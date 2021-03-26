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Новости Фото Приговор Стерненко
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Полиция составила админпротоколы на троих участников акции под ОП. ФОТО

На троих участников митинга под Офисом президента, который состоялся 20 марта в Киеве, составили административные протоколы.

Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил организатор акции Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.

"Маляру и Лысому дают админки за жжение файеров. Мусорская страна", - написал Филимонов, добавив соответствующее фото.

Полиция составила админпротоколы на троих участников акции под ОП 01

Как сообщает "Левый Берег", имя активиста Маляра - Игорь Поташенков, Лысого - Олег Кобезкий.

Протоколы составлены по ч.1 ст. 195 (6) КУоАП - нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств - влечет за собой наложение штрафа от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пиротехнических средств (595-1020 гривен).

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Имя Олега Кобезкого фигурировало в обнародованном заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко видео.

Полиция составила админпротоколы на троих участников акции под ОП 02

Кроме того, как сообщается на странице "Самозахист" в Telegram, протокол вручили еще одному участнику митинга - Артуру Ефименко. Его обвиняют в нецензурной брани в общественных местах, что предусматривает наказание от 51 до 119 грн штрафа или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.

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Полиция составила админпротоколы на троих участников акции под ОП - Цензор.НЕТ 3961
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26.03.2021 14:51 Ответить
Два миллиона убытков честно поделить на троих и больше никто ничего громить не будет.
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26.03.2021 14:52 Ответить
скинемося,якщо чесно порахують збитки.
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26.03.2021 15:11 Ответить
Мы стремительно движемся к Белоруси.
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26.03.2021 16:21 Ответить
Вице-президенту не удастся спрятаться за своими Жабой (Г) и Гадюкой (Ш). Все втроём попадут в итоге на скамеечку, на которой сейчас Антоненко и Стерненко. Ни французское, ни итальянское гражданство не спасёт
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27.03.2021 11:54 Ответить
 
 