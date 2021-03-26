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ГБР задержало главного налогового инспектора Киевской области на взятке в 400 тыс. гривен: угрожал предпринимателям огромными штрафами. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали на взятке главного государственного ревизора-инспектора ГУ ГНС в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР задержало главного налогового инспектора Киевской области на взятке в 400 тыс. гривен: угрожал предпринимателям огромными штрафами 01

Указывается, что чиновник требовал взятки от руководителя частного предприятия во время проведения налоговой проверки. Сотрудник ГУ ГНС в Киевской области угрожал руководителю предприятия составить акт ревизии с максимальными суммами штрафов, в обмен он требовал более 400 тысяч гривен.

ГБР задержало главного налогового инспектора Киевской области на взятке в 400 тыс. гривен: угрожал предпринимателям огромными штрафами 02

После задержания ГБР объявило чиновнику подозрение по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере" (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Теперь взяточнику грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

ГБР задержало главного налогового инспектора Киевской области на взятке в 400 тыс. гривен: угрожал предпринимателям огромными штрафами 03
ГБР задержало главного налогового инспектора Киевской области на взятке в 400 тыс. гривен: угрожал предпринимателям огромными штрафами 04

Сейчас работники ГБР устанавливают возможную причастность других лиц, в том числе и сотрудников управления ГУ ГНС в Киевской области к совершению преступления. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение выполняет Главное оперативное управление ГБР.

В марте 2021 года сотрудники ГБР направили два обвинительных приговора в суд в отношении служащих ГНС. Они обвиняются в получении неправомерной выгоды и мошенничестве.

Отметим, в СМИ появилась информация относительно того, что председатель ГНС Алексей Любченко исключен Минюстом из перечня лиц, подпадающих под люстрацию. При этом в письме, подписанном Минюстом за сутки до этого, утверждалось противоположное.

Автор: 

взятка (6160) Госпогранслужба (6433) Киевская область (4137) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+5
Чиновник налоговой службы Киевской области задержан на взятке 423 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 272
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26.03.2021 16:41
+4
ничего он через год восстановится на службе и еще зарплату высудит за 13 месяцев
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26.03.2021 19:11
+3
Чиновник налоговой службы Киевской области

======================================
Пропоную замінити слово "чіновнік" на хабарник. Треба ж правильно посаду держслужбовців називати.
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26.03.2021 16:39
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Правила форума Совет форумчан
зачем ему геймерское кресло на работе?)
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26.03.2021 16:35 Ответить
Чувак в свободное от вымогания взяток времени рубился в танчики
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26.03.2021 21:55 Ответить
Был пиратом жадным Билли...
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26.03.2021 16:37 Ответить
что не успел сожрать-выкинул в корзину
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27.03.2021 17:09 Ответить
НЕ в тему.
Скрин сделал только. Летают наши на беспилотниках, 2 шт. Как это радует. Руские свиньи, бойтесь твари
Чиновник налоговой службы Киевской области задержан на взятке 423 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2094
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26.03.2021 16:39 Ответить
Чиновник налоговой службы Киевской области задержан на взятке 423 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 272
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26.03.2021 16:41 Ответить
чтоб русню стращать их надо хотя бы на полтора порядка больше
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26.03.2021 21:47 Ответить
Чиновник налоговой службы Киевской области

======================================
Пропоную замінити слово "чіновнік" на хабарник. Треба ж правильно посаду держслужбовців називати.
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26.03.2021 16:39 Ответить
Створіть петицію
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27.03.2021 09:21 Ответить
а шо, так важко перевірити усе топ чиновництво яке живе дуже відверто не за заробітками?
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26.03.2021 16:50 Ответить
Їх охороняє Український суд, мабуть така його ціль
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27.03.2021 09:23 Ответить
Їх охороняє система, а "суд" лише її частина.
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27.03.2021 09:29 Ответить
Где давальщик взял 423т гр.
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26.03.2021 17:38 Ответить
Як де ,опери дали,для проведення опереціі по затриманню хабарника !!!)))
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26.03.2021 21:47 Ответить
У ГБР...
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26.03.2021 21:48 Ответить
$15 доларов это для нормального бизнесмена большие деньги?
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28.03.2021 10:19 Ответить
ничего он через год восстановится на службе и еще зарплату высудит за 13 месяцев
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26.03.2021 19:11 Ответить
Точно. И все взятки, которые за год не доберёт.
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26.03.2021 21:46 Ответить
Це звеця ,компенсація за нанесені збитки,в додаток ще моральна компенсація за моральну шкоду !!!))
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26.03.2021 21:50 Ответить
Та знаем. Упущенная выгода сюда же..
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26.03.2021 21:51 Ответить
налоговый нянь
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26.03.2021 21:46 Ответить
********.
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26.03.2021 21:49 Ответить
Та таку дрібноту в Україні мають сотню пакувати щодня !!!)))
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26.03.2021 21:51 Ответить
Полицию на место ставьте, а то они уже через суды научились взятки неправосудных методом получать выродки как всегда
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26.03.2021 21:57 Ответить
должен сесть с конфисацией всего движимого и недвижимого имущества, т.к. все это, очевидно, наворованно.
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26.03.2021 21:58 Ответить
податкову має бути ліквідовано, а усіх топ керівників (усіх часів) розстріляно, а майно конфісковано.
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26.03.2021 21:59 Ответить
Потрібен відповідний закон, а так ви дійсно праві
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27.03.2021 09:20 Ответить
Всі ,без будь-яких виключень,державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!!)))
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26.03.2021 22:03 Ответить
старое лысое толстое прогнившее на взятках мурло. пользы 0 усложняют жизнь пытаются запутать и запугать что бы потом вымогать и таких мразей вагон с тележкой .размазать по стенке с конфискацией
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26.03.2021 22:04 Ответить
******,ну почему он не в Китае попался?У нас поймут и простят!
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26.03.2021 22:35 Ответить
Отпустят под залог, потом суды несколько лет, восстановление в должности и выплата зарплаты за все время его НЕ работы. Клёвая страна, правосудие, законы. Взяточники обходятся стране в кругленькие суммы, приходится платить силовикам, Фемиде, две зарплаты чиновникам, тому кого задержали и тому кто на его месте во время судов "работает". Нема грошей говорите? Бідна країна, говорите? Та не, бедные в ней пенсионеры, врачи, учителя, инженеры, работяги... это для них нема нічого, а держимордам все ни по чём, они всегда в выигрыше, даже когда их за лапу ловят на взятках и казнакрадстве.
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27.03.2021 09:03 Ответить
 
 