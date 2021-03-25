РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9347 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
2 217 36

Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов. ФОТО

Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов. ФОТО

Накануне в Киеве заработал стационарный прививочный пункт, в котором вакцинируют людей возрастной группы 80+, записавшихся через семейных врачей. За вчерашний день здесь сделали прививки 50 людям старшего возраста, примерно столько же планируют вакцинировать сегодня.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"С этой категорией людей очень важно разговаривать, убеждать и ни в коем случае не заставлять. Я убедил своих родителей-врачей вакцинироваться собственным примером. Сегодняшние вакцинированные были чрезвычайно сознательными. Им почти 90 и говорят, что вакцинировались, потому что хотят еще пожить минимум до 100 лет, побаловать внуков и правнуков. Через час после прививки чувствовали себя хорошо. В случае каких-то побочных действий - посоветовал сразу жа обращаться к семейному врачу", - отметил министр.

Он напомнил, что иммунитет после первой вакцинации начинает формироваться на 14-22 день, а через 12 недель нужно ввести еще одну дозу.

Читайте также: Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

"В случае, если после прививки все же человек заболел, то перенесет болезнь в легкой форме, без попадания в больницу. Но беречься, носить маски и пользоваться антисептиками все равно нужно", - добавил Степанов.

Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов 01
Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов 02
Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) пенсионеры (837) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Что оно мелет? Мы с женой записались, 300000 е. в очереди, дальше что?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:21
+4
"Через час чувствовали себя хорошо."

Цьому дохтору забули повідомити, що найцікавіше після вакцини починається через кілька годин? І триває це "цікаве" майже добу.
Саме тоді і потрібно уважно стежити за станом здоров'я вакцинованих.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:26
+3
говорят что кур доят ..нам туфту гонит а само в курточке за 600 косарей ходит
показать весь комментарий
25.03.2021 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что оно мелет? Мы с женой записались, 300000 е. в очереди, дальше что?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:21 Ответить
Ну, к 90 годам и очередь подойдет, а кто старше 90 -- тем без очереди! Сломаете систему!
Когда 20-летними будете жениться , на свадьбу не забудьте позвать!
показать весь комментарий
25.03.2021 12:37 Ответить
В 90 сделают только первую прививку, а вот до второй дожить уже проблема...
показать весь комментарий
25.03.2021 14:17 Ответить
В 90 років це щеплення більш схоже на евтаназію.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:25 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-likarni-smertnist/31167244.html
показать весь комментарий
25.03.2021 12:24 Ответить
говорят что кур доят ..нам туфту гонит а само в курточке за 600 косарей ходит
показать весь комментарий
25.03.2021 12:26 Ответить
Покупать столь дорогую одежду - типичный признак жлоба.
"Кожаноє пальто, надєтоє на кожаний піджак" - Подеревянский
показать весь комментарий
25.03.2021 12:33 Ответить
Уоррен Баффет ($70млрд.) одежду покупает на распродажах, и весь мир его и так знает...
А про Степанова , если без куртки --- кто бы знал??
показать весь комментарий
25.03.2021 12:43 Ответить
а само в курточке
===
А трусы у него почём? И какого цвета?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:38 Ответить
А через три години??? Відчувають себе напевно 20 літніми😂! А попереду ще чекає нас така заява. Вакциновані 90 річні через два дні після вакцинації одружилися, а через три місяці в них народиться трійня!!!😂😂 І все завдяки вакцинації індійським шмурдяком
показать весь комментарий
25.03.2021 12:26 Ответить
ага, и жить вдруг захотелось )))
показать весь комментарий
25.03.2021 12:53 Ответить
"Через час чувствовали себя хорошо."

Цьому дохтору забули повідомити, що найцікавіше після вакцини починається через кілька годин? І триває це "цікаве" майже добу.
Саме тоді і потрібно уважно стежити за станом здоров'я вакцинованих.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:26 Ответить
Какое оно врач https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степанов оно же не года в медицине не работало
показать весь комментарий
25.03.2021 12:31 Ответить
не года
===
А ты, коляша, и в школе никогда не учился.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:40 Ответить
Я с тобой вместе не пил, это насчет коляши - ну зайди на вики прочитай или не грамотный. Еще вопросы будут ?
показать весь комментарий
25.03.2021 13:01 Ответить
Уровень аргументации "сам дурак" , а я надеялся на конструктив
показать весь комментарий
25.03.2021 13:06 Ответить
"посоветовал сразу же обращаться к семейному врачу"
показать весь комментарий
25.03.2021 15:59 Ответить
Нехай дасть звіт про їхнє самопучуття через тиждень.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:02 Ответить
Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов - Цензор.НЕТ 3943
показать весь комментарий
25.03.2021 12:27 Ответить
Хуцпа она такая
показать весь комментарий
25.03.2021 12:28 Ответить
Пропагандон редкий
показать весь комментарий
25.03.2021 12:33 Ответить
на какую пенсию эти пенсионеры живут, если хотят прожить еще до 100 лет?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:52 Ответить
пенсії бувають різні, наприклад, у мене 11 600грн
показать весь комментарий
25.03.2021 12:58 Ответить
слава богу
показать весь комментарий
25.03.2021 13:27 Ответить
Ач як заметушився, гнида ! Просрав все що можна було просрати, тепер піариться на літніх людях. Бреше про ковішилд. А китайську вакцину, не визнану ніде у світі завіз через прокладку, падло !
показать весь комментарий
25.03.2021 12:55 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1375037041877118978 6 мин

Грузия получила вакцину BNT162b2 Pfizer‑BioNTech. Украина получила обещания от Вовы что с первого мая снова повысят цену на электроэнергию.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:57 Ответить
в Перу вакцинируют тоже Pfizer
показать весь комментарий
25.03.2021 14:01 Ответить
стапашку послушать, так это не шмурдяк, а прямо какой-то эликсир молодости )
показать весь комментарий
25.03.2021 13:04 Ответить
Этих вакциной не возьмёшь!
показать весь комментарий
25.03.2021 13:55 Ответить
Директор легхім сказал, что вакцина будет стоить 504 грн, интересно, а за сколько купили ее у китайцев , а Супрун боролось против "прокладок", но она была "доктор смерть"
показать весь комментарий
25.03.2021 14:04 Ответить
Ці "божі одуванчики" хоч тямили, що це з ними роблять? Гріх використовувати їх для піару чи реклами.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:22 Ответить
эта власть некомпетентна и бесперспективна
показать весь комментарий
25.03.2021 15:37 Ответить
Ні ближніх, ні, тим більше віддалених результатів цієї "вакцинації" немає а цей жулик уже витратив мільярди бюджетних коштів, отримав сотні мільйонів відкату і піариться без розуму і совісті. На чім попало. Фінал буде жахливим...
показать весь комментарий
25.03.2021 16:42 Ответить
говорят хотят прожить минимум .......
показать весь комментарий
25.03.2021 21:38 Ответить
 
 