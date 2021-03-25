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Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ. ФОТО

Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ. ФОТО

После победы Революции Достоинства кум Путина Виктор Медведчук потерял влияние и обсуждал с женой возможность покинуть страну. Но за несколько лет он смог не просто вернуться в политику, но и нарастить капиталы - как политические, так и финансовые.

Тому, каким образом ему удалось это сделать, посвящено расследование журналистов программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

27 февраля 2014 года - через 5 дней после бегства Януковича, в день, когда вооруженные люди захватили парламент Крыма - Медведчук получил мощный источник финансирования своей политической деятельности. Его жена, телеведущая Оксана Марченко, вместе со своей подругой, гражданской женой депутата ОПЗЖ Тараса Козака Натальей Лавренюк, купили 42% акций расположенного в России Новошахтинского завода нефтепродуктов. Эту долю российский бизнесмен Сергей Кислов продал им всего 40 тыс. долларов - при том, что на строительство завода потратили около полумиллиарда долларов США. С 2014 года завод принес Марченко и Лавренюк более 100 млн долларов.

Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ 01

Нефтеперерабатывающий завод, доли в котором Марченко и Лавренюк купили за $40 тыс. Он принес им более $100 млн. дивидендов. Топливом с этого завода, по словам секретаря СНБО Данилова, заправляют танки оккупантов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СМИ показали фото обыска резиденции Медведчука на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Помимо этого завода, жена Медведчука приобрела в России еще два предприятия - владеющую нефтяными танкерами компанию "Роузвуд Шиппинг" и "НЗПЗ Трейд", которая добывает нефть на одном из крупнейших нефтегазоносных месторождений в РФ. 50,1% в этой компании обошлись Оксане Марченко всего в 758 долларов. "Не тысяч. Просто 758 долларов", - пишут "Схемы".

Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ 02

Российский бизнесмен, за бесценок продавший Марченко доли в топливном бизнесе

Развитию топливного бизнеса Медведчука способствовало то, что в конце 2016 года усилиями СБУ, Минэкономразвития и таможни был фактически остановлен импорт сжиженного газа. Его в Украину начала поставлять из России компания Glusko, принадлежащая гражданину Израиля Нисану Моисееву. Моисеев - не чужой Медведчуку человек: журналисты зафиксировали, как кум Путина в 2016 году обнимал его в аэропорту. Кроме этого, по данным "Схем", от действий СБУ на рынке сжиженного газа выиграли тогда компании, ведущие к корпорации Roshen.

Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ 03Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ 04

Нисан Моисеев - хозяин Glusco - для Медведчука не чужой человек

Также на Цензор.НЕТ: Танки наемников РФ заправляются дизтопливом с завода жены Медвечука Марченко, - Данилов

"Схемы" утверждают, что Медведчук в 2018 году не раз приезжал домой к тогдашнему главе государства Петру Порошенко. Визиты происходили под покровом ночи, охрана президента пыталась их скрыть, утверждают журналисты.

Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ 05

Журналисты "Схем" утверждают, что Медведчук в 2018 скрытно ездил домой к Порошенко

Связан Медведчук и с нынешней властью: глава СБУ Иван Баканов и первым помощник президента Сергей Шефир в 2019-м отдыхали в компании депутатов "ОПЗЖ" на дне рождения соратника Медведчука Григория Суркиса. А жена Медведчука Марченко ранее крестила ребенка нардепа "СН" Холодова.

Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ 06

Жена Медведчука крестила ребенка Холодова

Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ 07

Холодов с женой на дне рождения пасынка Медведчука Богдана Марченко

Даже во время карантина, когда небо было "закрытым", Медведчук получил от СБУ и Госавиаслужбы право беспрепятственно летать между Киевом и Ужгородом - таких полетов было как минимум 16.

Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ 08

Во время карантина Медведчуку разрешили летать в Ужгород

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19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, Козака, Марченко и Лавренюк. По словам секретаря Совета нацбезопасности Данилова, топливом с "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" заправляют технику террористов.

В марте 2021 года, уже после введения санкций, завод начали модернизировать, чтобы производить топливо более высокого качества.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) россия (95671) санкции (11315)


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Топ комментарии
+73
Он вернулся в политику при Порошенко и благодаря только ему. Он лучший его друг и корешок.
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25.03.2021 23:44
+53
Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ - Цензор.НЕТ 2608
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25.03.2021 23:47
+48
Это тебе, порохобот, почитать на ночь
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes/28840852.html Охоронці Медведчука скоїли напад на знімальну групу програми «Схеми» біля аеропорту в «Жулянах» - журналіст 07 листопада 2017, 23:39

