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Блокирована схема контрабанды 170 кг ювелирных изделий и около 1,3 тонн янтаря, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе многоэтапной операции у злоумышленников изъято несколько партий "солнечного камня" более чем на 11 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях участников противоправной деятельности всего было выявлено:

- почти 1300 кг янтаря различных фракций;
- более 170 кг готовых изделий;
- технологическое оборудование для обработки янтаря;
- компьютерная техника и черновая бухгалтерия с доказательствами противоправной деятельности.

Документирование противоправной деятельности группы правоохранители начали в сентябре прошлого года. За это время установлен контрабандный канал и лица его организаторов.

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Для нелегального вывоза обработанной продукции за рубеж злоумышленники использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.

Установлено, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности, 7-х жителей Ривненской области, которые скупали у местных нелегально добытый янтарь.

Из части приобретенной продукции изготавливали ювелирные украшения на заказ иностранных клиентов. Для обработки камням они использовали производственные мощности одного из частных предприятий в области.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины наложен арест на изъятое имущество. Решается вопрос о сообщение подозрений участникам группировки.

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Блокирована схема контрабанды 170 кг ювелирных изделий и около 1,3 тонн янтаря, - СБУ 01
Блокирована схема контрабанды 170 кг ювелирных изделий и около 1,3 тонн янтаря, - СБУ 02
Блокирована схема контрабанды 170 кг ювелирных изделий и около 1,3 тонн янтаря, - СБУ 03

Автор: 

контрабанда (2409) СБУ (19934) ювелирные изделия (92) янтарь (581)


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А куди дівають вилучений бурштин ?
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26.03.2021 12:38 Ответить
Запихують знов в землю.
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26.03.2021 12:42 Ответить
Тепер бурштин закопати,працівників на заробітки,медалі сбушникам,всім щастя
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26.03.2021 12:47 Ответить
не может быть! - наша-бубачка поборола бурштыновую мафию еще летом 2019 г.

это, наверно, Порошенко купил в Австралии бурштын и подбросил.
чтоб оклеветать Бубачку.
и очернить Светлый Лик Нашего Вождя.
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26.03.2021 12:50 Ответить
Успеть к сентябрю
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26.03.2021 13:05 Ответить
"...Решается вопрос о сообщение подозрений участникам группировки..."

Що значить "вирішується питання"? Це можуть підозру не висунути?
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26.03.2021 17:04 Ответить
сергей кулик - лахтинський.
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27.03.2021 00:29 Ответить
 
 