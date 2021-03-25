Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Летные и наземные экипажи отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского, что на Полтавщине, завершили очередную ротацию в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Несколько месяцев авиаторы выполняли задачи по несению боевого дежурства, эвакуации раненых, транспортировки грузов, в частности, гуманитарного характера.





"Пребывание личного состава бригады в районе боевых действий совпало со значительной активизацией со стороны пророссийских вооруженных формирований. Это и стало основным фактором, определившим особенность нынешней ротации. Добавила хлопот и неблагоприятная погода, которая преобладала почти весь период", - рассказали в части.

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После приземления на базовый аэродром благодарность личному составу ротации выразил командир бригады.

Уже вскоре воины-авиаторы приступят к выполнению плановых летных смен.

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