доступна как для медиков, которых начали прививать с 15 марта, так и для граждан старше 65 лет, – заявила ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Грузия рассчитывала получить вакцину Pfizer еще в феврале, однако достичь договоренности не получилось из-за проволочек с оформлением контрактов с компанией-производителем. В итоге Грузии помог Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который занимается распределением вакцины.
Фото: с сайт "Эхо Кавказа"
Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer — первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная Всемирной организацией здравоохранения.
Согласно официальным данным, вакцина Pfizer дает 95% эффективности и сохраняет устойчивость к коронавирусу до шести месяцев.
Первую партию вакцины от коронавируса Грузия получила 13 марта – это были 43,2 тысячи доз британо-шведского препарата AstraZenecа. Следующая партия AstraZenecа – 86,4 тысячи доз, поступит в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.
По данным Минздрава, для получения вакцины от коронавируса Грузия ведет переговоры со всеми странами-партнерами, в том числе, с Израилем, для получения вакцин Moderna и Pfizer. Переговоры идут и с Германией, однако получить от этой страны вакцину удастся только в третьем квартале года. Переговоры также идут с Индией, Южной Кореей, компаниями Moderna и Johnson & Johnson. Грузия также не исключает ввоз китайской вакцины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В зРаде еле пропихнули закон о компенсации риска из бюджета при вакцинации, чтобы получить БЕСПЛАТНО 114 тыс доз Файзера в рамках поставок Юнисеф.
Так после этого вся свиноферма на задницу падала, орала ЗРАДА.
Хотіли цирку ржіть на всі зуби. Кутні.
Вот когда начнут Пфайзером вакцинировать бомжей в Никарагуа, вот тогда Зеленский со Степановым и начнут ее завозить в Украину... и то, это не точно.
А Украине болт.....и шмурдяк от Индии и Китая.. будут испытывать на людях, не эфиктивным шлаком...