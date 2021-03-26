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"Не подавал признаков жизни": Спасатели в Киеве "откачали" кота, которого извлекли из горящей квартиры. ФОТО

Спасатели извлекли из горящей квартиры в Киеве кота, который практически не подавал признаков жизни. Сотрудникам ГСЧС удалось "откачать" животное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На линию Службы спасения 101 поступает сообщение, что на проспекте Отрадном стремительно развивается пожар. Пожарные 18-й Государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли к месту вызова и приступили к тушению. Пока одно отделение прокладывало линию и тушили пожар извне, другие уже проводили деблокирование входной двери квартиры, чтобы тушить огонь изнутри и не допустить распространения огня на всю квартиру", - говорится в сообщении.

В ходе разведки спасатели заметили, что на диване, в охваченном дымом помещении, лежит кот, и практически не подает признаков жизни.

"Бойцы вынесли четвероногого на свежий воздух, сразу смочили водой и дали подышать с помощью аппарата на сжатом воздухе. Когда пожар уже был полностью ликвидирован, на место прибыли владельцы квартиры. Они невероятно обрадовались, что их любимец жив, и поблагодарив пожарным за спасение, направились с четвероногим в ветеринарную клинику, чтобы окончательно убедиться что жизни котика ничего не угрожает", - рассказали в ГСЧС.

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Не подавал признаков жизни: Спасатели в Киеве откачали кота, которого извлекли из горящей квартиры 01
Не подавал признаков жизни: Спасатели в Киеве откачали кота, которого извлекли из горящей квартиры 02

Автор: 

животные (934) Киев (25587) кот (34) пожар (5961) спасение (169) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+44
молодцы!
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26.03.2021 16:24
+44
плюс в карму спасателям
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26.03.2021 16:24
+32
О!!Це по людські !!!)))
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26.03.2021 16:26
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молодцы!
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26.03.2021 16:24 Ответить
А в цей час ,через зраду зеленої плісняви ,без права на відповідь ,загинули чотири бійця ВСУ !!!))
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26.03.2021 16:32 Ответить
Доброго дня, Украина!
Это же не разбитое стекло в двери зеленого главнокомандующего! Ему глубоко на все по$рен. Это видно, даже отсюда...
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26.03.2021 16:41 Ответить
Напис на стіні ОП ,це замах на державність України ,а чотири загинувших воїна ,це лише статистика !!!)))
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26.03.2021 16:46 Ответить
У вас есть воины, но нет президента! Вот в чем ваша беда.
Даже в убогой и нищей раше есть президент.
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26.03.2021 16:59 Ответить
"Маємо те що маємо" ,так казав перший з обраних "мудрим нарідом" досвідченний політик !!!))))
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26.03.2021 17:02 Ответить
к сожалению...
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26.03.2021 17:11 Ответить
А что такое соболезнование семьям погибших ты, трольчатина знаешь? Тебе платят ,
наверное, за каждый твой выхлоп в сторону ЗЕ...
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26.03.2021 20:05 Ответить
плюс в карму спасателям
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26.03.2021 16:24 Ответить
О!!Це по людські !!!)))
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26.03.2021 16:26 Ответить
Люблю котов,этих шерстяных питорасов.Пожарные - человеки👍👍👍
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26.03.2021 16:27 Ответить
Я так свого кота називаю, коли він їсти просить ))
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26.03.2021 16:33 Ответить
уявляєш як він тебе називає коли не даєш))
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26.03.2021 17:50 Ответить
Він мовчки починає гризти мені ногу.
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26.03.2021 18:07 Ответить
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26.03.2021 18:11 Ответить
У меня два шерстяних подонка живут😀
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26.03.2021 18:12 Ответить
моя кошка уже считает что Скотина - ее второе имя. Отзывается.
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26.03.2021 19:16 Ответить
Цензор!
Рядом новина стоїть "Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов"........а ви тут про котів розганяєте....
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26.03.2021 16:27 Ответить
Коти не винні ,що зебільний лохторат, обирає до влади кремлівську гидоту !!!)))
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26.03.2021 16:34 Ответить
Куди дивились коти коли миші поїдали ешелони зерна з держрезерву?
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26.03.2021 16:51 Ответить
Це вже конкретна пред"ява !!!)))
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26.03.2021 16:56 Ответить
А що Ви хотіли, якщо
"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири - Цензор.НЕТ 3542
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26.03.2021 16:43 Ответить
И правильно делают, что публикуют такие новости. Людям нужен не только негатив, а и позитив. Если ты этого не понимаешь, сдристни отсюда. Я так понял, ты бы печатал на сайте одну чернуху.
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26.03.2021 20:05 Ответить
А не пішов би ти на йух бот галімий...ще будеш мені тут вказувати!!!!
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29.03.2021 08:06 Ответить
Зелене перемир"я триває!!! Чотири героя загинули !!!! Де адекватна відповідь ???)))
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26.03.2021 16:30 Ответить
спасти кота - улучшить карму!
"Не подавал признаков жизни": Спасатели в Киеве "откачали" кота, которого извлекли из горящей квартиры - Цензор.НЕТ 2725
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26.03.2021 16:31 Ответить
Кіт котом, а на Донбасі чотири загиблих.
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26.03.2021 16:38 Ответить
"Це не підстава вважати перемир"я порушеним!" ,вважає дЄрьмак !!!)))
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26.03.2021 16:41 Ответить
Прикро...але війна людей особливо не цікавить, бо серед них більшість виборців зеленського "какая разніца"..
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26.03.2021 16:51 Ответить
"А что если гаварить па украински,то калбаса дешевле станет?" !!!!))))
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26.03.2021 16:53 Ответить
цитуєте розумні в лапках ідеї ЯнеЛоха ?
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26.03.2021 16:55 Ответить
Це "народна мудрість" "мудрого наріду" ,тобто лохтората!!!)))
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26.03.2021 16:58 Ответить
обстріл продовжується зараз ! наші не відповідають...
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26.03.2021 16:42 Ответить
А чим вони мают відповісти ,з рогаток !!!)))
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26.03.2021 16:44 Ответить
це питання до пузатих генералів і нелоха уклониста !
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26.03.2021 16:47 Ответить
Я не питаю ,а лише констатую ситуацію,в якій опинились вояки ВСУ ,завдяки мудрій стратегіі Бонапарта Оманського !!!)))
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26.03.2021 16:51 Ответить
а я вас питаю скільки воїнів проголосували за уклониста ?
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26.03.2021 16:56 Ответить
Я що Держстат чи що ?? )))
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26.03.2021 17:00 Ответить
тож чим допомогти воїнам , які обрали керівником уклониста ? я голосувала за сержанта ЗСУ, учасника АТО !
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26.03.2021 17:18 Ответить
Коти це святе.
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26.03.2021 16:43 Ответить
Хм. У Біблії це створіння не згадується взагалі, хоча у Корані є
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26.03.2021 16:51 Ответить
Фрея, скандинавская богиня любви, красоты,и немножко войны. Ездит на колеснице, запряженной двумя гигантскими котами.

