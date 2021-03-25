Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов. ФОТО
Накануне в Киеве заработал стационарный прививочный пункт, в котором вакцинируют людей возрастной группы 80+, записавшихся через семейных врачей. За вчерашний день здесь сделали прививки 50 людям старшего возраста, примерно столько же планируют вакцинировать сегодня.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"С этой категорией людей очень важно разговаривать, убеждать и ни в коем случае не заставлять. Я убедил своих родителей-врачей вакцинироваться собственным примером. Сегодняшние вакцинированные были чрезвычайно сознательными. Им почти 90 и говорят, что вакцинировались, потому что хотят еще пожить минимум до 100 лет, побаловать внуков и правнуков. Через час после прививки чувствовали себя хорошо. В случае каких-то побочных действий - посоветовал сразу жа обращаться к семейному врачу", - отметил министр.
Он напомнил, что иммунитет после первой вакцинации начинает формироваться на 14-22 день, а через 12 недель нужно ввести еще одну дозу.
"В случае, если после прививки все же человек заболел, то перенесет болезнь в легкой форме, без попадания в больницу. Но беречься, носить маски и пользоваться антисептиками все равно нужно", - добавил Степанов.
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А про Степанова , если без куртки --- кто бы знал??
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А трусы у него почём? И какого цвета?
Цьому дохтору забули повідомити, що найцікавіше після вакцини починається через кілька годин? І триває це "цікаве" майже добу.
Саме тоді і потрібно уважно стежити за станом здоров'я вакцинованих.
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А ты, коляша, и в школе никогда не учился.
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