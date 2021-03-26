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Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 марта, День Национальной гвардии Украины.

"В марте 2014-го мы создали критически важную в тот момент, единственную боеспособную структуру, которая должна была спасти страну. Сегодня отмечаем 7-ю годовщину Национальной гвардии Украины, вся история которой - это история героизма и настоящего патриотизма. Спасибо за службу!" - поздравил нацгвардейцев глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Немного цифр к 7-й годовщине Национальной гвардии Украины:

• более 40 000 личного состава (сколько точно писать нельзя, но законом о НГУ предусмотрено увеличение при необходимости до 60 000)

• 40 526 участников боевых действий (из них 1 238 женщин);

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• 1 536 отмечены государственными наградами, в том числе 196 посмертно;

• пять Героев Украины (посмертно): генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник Андрей Соколенко, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергей Михальчук, солдат Евгений Тельнов;

• всего - 229 погибших в АТО / ООС, 913 раненых и травмированных на войне, 13 пропавших без вести.

Помним и чтим всех!" - рассказал начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 01
Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 02
Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 03
Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 04
Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 05
Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 06
Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 07
Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 08
Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины 09

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9321) Национальная гвардия (2134) Шевченко Артем (261)


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а где кандидат кива
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26.03.2021 11:06 Ответить
за учебники засел . диссертацию пишет
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26.03.2021 11:09 Ответить
Все понищене Аваковим.
Його прізвище ставить клеймо негативу та ганьби на всьому з чим він пов'язаний.
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26.03.2021 11:07 Ответить
Без добробатов в 2014 году не было б сегодня никакой национальной гвардии.
Это вы их должны благодарить стоя на коленях, что спасли тогда страну до
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26.03.2021 11:14 Ответить
С Нацгвардией все понятно, Аваков их вооружил похлеще ВСУ. Тут вопросов нет.
А как там выпердыши Авакова, нацжоны? Единственное, чем они отличились, так это в 19 году во время выборов президента, ходили хвостиком за Порохом и тихонечко гадили ему.
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26.03.2021 11:23 Ответить
Аваков наливает?
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26.03.2021 11:30 Ответить
Нацгвардією вони були у 2014 році.
Зараз - вевешники.
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26.03.2021 13:59 Ответить
аваковской ложки мёда в аваковской бочке дёгтя давно уже и след простыл, но аваковских чертей дёготь вполне устраивает для поддержания уже не жизни, а огня, там где надо..(
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26.03.2021 14:00 Ответить
"....єдина боєздатна структура в 2014р...." ??? Просто нема що бовкнути?
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28.03.2021 10:10 Ответить
 
 