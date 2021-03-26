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На Буковине за три месяца построили с нуля современное приемное отделение. ФОТОрепортаж

В городе Сторожинец Черновицкой области новое приемное отделение районной больницы было за три месяца построено фактически с нуля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что приемное отделение начнет работу в ближайшее время. Сейчас его обустраивают кроватями, мебелью, устанавливают необходимый инвентарь.

По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, отделение будет работать по европейскому принципу - не только как приемное, но и как лечебно-реанимационное.

"Это позволит пациентам получать качественную неотложную помощь, как только они переступят порог медицинского учреждения. Не будет необходимости человека в тяжелом состоянии возить с корпуса в корпус", - отметил он.

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Так, больница получила современное оборудование, в том числе компьютерный томограф. Раньше, чтобы пройти осмотр на таком аппарате, жители громады вынуждены были ездить в Черновцы. Теперь томографию в Сторожинецкой больнице можно будет сделать бесплатно.

В течение 2020 года в Черновицкой области по программе "Большая стройка" отремонтировали и оснастили медоборудованием приемные отделения пяти медицинских учреждений - областной больницы, больницы скорой медицинской помощи, а также Сокирянской, Выжницкой и Сторожинецкой ЦРБ.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил о переходе реализации инфраструктурных проектов государства и местных властей на "новый уровень". По его словам, в этом году планируется обновление около 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.

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На Буковине за три месяца построили с нуля современное приемное отделение 01
На Буковине за три месяца построили с нуля современное приемное отделение 02
На Буковине за три месяца построили с нуля современное приемное отделение 03

Автор: 

больница (1440) Буковина (898) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
А вы прикиньте сколько больниц можно было построить и реконструировать на короновирусные 30лярдов, которые украл из бюджета зеленский!
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26.03.2021 18:00
+3
Китайцы такое за неделю строят.
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26.03.2021 17:08
+3
"Екстрений" пишеться з однією літерою "н". Невже так складно зазирнути у словник?
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26.03.2021 17:36
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Правила форума Совет форумчан
Китайцы такое за неделю строят.
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26.03.2021 17:08 Ответить
не такое! там типа секционных контейнеров!
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26.03.2021 17:10 Ответить
модульная только с виду проще
технологии намного выше, чем классическое строительство
но дилетантам этого не понять
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26.03.2021 17:16 Ответить
Быстро строить из говна и палок - такое себе удовольствие. Поэтому немцы или шведы строят качественно, а не быстро.
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26.03.2021 18:02 Ответить
Вас приняли,вы в шоке от ремонта!, и отправили ДАЛЬШЕ. А вот дальше вы попадаете в ад, конечно не везде и не для всех.
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26.03.2021 18:34 Ответить
"Екстрений" пишеться з однією літерою "н". Невже так складно зазирнути у словник?
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26.03.2021 17:36 Ответить
За скорость респект, но время покажет, каким было качество строительства.
У нас никогда не умели строить и быстро, и качественно.
Может, научились?
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26.03.2021 17:49 Ответить
безкоштовно зробити компьютерну томографію?гарна казочка- в райцентрах буковини де є томографи деруть в три шкіри за обстеження-
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26.03.2021 17:54 Ответить
А вы прикиньте сколько больниц можно было построить и реконструировать на короновирусные 30лярдов, которые украл из бюджета зеленский!
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26.03.2021 18:00 Ответить
Аж цілу приймальню усього за три місяці? Ну, прямо як китайці якісь!
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26.03.2021 19:33 Ответить
Почитав коменти. Новина хороша, але Зрада таки мусить бути...
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26.03.2021 19:57 Ответить
Що значить "з нуля" ? Безкоштовно?
Чи вони хотіли будувати це додатковим поверхом на школі чи на трупарні, але передумали і побудували "з нуля"?
Може там нема фундамента, побудовано на землі "з нуля"?
Висловлюйтеся коректніше, недожурналюхи.
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26.03.2021 20:09 Ответить
хорошо. зрады нет.
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28.03.2021 00:58 Ответить
 
 