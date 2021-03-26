В Измаиле задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим пистолетом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Измаил Одесской области полицейские задержали 48-летнего мужчину, который ходил по улице с пистолетом и угрожал прохожим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции в Одесской области.

"В нетрезвом состоянии мужчина ходил по улице с шумовым пистолетом, перезаряжал его и целился в людей, которые проходили мимо", - говорится в сообщении.

Злоумышленника полицейские доставили в райотдел. Там он пояснил: ходил к знакомой за вином, но женщина алкогольный напиток ему не дала, что его и разозлило.

Под процессуальным руководством Измаильского окружной прокуратуры следователи полиции сообщили правонарушителю о подозрении по ч.1 ст.129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

С подозреваемым было заключено соглашение о признании вины. Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

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Фото: сайт полиции