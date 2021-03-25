Спецслужба меняет подходы к работе, - Баканов наградил сотрудников СБУ по случаю профессионального праздника. ФОТО

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам по случаю 29 годовщины создания спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Он подчеркнул, что события 2014 года определили ключевую роль СБУ в общегосударственной системе безопасности. И с тех пор спецслужба не просто приобрела уникальный опыт, а имеет четкое понимание вызовов, стоящих перед Украиной. И самое важное - знает, как давать им отпор, и применяет эти знания на практике.

По мнению Баканова, основой Службы являются ее сотрудники, которые каждый в своей зоне ответственности пытаются сработать максимально эффективно. Таким образом, Служба уже сегодня меняет подходы к работе, хотя и возлагает большие ожидания на новый закон, который должен реформировать отрасль политики безопасности.

Председатель СБУ поблагодарил сотрудников за службу и патриотизм, а также за готовность делать все возможное для защиты страны и ее граждан.

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