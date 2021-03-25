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Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Летные и наземные экипажи отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского, что на Полтавщине, завершили очередную ротацию в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС 01

Несколько месяцев авиаторы выполняли задачи по несению боевого дежурства, эвакуации раненых, транспортировки грузов, в частности, гуманитарного характера.

Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС 02
Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС 03

"Пребывание личного состава бригады в районе боевых действий совпало со значительной активизацией со стороны пророссийских вооруженных формирований. Это и стало основным фактором, определившим особенность нынешней ротации. Добавила хлопот и неблагоприятная погода, которая преобладала почти весь период", - рассказали в части.

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Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС 04
Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС 05

После приземления на базовый аэродром благодарность личному составу ротации выразил командир бригады.

Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС 06

Уже вскоре воины-авиаторы приступят к выполнению плановых летных смен.

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Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС 07

Автор: 

авиация (2832) оборона (5213) ВСУ (6618) операция Объединенных сил (6766) вертолёт (1106) Полтавская область (1165)


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Вертолетчики отдельной бригады армейской авиации вернулись на Полтавщину из ротации в район проведения ООС - Цензор.НЕТ 4371
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25.03.2021 21:05 Ответить
Застаріла вже ця техніка,колективна могила,не приведи Господи!
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25.03.2021 21:51 Ответить
А нічого, що у американців "колективна могила" - "Чінук", з 50-х, літає? Мі-8 більш "живучий", ніж броньований Мі-24... Підтверджено Афганістаном...
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26.03.2021 05:25 Ответить
это не 18й вертолетный где полторак инспектировал ппц там разруха я там срочку слуил в авиадивизии..теперь в штабе -всп ..а ни авиаполка ни других частей нет давно ..
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25.03.2021 22:42 Ответить
Відпочиньте тепер, хлопці.
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26.03.2021 04:18 Ответить
 
 