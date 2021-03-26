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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Из Украины пытались вывезти комплектующие для кораблей ВМФ России, - контрразведка СБУ. ФОТО

Из Украины пытались вывезти комплектующие для кораблей ВМФ России, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в РФ. Агрегаты для военно-морского флота страны-агрессора хотели вывезти под видом гражданской продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота страны-агрессора. При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению.

Товар был задержан на таможенном посту "Запорожье". Экспортировать его хотели на основании документов, содержащих недостоверные сведения о его происхождении и конечной сфере использования.

Таким образом, недопущено нарушение действующего законодательства в области государственного экспортного контроля при экспорте контролируемых товаров для военных нужд РФ.

В настоящее время в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся соответствующие следственные действия.

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Из Украины пытались вывезти комплектующие для кораблей ВМФ России, - контрразведка СБУ 01
Из Украины пытались вывезти комплектующие для кораблей ВМФ России, - контрразведка СБУ 02

Автор: 

ВМФ РФ (180) Запорожье (2668) контрразведка (496) россия (95687) СБУ (19934) экспорт (878)


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Топ комментарии
+4
Вот, мля, дебилы СБУшные! А додуматься немного напильничком подработать детальки и отправить по назначению? Не, Ермак не одобрит?
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26.03.2021 11:42
+4
Кацапы что компрессор 80х не могут сделать.
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26.03.2021 11:47
+4
Ну если вы гусские воруете унитазы из украинских захваченных катеров, то я представляю, что у вас там за флот...одна кузя чего только стоит.
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26.03.2021 12:00
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кому война, а кому - полна мошна (мать родна)
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26.03.2021 11:36 Ответить
Так вот оно какое кацапское "импортозамещение"
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26.03.2021 11:38 Ответить
Вот, мля, дебилы СБУшные! А додуматься немного напильничком подработать детальки и отправить по назначению? Не, Ермак не одобрит?
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26.03.2021 11:42 Ответить
А ще краще, можна було зсередини замінувати ці деталі з часовим детонатором, щоб від спрацював десь за пів року, коли деталі вже будуть стояти на кораблях.
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26.03.2021 11:52 Ответить
Не, это палево. Может ответочка нехилая прилететь. А противостоять этой ответочке некому. Служба бабла, как известно, занята баблом.
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26.03.2021 12:05 Ответить
товчене скло в масло добавити
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26.03.2021 12:01 Ответить
Зеленский с Ермаком торгуют!Найдут ли они предателей или "замнут воршоу на крови"!
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26.03.2021 11:43 Ответить
Кацапы что компрессор 80х не могут сделать.
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26.03.2021 11:47 Ответить
а кто то получит очередное звание
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26.03.2021 11:56 Ответить
Кацапы и крыльчатки для компрессоров сделать не в состоянии. Там кроме как петушков их говна ничего за последние тридцать лет не сделали.
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26.03.2021 15:03 Ответить
вот это комплектующие? Это же спиз_енный клмпрессор))) Русский флот без них утонет?
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26.03.2021 11:55 Ответить
Ну если вы гусские воруете унитазы из украинских захваченных катеров, то я представляю, что у вас там за флот...одна кузя чего только стоит.
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26.03.2021 12:00 Ответить
интересно, кому это ты?
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26.03.2021 12:34 Ответить
РАССТРЕЛЯЙТ, НАХЕР!
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26.03.2021 12:07 Ответить
Это было бы шикарной и патриотичной новостью, если бы контрабандистов словили самолично грицак под чутким руководством Сивочолого гетьмана. А так сплошная зрада и фикция...)))
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26.03.2021 12:10 Ответить
...от червонцв строгача падлам красноперым.. и в жовти воды... ..
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26.03.2021 12:22 Ответить
Це не "порушення порядку передач товарів" , а це пряма співпраця з ворогом = Державнв зрада! А це вже зовсім інша стаття кодексу!!
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26.03.2021 14:37 Ответить
Это не от "Захара" компрессор? Так надо им еще отгрузить такого металлома!
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25.06.2021 16:40 Ответить
 
 