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В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNtech. ФОТОрепортаж

В Грузию доставлена первая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer-BioNtech. 29 250 доз вакцины сегодня ночью на самолете привезли в Тбилисский аэропорт из США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Препарат отправят в Национальный центр по контролю заболеваний, а оттуда распределят по четырем локациям в Тбилиси, а также в Батуми и в Кутаиси, – пишет "Новости-Грузия".

В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNtech 01

Вакцина Pfizer должна хранится в специальных холодильных установках при температуре минус 80 градусов. Такая инфраструктура есть в шести клиниках, где будет проходить вакцинация. Ранее страна получила и специальные шприцы для этого препарата.

В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNtech 02

Вакцина Pfizer будет доступна как для медиков, которых начали прививать с 15 марта, так и для граждан старше 65 лет, – заявила ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Грузия рассчитывала получить вакцину Pfizer еще в феврале, однако достичь договоренности не получилось из-за проволочек с оформлением контрактов с компанией-производителем. В итоге Грузии помог Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который занимается распределением вакцины.

В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNtech 03

Фото: с сайт "Эхо Кавказа"

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer — первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная Всемирной организацией здравоохранения.

Согласно официальным данным, вакцина Pfizer дает 95% эффективности и сохраняет устойчивость к коронавирусу до шести месяцев.

Первую партию вакцины от коронавируса Грузия получила 13 марта – это были 43,2 тысячи доз британо-шведского препарата AstraZenecа. Следующая партия AstraZenecа – 86,4 тысячи доз, поступит в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия

По данным Минздрава, для получения вакцины от коронавируса Грузия ведет переговоры со всеми странами-партнерами, в том числе, с Израилем, для получения вакцин Moderna и Pfizer. Переговоры идут и с Германией, однако получить от этой страны вакцину удастся только в третьем квартале года. Переговоры также идут с Индией, Южной Кореей, компаниями Moderna и Johnson & Johnson. Грузия также не исключает ввоз китайской вакцины.

вакцина (3815) Грузия (4501) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+22
Це тому що в них степашки немає.
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25.03.2021 11:34
+20
Тому що грузини не обирають у владу кловунів. Папріколу.
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25.03.2021 11:36
+15
при таких объемах новую куртку не купишь....
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25.03.2021 11:35
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Правила форума Совет форумчан
а нам и в индийской отказали
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25.03.2021 11:32 Ответить
Болт вам, расходитесь по домам.
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25.03.2021 11:34 Ответить
Це тому що в них степашки немає.
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25.03.2021 11:34 Ответить
Тому що грузини не обирають у владу кловунів. Папріколу.
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25.03.2021 11:36 Ответить
Скажи спасибо своему Свиночолому и его своре из ПЕС, которые саботируют голосования.
В зРаде еле пропихнули закон о компенсации риска из бюджета при вакцинации, чтобы получить БЕСПЛАТНО 114 тыс доз Файзера в рамках поставок Юнисеф.
Так после этого вся свиноферма на задницу падала, орала ЗРАДА.
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25.03.2021 12:04 Ответить
Клоун, ти знаєш що таке монобільшість?
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25.03.2021 12:05 Ответить
А тебе убогая пускай все сдохнут, бо ми опозиція?
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25.03.2021 12:06 Ответить
Юродиве, питаю вдруге, ти знаєш що таке монобільшість?
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25.03.2021 12:08 Ответить
Убогая а нафига нужны люди в Украине, чтобы цукерки Рошен купляли?
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25.03.2021 12:11 Ответить
Яке ж ти жалюгідне.
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25.03.2021 12:14 Ответить
Для вас з секти усі жалюгідні.
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25.03.2021 12:16 Ответить
Добре що ти хоч це усвідомлюєш. Все, набрид. Ходи здорове.
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25.03.2021 12:19 Ответить
Добре що ти усвідомлюєшь що з секти, що грошики не пахнуть?
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25.03.2021 12:24 Ответить
Вася,забудь про Петю. Разбирайся со своими олигофренами которых выбрал и у которых вся полнота власти. Ваш скулеж ,,пропороха,, уже надоел и не работает
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25.03.2021 13:08 Ответить
Воно знає що таке 30 срібників.
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25.03.2021 13:49 Ответить
Ти впевнений що Сивочолий мій? Доведи, інакше будеш занесений до списку тріпачів з відповіднми наслідками. Чекаю доказів.
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25.03.2021 12:08 Ответить
Ну посмотри результаты головования, традиционно ОПЗЖ, ПЕС и Голос НОЛЬ голосов.
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25.03.2021 12:10 Ответить
Повторюю. Доведи що Сивочолий мій.
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25.03.2021 12:15 Ответить
Отже, ти занесений до списку тріпачів з порядковим номером 58, згідно абетки.
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25.03.2021 12:23 Ответить
Пошукай ще щось там у себе
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25.03.2021 12:25 Ответить
Вася, ты дебил???
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25.03.2021 12:41 Ответить
Воно йо .... нуте.
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25.03.2021 13:55 Ответить
Куда он вам зедебилам недоумкам он еще не наложил? Был бы Порох ,уже давно была бы Американская вакцина и вакцинация бы началась как у всего цивилизованного мира с 24 .12 20.А так получи то что выбрал зедебил.
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25.03.2021 12:43 Ответить
Хужє нє будєт, пА прІколу, кінець епохи бідності, весна прийде саЖАТЬ будем...
Хотіли цирку ржіть на всі зуби. Кутні.
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25.03.2021 13:52 Ответить
Фигня!
Вот когда начнут Пфайзером вакцинировать бомжей в Никарагуа, вот тогда Зеленский со Степановым и начнут ее завозить в Украину... и то, это не точно.
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25.03.2021 11:35 Ответить
Эти твари скорее завезут сюда вакцинированных бомжей из Никарагуа и запилят видосик что украинцев вакцинировали пфайзером.
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25.03.2021 11:37 Ответить
А от не треба подавати їм такі ідеї
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25.03.2021 11:45 Ответить
при таких объемах новую куртку не купишь....
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25.03.2021 11:35 Ответить
прямая поставка из Украины вместе с очередной партией масок)
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25.03.2021 11:36 Ответить
славно зебилы дело на Байдена открыли
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25.03.2021 11:37 Ответить
да,прикололись славно,шо те,шо их недовыборци..
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25.03.2021 11:40 Ответить
Этот пфайзер во все страны кроме Америки и Германии привозят мизерными партиями, чтобы похвастать и попиариться, как будто отхватили дефицит во время совка.
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25.03.2021 11:51 Ответить
Це вашим кацапським спутніком хваляться всюди! А потім привиті ним хворіють))))
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25.03.2021 12:01 Ответить
В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNtech - Цензор.НЕТ 7772
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25.03.2021 12:09 Ответить
Москалику, чо ховаєшся за японським стягом? Триколора встидаєшся? Чи ти на Курілах, які Японії належать?
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25.03.2021 12:11 Ответить
Непонятная новость. Саакашвили недавно сообщал, что в Грузии пророссийская власть и грозился ехать ее свергать. Хз, может пока очень занят простыми и быстрыми реформами в Украине.
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25.03.2021 12:30 Ответить
Це добре. Щасти.
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25.03.2021 12:31 Ответить
Даже Молдова, Грузия получили партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer!
А Украине болт.....и шмурдяк от Индии и Китая.. будут испытывать на людях, не эфиктивным шлаком...
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25.03.2021 15:53 Ответить
 
 