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Схема подпольного производства спирта под видом антисептиков разоблачена на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской и Киевской областях схему оптового сбыта контрафактных подакцизных товаров. По оперативным данным, среднемесячный оборот "продукции" составлял до 5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что представители столичной коммерческой структуры организовали производство этилового спирта под видом антисептических средств и растворителей. Логистический центр по распространению фальсификата они обустроили в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровской области.

По оперативной информации, часть веществ, необходимых для изготовления контрафакта, завозилась из РФ.

Готовую продукцию участники схемы реализовывали по поддельным сопроводительным документам через собственную сеть "оптовиков".

Во время обысков по адресам производства фальсификата, а также по местам работы и проживания организаторов и участников сделки выявлено:

45 тонн спирта сомнительного качества;
тара для фасовки поддельных изделий;
черновая бухгалтерия и документация, подтверждающиая противоправную деятельность.

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Стоимость изъятого контрафакта составляет более 2,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителям о подозрении по ст. 190 (мошенничество), ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров ) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и другие лица, причастные к противоправной деятельности. Проверяется информация о реализации контрафактной продукции на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой и Луганской областей.

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Схема подпольного производства спирта под видом антисептиков разоблачена на Киевщине, - СБУ 01
Схема подпольного производства спирта под видом антисептиков разоблачена на Киевщине, - СБУ 02
Схема подпольного производства спирта под видом антисептиков разоблачена на Киевщине, - СБУ 03
Схема подпольного производства спирта под видом антисептиков разоблачена на Киевщине, - СБУ 04
Схема подпольного производства спирта под видом антисептиков разоблачена на Киевщине, - СБУ 05
Схема подпольного производства спирта под видом антисептиков разоблачена на Киевщине, - СБУ 06

Автор: 

Киевская область (4155) СБУ (19934) спирт (260) антисептик (22) Днепропетровская область (4001)


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Люди хоть как-то пытаются бороться с корона вирусом в отличии от зевлады и перезедента
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26.03.2021 13:25 Ответить
чому СБУ знову займається не мертвячуками та бойками, а спиртягою?
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26.03.2021 13:26 Ответить
они же КРЫША - это их специализация.
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26.03.2021 14:22 Ответить
Бабло , бабло , бабло . Благодаря Ослу и его корешу Бакану , даже возможно и что то хорошее , которое делает СБУ выглядит ,как очередной способ набивания карманов.
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26.03.2021 13:39 Ответить
К слову - погонах. Как бабки на горизонте мусора поганые -тут как тут ! когда приходишь к ним с заявлением уже чуть ли не все факты сам изложил -кто -шо- где - так оно ***** рожу недовольную корчит - в нас нема часу на таке ! (но я знаю денег ска хочет тварь ) а потом на трех листах пишут ответ - проверка ничего не обнаружила ) и так из года в год. Перемога. Куда тем европам сраным и америкам до Украины!
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26.03.2021 13:48 Ответить
Всё по делу - мордахи отъетые хабарникив надо вовремя заретушировать! Бан от вас мне за это будет, панове "цензоры"? - спасибо от народа!
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26.03.2021 14:02 Ответить
Всё по делу - мордахи отъетые хабарникив надо вовремя заретушировать! Я и ваши симові ввел. Что дальше? Бан от вас мне за это будет, панове "цензоры"? - спасибо от народа!
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26.03.2021 14:03 Ответить
учитывая, что почти любой антисептик должен состоять из не менее 80% спирта - обвинение выглядит минимум натянутым.
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26.03.2021 14:26 Ответить
А что, от него микробы только пьянеют и устраивают пьяные дебоши?
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26.03.2021 16:50 Ответить
 
 