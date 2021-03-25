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Новости Фото Репрессии в Беларуси
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В День воли в Беларуси задержали более 80 человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси в четверг задержали более 80 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"По данным на 20.30 "Весне" известны фамилии 35 задержанных сегодня в Минске. Также известно о как минимум 48 задержанных в 18 других городах", - говорится в сообщении центра.

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Как сообщалось, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг на День воли.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в ГУВД Мингорисполкома.

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25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.

В День воли в Беларуси задержали более 80 человек, - правозащитники 01
В День воли в Беларуси задержали более 80 человек, - правозащитники 02
В День воли в Беларуси задержали более 80 человек, - правозащитники 03
В День воли в Беларуси задержали более 80 человек, - правозащитники 04

Автор: 

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767)


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Бо волі там немає.... і мало сподівань щось змінити.
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25.03.2021 20:10 Ответить
"О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта" - не льстите терпилам какое столкновение?все что они могут максимум это кричать-уходи а потом этим мусорам цветы дарить
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25.03.2021 20:11 Ответить
У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9581
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25.03.2021 20:44 Ответить
будемо відверті, якісь вони трохи мляві, ті сябри.
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25.03.2021 21:01 Ответить
Как для буднего дня 80 задержанных - это уже не плохо!
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25.03.2021 21:14 Ответить
Страцiлi Гонар i Годнасць. У кагосьцi iх нiколi i не было.
Моўнае пытаньне - справа трэцяя.
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25.03.2021 23:51 Ответить
Жыве Беларусь! BRUTTO : Беларусь! Гані быкоў - вярнецца доля!
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25.03.2021 21:51 Ответить
План на день воли в следующем году: 1. Лежать на диване 2. Мечтать о светлом будущем 3. Кричать в потолок "город наш".
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25.03.2021 21:58 Ответить
 
 