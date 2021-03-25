РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4859 посетителей онлайн
Новости Фото
5 713 16

Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС. ФОТОрепортаж

Он прямо на территории военной части по низким ценам продавал местным жителям краденое дизтопливо, а также организовал 2 подпольных АЗС. Военнослужащего задержали.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

На продаже топлива попался временно исполняющий обязанности начальника службы горюче-смазочных материалов Международного центра миротворчества и безопасности в военной части А4150, которая дислоцируется на Яворивском полигоне.

"Установлено, что военнослужащий систематически продавал на территории военной части дизельное топливо местным жителям по заниженным ценам. Также он организовал на территории Яворивского района Львовской области деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, через которые ежемесячно сбывал похищенное топливо на общую сумму около 200 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Топ-менеджмент "Украинского Дунайского пароходства" пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ. ФОТО

Военнослужащего взяли на горячем - задержали во время закупки на сумму в 38 тыс. грн.

Во время обысков на территории в/ч по адресам его вероятных сообщников изъято более 5 тонн краденого топлива.

Теперь военнослужащему может грозить до 12 лет лишения свободы. Суд определит ему меру пресечения.

Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС 01
Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС 02
Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС 03
Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС 04
Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС 05
Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС 06
Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС 07
Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС 08

Автор: 

хищение (676) военнослужащие (6153) топливо (628) ВСУ (6618) ГБР (3001) Львовская область (2913)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Гнидо-мародер...
показать весь комментарий
25.03.2021 17:21
+3
Думаешь в ВСУ одни патриоты служат?! Вашей ватной гниды, там тоже хватает, "за края"!
показать весь комментарий
25.03.2021 18:43
+2
Нормально так крав..Що аж дві (!) АЗС прийшлось організувати. Покрав-і в тюрягу!
показать весь комментарий
25.03.2021 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ииии... От Негодяй....
показать весь комментарий
25.03.2021 17:20 Ответить
Нормально так крав..Що аж дві (!) АЗС прийшлось організувати. Покрав-і в тюрягу!
показать весь комментарий
25.03.2021 17:20 Ответить
не надо спешить говорить "гоп"
показать весь комментарий
25.03.2021 17:22 Ответить
Гнидо-мародер...
показать весь комментарий
25.03.2021 17:21 Ответить
Теперь он вор!!!! Фу !!!! Не солидно !
показать весь комментарий
25.03.2021 17:22 Ответить
****-****-****!!!!
показать весь комментарий
25.03.2021 17:28 Ответить
мелковато...ему бы в НАТО...вот там масштабы
показать весь комментарий
25.03.2021 17:42 Ответить
Настоящий щирий патриот! А по воскресеньям в церковь с семьёй ходит.
показать весь комментарий
25.03.2021 17:43 Ответить
Думаешь в ВСУ одни патриоты служат?! Вашей ватной гниды, там тоже хватает, "за края"!
показать весь комментарий
25.03.2021 18:43 Ответить
+ 100. были и такие . что хвастались - автомат ни разу с предохранителя не снимал по убеждениям но в ВСУ мрази не гнушались служить .
показать весь комментарий
25.03.2021 19:09 Ответить
Чи обходиться хоч один день у Бутусова без новини про "поганих" військових?
показать весь комментарий
25.03.2021 18:21 Ответить
подобное безобразие , можно осуществить , только в сговоре с вышестоящими командирами
как-то так
надеюсь ублюдка закроют , и пару командиров ( вышестоящих ) выбросят из армии с волчьим билетом
у данного персонажа , одна надежда - на судью
показать весь комментарий
25.03.2021 18:31 Ответить
Разумеется не мог, все это добро, должно было на что-то списываться, а сам себе, он таких бумажек выдавать не мог. Кто то, должен был выписывать накладные на его склад, под фиктивную заправку техники (например, для проведения учений которых не было).
Любому контролирующему органу проводящему ревизию, эти схемы известны как аксиома. Теперь вопрос в другом: будут ли раскручивать дальше или ограничатся только им одним (взяв с остальных бабло и честное слово, что больше попадаться не будут)
показать весь комментарий
25.03.2021 18:42 Ответить
Когда мы будем в НАТО))))) Ответ очевиден-никогда)
показать весь комментарий
25.03.2021 19:19 Ответить
Ахаха, цього подкидька нам кляті вороги підкинули. Я бачив, яу його Путін ще при януковичу через кордон у сумці приніс.
показать весь комментарий
26.03.2021 09:17 Ответить
 
 