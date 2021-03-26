Блокирована схема контрабанды 170 кг ювелирных изделий и около 1,3 тонн янтаря, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе многоэтапной операции у злоумышленников изъято несколько партий "солнечного камня" более чем на 11 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях участников противоправной деятельности всего было выявлено:
- почти 1300 кг янтаря различных фракций;
- более 170 кг готовых изделий;
- технологическое оборудование для обработки янтаря;
- компьютерная техника и черновая бухгалтерия с доказательствами противоправной деятельности.
Документирование противоправной деятельности группы правоохранители начали в сентябре прошлого года. За это время установлен контрабандный канал и лица его организаторов.
Для нелегального вывоза обработанной продукции за рубеж злоумышленники использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.
Установлено, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности, 7-х жителей Ривненской области, которые скупали у местных нелегально добытый янтарь.
Из части приобретенной продукции изготавливали ювелирные украшения на заказ иностранных клиентов. Для обработки камням они использовали производственные мощности одного из частных предприятий в области.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины наложен арест на изъятое имущество. Решается вопрос о сообщение подозрений участникам группировки.
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это, наверно, Порошенко купил в Австралии бурштын и подбросил.
чтоб оклеветать Бубачку.
и очернить Светлый Лик Нашего Вождя.
Що значить "вирішується питання"? Це можуть підозру не висунути?