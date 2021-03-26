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В Измаиле задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим пистолетом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Измаил Одесской области полицейские задержали 48-летнего мужчину, который ходил по улице с пистолетом и угрожал прохожим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции в Одесской области.

"В нетрезвом состоянии мужчина ходил по улице с шумовым пистолетом, перезаряжал его и целился в людей, которые проходили мимо", - говорится в сообщении.

Злоумышленника полицейские доставили в райотдел. Там он пояснил: ходил к знакомой за вином, но женщина алкогольный напиток ему не дала, что его и разозлило.

Под процессуальным руководством Измаильского окружной прокуратуры следователи полиции сообщили правонарушителю о подозрении по ч.1 ст.129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

С подозреваемым было заключено соглашение о признании вины. Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

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В Измаиле задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим пистолетом 01
В Измаиле задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим пистолетом 02
Фото: сайт полиции

Одесская область (3595) Нацполиция (16498) угрозы (852)


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Топ комментарии
+2
он увидел платежку за газ, и розачарувався в Зебилах
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26.03.2021 10:52
+2
Боєць синього, дурко чи нарко легіона та ще й кацап. Короче повний букєт
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26.03.2021 10:53
+2
П"яний придурок біля кіоска з шумовим пістолетом. А приїхало аж 5(!) поліц. машин. Був би пістолет справжнім - жоден на гарматний постріл би не приблизився. А так - скрутили, поклали і довго-довго фоткалися... показуха. А далі - ціле "процесуальне керівництво Ізмаїльської окружної прокуратури... (!)" - п-ц який злочин розкрили... Треба ж цій шоблі дармоїдів і лайдаків бодай щось робити на такі зарплати, пільги і пенсії.
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26.03.2021 14:21
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он увидел платежку за газ, и розачарувався в Зебилах
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26.03.2021 10:52 Ответить
Это при Петре газ вырос с 70 копеек до 7 грн, протрезвись порохобот.
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28.03.2021 01:33 Ответить
Зато при Зебилах газ вырос с 7 грн на две платежки за газ!
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28.03.2021 09:05 Ответить
Патриот а кули, отпустить , дать печеньку и медальку.
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26.03.2021 10:52 Ответить
Боєць синього, дурко чи нарко легіона та ще й кацап. Короче повний букєт
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26.03.2021 10:53 Ответить
целился из пугача?
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26.03.2021 10:54 Ответить
Кто нибудь осознаёт масштаб потенциальной трагедии после того, как разрешат ношение оружие? Кто нибудь знает сколько таких ублюдков у нас в стране? В моём переулке проживает 1/3 алкашей, а сколько их всего в Украине, плюс наркоманы? И если каждый будет в тебя целиться на улице, то как это будет вообще называться, ощущаться, и к чему это приведёт?
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26.03.2021 10:58 Ответить
Ветеран? Участник? Просто сторож?
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26.03.2021 14:03 Ответить
П"яний придурок біля кіоска з шумовим пістолетом. А приїхало аж 5(!) поліц. машин. Був би пістолет справжнім - жоден на гарматний постріл би не приблизився. А так - скрутили, поклали і довго-довго фоткалися... показуха. А далі - ціле "процесуальне керівництво Ізмаїльської окружної прокуратури... (!)" - п-ц який злочин розкрили... Треба ж цій шоблі дармоїдів і лайдаків бодай щось робити на такі зарплати, пільги і пенсії.
показать весь комментарий
26.03.2021 14:21 Ответить
 
 