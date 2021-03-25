Преступная группа на Прикарпатье похитила нефти на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Прикарпатье полиция разоблачила участников преступной группировки, которые похитили нефти под видом технологических услуг на 2 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стартегических расследований НПУ.

В сообщении отмечается: "Участники группировки занимались хищением горюче-смазочных материалов, в том числе и нефти. Маскировали свои преступные действия под видом оказания официальных технологических услуг по очистке емкостей и вывозу отходов. Но спецтранспортом вывозили сырье - нефть. Похищенное злоумышленники сбывали через подконтрольные сети АЗС в обход любых налоговых платежей".

В НПУ подчеркнули : "Разоблачили противоправную деятельность оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями Ивано-Франковской области. При участии спецподразделения КОРД полицейские провели более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, на предприятиях и в транспортных средствах".

"Как результат - изъяли документы, подтверждающие противоправный сбыт похищенного продукции, "черновые" записи и журналы, более 900 тонн сырья, 100 бочек с нефтепродуктами емкостью по 180 л каждая, оборудование для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с заполненными сырьем цистернами объемом более 70 тонн", - говорится в сообщении.

"Решается вопрос о наложении ареста на имущество и назначения соответствующих экспертиз. После проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий ключевым фигурантам будет сообщено о подозрении.

Досудебное расследование проводится по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба государству, причиненного действиями участников группировки, достигает 2 млн грн. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресечено производство фальсифицированного топлива на Кировоградщине. Изъята продукция на 5 млн грн , - СБУ. ФОТОрепортаж







