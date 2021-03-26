Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины. ФОТОрепортаж
Сегодня, 26 марта, День Национальной гвардии Украины.
"В марте 2014-го мы создали критически важную в тот момент, единственную боеспособную структуру, которая должна была спасти страну. Сегодня отмечаем 7-ю годовщину Национальной гвардии Украины, вся история которой - это история героизма и настоящего патриотизма. Спасибо за службу!" - поздравил нацгвардейцев глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Немного цифр к 7-й годовщине Национальной гвардии Украины:
• более 40 000 личного состава (сколько точно писать нельзя, но законом о НГУ предусмотрено увеличение при необходимости до 60 000)
• 40 526 участников боевых действий (из них 1 238 женщин);
• 1 536 отмечены государственными наградами, в том числе 196 посмертно;
• пять Героев Украины (посмертно): генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник Андрей Соколенко, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергей Михальчук, солдат Евгений Тельнов;
• всего - 229 погибших в АТО / ООС, 913 раненых и травмированных на войне, 13 пропавших без вести.
Помним и чтим всех!" - рассказал начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
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Його прізвище ставить клеймо негативу та ганьби на всьому з чим він пов'язаний.
Это вы их должны благодарить стоя на коленях, что спасли тогда страну до
А как там выпердыши Авакова, нацжоны? Единственное, чем они отличились, так это в 19 году во время выборов президента, ходили хвостиком за Порохом и тихонечко гадили ему.
Зараз - вевешники.