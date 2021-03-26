"Не подавал признаков жизни": Спасатели в Киеве "откачали" кота, которого извлекли из горящей квартиры. ФОТО

Спасатели извлекли из горящей квартиры в Киеве кота, который практически не подавал признаков жизни. Сотрудникам ГСЧС удалось "откачать" животное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На линию Службы спасения 101 поступает сообщение, что на проспекте Отрадном стремительно развивается пожар. Пожарные 18-й Государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли к месту вызова и приступили к тушению. Пока одно отделение прокладывало линию и тушили пожар извне, другие уже проводили деблокирование входной двери квартиры, чтобы тушить огонь изнутри и не допустить распространения огня на всю квартиру", - говорится в сообщении.

В ходе разведки спасатели заметили, что на диване, в охваченном дымом помещении, лежит кот, и практически не подает признаков жизни.

"Бойцы вынесли четвероногого на свежий воздух, сразу смочили водой и дали подышать с помощью аппарата на сжатом воздухе. Когда пожар уже был полностью ликвидирован, на место прибыли владельцы квартиры. Они невероятно обрадовались, что их любимец жив, и поблагодарив пожарным за спасение, направились с четвероногим в ветеринарную клинику, чтобы окончательно убедиться что жизни котика ничего не угрожает", - рассказали в ГСЧС.

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