Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 марта, День Национальной гвардии Украины.

"В марте 2014-го мы создали критически важную в тот момент, единственную боеспособную структуру, которая должна была спасти страну. Сегодня отмечаем 7-ю годовщину Национальной гвардии Украины, вся история которой - это история героизма и настоящего патриотизма. Спасибо за службу!" - поздравил нацгвардейцев глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Немного цифр к 7-й годовщине Национальной гвардии Украины:

• более 40 000 личного состава (сколько точно писать нельзя, но законом о НГУ предусмотрено увеличение при необходимости до 60 000)

• 40 526 участников боевых действий (из них 1 238 женщин);

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• 1 536 отмечены государственными наградами, в том числе 196 посмертно;

• пять Героев Украины (посмертно): генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник Андрей Соколенко, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергей Михальчук, солдат Евгений Тельнов;

• всего - 229 погибших в АТО / ООС, 913 раненых и травмированных на войне, 13 пропавших без вести.

Помним и чтим всех!" - рассказал начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

















