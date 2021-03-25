На Сумщине на взятке 90 тыс. гривен задержали чиновника одного из горсоветов, - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области правоохранители задержали при получении взятки начальника управления образования, культуры, молодежи, спорта и туризма одного из городских советов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал 90 тыс. грн. "отката", за эту сумму он обещал предпринимателю заключить с ним договоры на выполнение строительных работ в учебных заведениях.

Сегодня, 25 марта, оперативники задержали фигуранта вблизи горсовета, на месте происшествия полицейские изъяли переданные ему средства.

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Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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