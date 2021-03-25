Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено). ФОТО
Антимонопольный комитет уже трижды выносил решение об отмене тендера, на котором эта компания получила право поставлять продукты в армию, но решения не выполняются.
Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.
"На фото реальные продукты, которые Министерство обороны Украины закупает для нашей армии. Значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает компания-фаворит - "Військсервис Волонтер". С высокой наценкой они поставляют в Вооруженные Силы Украины гнилое мясо, овощи и фрукты с плесенью", - написала нардеп.
По словам Бобровской, таких случаев очень много, но руководство Минобороны игнорирует жалобы на продукты, а глава ведомства Таран в ответ на ее вопрос заявил, что подобных нарушений давно нет.
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"А тем временем у Минобороны - два невыполненных решения суда, три решения АМКУ, и килограммы гнилых продуктов, которые покупают для армии за деньги налогоплательщиков.
Очень жду заседания Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по этому вопросу", - добавила Бобровская.
Информацию о гнилых продуктах в армии подтверждает советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова.
"При этом травят зампотылов бригад, чтобы это все принимали. Если не принять сразу, возникают неудобства, потому что замена продуктов - это время, а кормить людей нужно уже сегодня, и штрафы для этих подонков не страшны", - написала она.
По словам Шевцовой, этот вопрос в армии поднимали уже неоднократно, и недавно состоялось совещание при участии руководителя компании, который обещал исправить ситуацию, но ничего не изменилось.
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думаете почему дерьмак с зеленьским первыми хлебать стали???
потому как это то что они с собой привезли )))) а остальным - извините..
От якби рейтинг підняти, то вони б тут як тут відосик запиляли
Логика - ну блин железобетонная.
Когда все ворі - надо поцелолвать в задницу бедного еврейского мальчика и відать ему индульгенцию.
И сразу сцук.ну просто все сразу перестанут воровать! Все так просто! Как перестать стрелять...
"ЦАРЬ ХОРОШИЙ, ТО БОЯРЕ ПЛОХИЕ", верно?
Ті представления не имееш о том,о чем пітаешся патякать.
Чи вона присутня у ваших словах?
І де причинно-наслідкові зв'язки у ваших словоблуддях?
ПОЧИТАЙТЕ СПИСКИ ЗАГИБЛИХ на російсько-українській війні.
Ваше "...а жодний офіцер не ушкоджений" викриває вас, як мінімум, як недалеку людину!
"Якісне посвідчення на ЯБЛУКА від 02.10.2020 року"...
Что ЭТО?
Где ЭТО?
Откуда ЭТО?
На календаре конец марта, картофель ОДНОЗНАЧНО НЕ БУДЕТ ТОГО КАЧЕСТВА, КАКОГО ОН БЫЛ В сентябре!!!
Рыбу, изображенную на фото, поставляют в МАГАЗИНЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ, и вы, уважаемые, её покупаете! Да, это морская рыба. Да, её замораживают с таким количеством воды и продают в торговую сеть.
Субпродукты в пленку упаковывают и замораживают. Вам это не известно?
Да, есть вопрос к руководству об организации хранения продовольствия и переборке картофеля. Но делать выводы о том что это КРИМИНАЛ, я думаю, не стОит.
Вы видели ГНИЛЬЕ в тарелке у солдата?
Не делайте скандала...И так хватает плакальщиков-всепропальщиков.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС в другом,- насколько ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА продукции СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это есть поле деятельности контролирующих органов.