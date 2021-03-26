ГБР задержало главного налогового инспектора Киевской области на взятке в 400 тыс. гривен: угрожал предпринимателям огромными штрафами. ФОТО
В Киеве правоохранители задержали на взятке главного государственного ревизора-инспектора ГУ ГНС в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Указывается, что чиновник требовал взятки от руководителя частного предприятия во время проведения налоговой проверки. Сотрудник ГУ ГНС в Киевской области угрожал руководителю предприятия составить акт ревизии с максимальными суммами штрафов, в обмен он требовал более 400 тысяч гривен.
После задержания ГБР объявило чиновнику подозрение по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере" (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Теперь взяточнику грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас работники ГБР устанавливают возможную причастность других лиц, в том числе и сотрудников управления ГУ ГНС в Киевской области к совершению преступления. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение выполняет Главное оперативное управление ГБР.
В марте 2021 года сотрудники ГБР направили два обвинительных приговора в суд в отношении служащих ГНС. Они обвиняются в получении неправомерной выгоды и мошенничестве.
Отметим, в СМИ появилась информация относительно того, что председатель ГНС Алексей Любченко исключен Минюстом из перечня лиц, подпадающих под люстрацию. При этом в письме, подписанном Минюстом за сутки до этого, утверждалось противоположное.
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Скрин сделал только. Летают наши на беспилотниках, 2 шт. Как это радует. Руские свиньи, бойтесь твари
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Пропоную замінити слово "чіновнік" на хабарник. Треба ж правильно посаду держслужбовців називати.