"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири - Цензор.НЕТ 8099
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26.03.2021 17:09 Ответить
Навіть суворі вікінги цінують мімімішність :3
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26.03.2021 19:24 Ответить
Язичницька богиня - не Богиня
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26.03.2021 20:15 Ответить
Поклонникам древнееврейского фольклора виднее
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26.03.2021 20:18 Ответить
Так усі пігли від євреїв Адама та Єви
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26.03.2021 21:29 Ответить
Насчет Адама - неизвестно, но наша общая Ева - доказанный факт.
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26.03.2021 21:31 Ответить
А кто ей сбил девственную плеву?
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26.03.2021 21:43 Ответить
Ну, видимо,таки какой-то Адам, один из многих Адамов.
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26.03.2021 21:53 Ответить
Если честно странно...
Во первых природные коты европы не приручаются...так и остаются дикими и агрессивными...
Домашние коты являлись символами иудейской и исламской цивилизаций...их люто ненавидели, издевались. замучивали мучительной смертью дети в своих играх....
Для защиты дома от мышей держали куньих зачастую ласок...
А может это симол власти варягов на ближнем востоке где их очень часто нанимали?
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26.03.2021 21:40 Ответить
Хтозна...Тут кошки вполне спокойнo дичают, и прекрасно себя чувствуюt в дикой природе. Мне года 4 тому дикая кошка подкинула двух котят....Кошка(Цыля) выросла вполне себе домашней кошкой, а ее братец Мойша так и остался диким зверем, дома только ночует, никого к себе не подпускает - натурально дикий зверь...который любит спать на здоровезной хозяйской кровати, на пуховой перине
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26.03.2021 21:48 Ответить
"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири - Цензор.НЕТ 3095
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26.03.2021 21:53 Ответить
Тут хорьки в моде, как дом. зверушки. Только им в младенчестве железу вонючюю удаляют.
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26.03.2021 21:54 Ответить
https://felidae-g2n.jimdofree.com/felis/felis-silvestris/f-s-silvestris/ Среднеевропейский лесной кот
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26.03.2021 21:59 Ответить
Это Мойша! Ну один-в-один.Серьезно.
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26.03.2021 22:07 Ответить
"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири - Цензор.НЕТ 977https://felidae-g2n.jimdofree.com/felis/felis-silvestris/f-s-lybica/ А вот то что мусульмане завезли..
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26.03.2021 22:34 Ответить
Библия и Коран - набор мифов для манипуляции быдлом. Какая разница, что там упоминается, а что нет?
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26.03.2021 20:06 Ответить
А Ви вірите у Кота Безбожник
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26.03.2021 20:14 Ответить
Поклонение трупам - истинная религия
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26.03.2021 20:20 Ответить
Срочно кота на шоу Г+Г к Мосейчук. 73% электората даже на некоторое время забудут сколько им в конце месяца за газ платить надо!
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26.03.2021 16:58 Ответить
9-1=8
тобто у кота залишилось ще 8 життів
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26.03.2021 17:10 Ответить
Молодці! Це справді шляхетний вчинок - врятувати кицюнчика 👍🐈
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26.03.2021 17:12 Ответить
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26.03.2021 17:23 Ответить
Такими мають бути всі рятувальники! Спасибі вам, молодці!
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26.03.2021 17:26 Ответить
няяшна!
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26.03.2021 17:41 Ответить
не красна изба углами - а красна изба котами
спасателям респект
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26.03.2021 18:42 Ответить
Ізба красна хіба що лаптями, онучами і суточними щами 🤢🤮
А от українська оселя, хоч хата хоч кватиря - дійсно затишна й гостинна із кицюнчиками :3
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26.03.2021 19:22 Ответить
говноед кремлевский , свали нахер за поребрик ( хотя поребрики тротуарные и у нас есть )
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26.03.2021 20:39 Ответить
Повезло котику, що добрі люди трапились. Хоч одна позитивна новина.
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27.03.2021 09:25 Ответить
 
 