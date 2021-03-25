Военнослужащий на Львовщине крал топливо и организовал две подпольные АЗС. ФОТОрепортаж
Он прямо на территории военной части по низким ценам продавал местным жителям краденое дизтопливо, а также организовал 2 подпольных АЗС. Военнослужащего задержали.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
На продаже топлива попался временно исполняющий обязанности начальника службы горюче-смазочных материалов Международного центра миротворчества и безопасности в военной части А4150, которая дислоцируется на Яворивском полигоне.
"Установлено, что военнослужащий систематически продавал на территории военной части дизельное топливо местным жителям по заниженным ценам. Также он организовал на территории Яворивского района Львовской области деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, через которые ежемесячно сбывал похищенное топливо на общую сумму около 200 тыс. грн", - сказано в сообщении.
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Военнослужащего взяли на горячем - задержали во время закупки на сумму в 38 тыс. грн.
Во время обысков на территории в/ч по адресам его вероятных сообщников изъято более 5 тонн краденого топлива.
Теперь военнослужащему может грозить до 12 лет лишения свободы. Суд определит ему меру пресечения.
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как-то так
надеюсь ублюдка закроют , и пару командиров ( вышестоящих ) выбросят из армии с волчьим билетом
у данного персонажа , одна надежда - на судью
Любому контролирующему органу проводящему ревизию, эти схемы известны как аксиома. Теперь вопрос в другом: будут ли раскручивать дальше или ограничатся только им одним (взяв с остальных бабло и честное слово, что больше попадаться не будут)