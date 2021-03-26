На Буковине за три месяца построили с нуля современное приемное отделение. ФОТОрепортаж
В городе Сторожинец Черновицкой области новое приемное отделение районной больницы было за три месяца построено фактически с нуля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что приемное отделение начнет работу в ближайшее время. Сейчас его обустраивают кроватями, мебелью, устанавливают необходимый инвентарь.
По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, отделение будет работать по европейскому принципу - не только как приемное, но и как лечебно-реанимационное.
"Это позволит пациентам получать качественную неотложную помощь, как только они переступят порог медицинского учреждения. Не будет необходимости человека в тяжелом состоянии возить с корпуса в корпус", - отметил он.
Так, больница получила современное оборудование, в том числе компьютерный томограф. Раньше, чтобы пройти осмотр на таком аппарате, жители громады вынуждены были ездить в Черновцы. Теперь томографию в Сторожинецкой больнице можно будет сделать бесплатно.
В течение 2020 года в Черновицкой области по программе "Большая стройка" отремонтировали и оснастили медоборудованием приемные отделения пяти медицинских учреждений - областной больницы, больницы скорой медицинской помощи, а также Сокирянской, Выжницкой и Сторожинецкой ЦРБ.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил о переходе реализации инфраструктурных проектов государства и местных властей на "новый уровень". По его словам, в этом году планируется обновление около 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.
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технологии намного выше, чем классическое строительство
но дилетантам этого не понять
У нас никогда не умели строить и быстро, и качественно.
Может, научились?
Чи вони хотіли будувати це додатковим поверхом на школі чи на трупарні, але передумали і побудували "з нуля"?
Може там нема фундамента, побудовано на землі "з нуля"?
Висловлюйтеся коректніше, недожурналюхи.