Як написав він у фейсбуці, це сталося біля ВІП-терміналу аеропорту «Київ». «Люди, які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука
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25.03.2021 23:53
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Страница 3 из 3
неоспоримо. все скандалы с пятой колонной, с дЕрьмаком, с бакановымы и прочими кремлевскими гнидами - это все последствия. причина - избрание неразборчивым населением, которому по жизни на все "какаяразница", на должность президента страны олигархической пророссийской куклы, которая за 2 года желания реализовать хотелки путина (формула штайнмаера, перестать стрелять, отвести наши войска с ранее удерживаемых позиций) в итоге растеряла свой рейтинг, а теперь на ходу переобулась и рядится в "патриотические" флешмобы, при этом удерживая за решеткой украинских патриотов...
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26.03.2021 13:56 Ответить
у тебя явно причинно-следственные связи попутаны. избрание ЗЕбени - это следствие того, что мертвячук, как ты написал, сидел тише воды и ниже травы. то, что порошенко позволил ему это сделать, его и уничтожило в итоге. ЗЕбеня - это не причина, это именно последствия бездеятельности, это как минимум, порошенка.
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26.03.2021 14:28 Ответить
в том, что неразборчивые идиоты выбрали вместо "Армія.Мова.Віра" жалкого шута, для которого ни Армія, ни Мова ни Віра ничего не свято, в этом опять виноват Порошенко??? С тобой бестолку говорить про причинно-следственные связи, ты даже смысла этих слов не понимаешь, у тебя и причина и следствие и последствие всегда будут называться Порошенко это все осложнение от длительных просмотров сериала "слуга народа" и "сКатов", с этим не злоупотребляй ...
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26.03.2021 14:57 Ответить
та да, аргументы сила. лозунгами, пусть и красивыми, не получиться замылить бездарную внутреннюю политику сЫвочолого и его заигрывания с мертвячуком. Ылитную пороховату сразу видно, там Ылитность затмевает все на свете, любое общение скатывается к "вы свиньи, а мы единственная надежда нации", демонстрируя при этом истинно кацапский быдлизм.
зы даже не знаю о каких сериалах речь, не пришлось как-то ознакомиться ни с одним. тебе похоже, виднее какие они осложнения вызывают, и похоже, что из личного опыта. в общем, не болей.
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26.03.2021 15:12 Ответить
зе-леное, ты хоть бы чего-нибудь прочло перед тем, как бред писать Реформирование армии, начало реформирования МВД, создание целого ряда антикоррупционных органов, которых не было ранее, начало децентрализации, повышение страны в международном рейтинге легкости ведения бизнеса, стабильный рост экономики, начиная с 2016 по 2019 годы все это и есть составляющими внутренней политики государства. Не удивлен, что такие, как ты, не знающие элементарных вещей, сначала наголосовали стране зеленое убожество, а теперь вместо того, чтобы глянуть в зеркало и увидеть истинного виновника бардака последних 2 лет, винят во всем кого угодно, только не себя ...
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26.03.2021 15:42 Ответить
вот прямо открытие века. до этого было совсем не понятно, что мертвячук тут резвиться на деньги ***** и при поддержке местных олигархов.
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26.03.2021 11:53 Ответить
Ну что вы хотели от барыги Порошенка и барыжного СБУ Грицака, которые дали добро на сжиженный газ врагу Медведчуку.!
барыги Порох, Грицак, хороший кэш получали за это, Пороху пох...что медведчук враг, предатель. Поросенку лиж бы выгода была и бабло карман плыло. А то что он враг и предатель, насать. Бабло наше все. Барыги, есть барыги, патриоты недоделанные, саные.
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26.03.2021 16:30 Ответить
Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і зв'язкам з українською владою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2626
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26.03.2021 17:18 Ответить
Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і зв'язкам з українською владою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2361
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26.03.2021 17:20 Ответить
Схемы давно не гавкают без команды
Значит поступила таковая команда
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26.03.2021 19:25 Ответить
Эту долю российский бизнесмен Сергей Кислов продал им всего за 40 тыс. долларов - при том, что на строительство завода потратили около полумиллиарда долларов США. С 2014 года завод принес Марченко и Лавренюк более 100 млн долларов.

Помимо этого завода, жена Медведчука приобрела в России еще два предприятия - владеющую нефтяными танкерами компанию "Роузвуд Шиппинг" и "НЗПЗ Трейд", которая добывает нефть на одном из крупнейших нефтегазоносных месторождений в РФ. 50,1% в этой компании обошлись Оксане Марченко всего в 758 долларов. "Не тысяч. Просто 758 долларов", - пишут "Схемы"
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26.03.2021 21:22 Ответить
Пэдро Офшоренко ну очень любит деньги и патологически жаден.
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27.03.2021 09:15 Ответить
"Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ." - https://bykvu.com/ua/bukvy/forbes-ukraina-nazvav-7-najbagatshih-ukrainciv/ Найбагатшою людиною знову став Рінат Ахметов. Його статки зросли більш як у 2 рази: до $7,6 млрд. Другим у рейтингу залишився Віктор Пінчук. Його статки зросли на $1,4 млрд до $2,5 млрд. Суттєво збільшив свої статки Костянтин Жеваго. Його капітал видання оцінило у $2,4 млрд, що більш як у 2 рази більше проти торішніх показників ($1,1 млрд). На 80% за рік збільшив свої статки Ігор Коломойський. За оцінкою Forbes Україна, Коломойський має $1,8 млрд. Бізнес-партнер Коломойського відстає на $0,1 млрд. Статки Геннадія Боголюбова за рік зросли на $0,5 млрд - до $1,7 млрд. Шосте місце в рейтингу посів Петро Порошенко. За рік його статки зросли на $0,2 млрд і сягнули $1,6 млрд. На дві сходинки піднявся і посів 7 місце в рейтингу Вадим Новинський. Його статки видання оцінило у $1,4 млрд (торік було $810 млн). - вот так Зеленский с олигархами, грабящими нас, борется.
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31.03.2021 18:34 Ответить
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