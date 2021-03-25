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Спецслужба меняет подходы к работе, - Баканов наградил сотрудников СБУ по случаю профессионального праздника. ФОТО

Спецслужба меняет подходы к работе, - Баканов наградил сотрудников СБУ по случаю профессионального праздника. ФОТО

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам по случаю 29 годовщины создания спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Он подчеркнул, что события 2014 года определили ключевую роль СБУ в общегосударственной системе безопасности. И с тех пор спецслужба не просто приобрела уникальный опыт, а имеет четкое понимание вызовов, стоящих перед Украиной. И самое важное - знает, как давать им отпор, и применяет эти знания на практике.

По мнению Баканова, основой Службы являются ее сотрудники, которые каждый в своей зоне ответственности пытаются сработать максимально эффективно. Таким образом, Служба уже сегодня меняет подходы к работе, хотя и возлагает большие ожидания на новый закон, который должен реформировать отрасль политики безопасности.

Председатель СБУ поблагодарил сотрудников за службу и патриотизм, а также за готовность делать все возможное для защиты страны и ее граждан.

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Спецслужба меняет подходы к работе, - Баканов наградил сотрудников СБУ по случаю профессионального праздника 01
Спецслужба меняет подходы к работе, - Баканов наградил сотрудников СБУ по случаю профессионального праздника 02
Спецслужба меняет подходы к работе, - Баканов наградил сотрудников СБУ по случаю профессионального праздника 03

Автор: 

награда (1800) СБУ (19928) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+5
Звание руководителя службы - "Лейтенант Друг Детства".
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25.03.2021 17:32
+3
а собсно, в чем достижение, в провале Вагнеровцев?
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25.03.2021 17:31
+3
https://www.youtube.com/watch?v=JnCpZPpIaRE Бердымухамедов и члены правительства наградили друг друга орденами и медалями
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25.03.2021 17:35
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Правила форума Совет форумчан
а собсно, в чем достижение, в провале Вагнеровцев?
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25.03.2021 17:31 Ответить
Спецслужба меняет подходы к работе, - Баканов наградил сотрудников СБУ по случаю профессионального праздника.

Сказал, что будут брать в любой валюте.
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25.03.2021 17:31 Ответить
Звание руководителя службы - "Лейтенант Друг Детства".
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25.03.2021 17:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JnCpZPpIaRE Бердымухамедов и члены правительства наградили друг друга орденами и медалями
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25.03.2021 17:35 Ответить
А отдел "К" план-разнарядку по "обилечиванию" выполнил?
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25.03.2021 17:32 Ответить
будут брать в BTC ?
или в DODG?)))
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25.03.2021 17:33 Ответить
Сколько?
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25.03.2021 17:33 Ответить
а за шо наградил то??
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25.03.2021 18:18 Ответить
Медальки в московской церкви выдали?
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25.03.2021 18:58 Ответить
У березні 2014 р. сбу налічувало десь 30 тис озброєних військовослужбовців, протягом 2 годин зобов'язаних з'явитися із речами до пунктів видачі зброї.
Дванадцять піхотних бригад! Вистачило б і Крим оборонити, і лугандонців розчавити у зародку. Але сиділи тихо, як миші під віником, трусились за свої нікчемні шкури, чекаючи тільки нагоди перебігти до сєпарів.
Тепер повилазили, порозжиралися, осідлали корупційні схеми і медальками обмінюються.
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25.03.2021 19:02 Ответить
Спецслужба меняет подходы к работе(с). Не понял, спецслужба теперь не будет контролировать вес фур на трассах и даже не проверять акты выполненных работ?
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26.03.2021 02:14 Ответить
"мєньять падходи" - це як? Набути національної гідності? Офіцерської честі? Професійності? Громадянської відповідальності? НЕпродажності?
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26.03.2021 08:46 Ответить
 
 