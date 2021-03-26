В ОК "Север" уже провакцинировано 2,5 тыс. военнослужащих, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Продолжается вакцинация личного состава в оперативном командовании "Север". Армейцев вакцинируют как в пунктах постоянной дислокации, так и в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, инъекцию от коронавируса получили военные всех подчиненных боевых бригад, подразделений обеспечения, военных учреждений.

В Черниговском гарнизоне вакцинацию проводили в течение трех дней на базе Черниговского военного госпиталя. Здесь бригада врачей совместно с медиками госпиталя вакцинировали только за один рабочий день почти двести военных из управления оперативного командования "Север" и гарнизона в целом.

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Для оперативной и мобильной работы в госпитале были организованы точки сбора, ожидания, регистрации и непосредственно вакцинации. Вакцинировали армейцев вакциной Covishield (Oxford / AstraZeneca).

"Вакцинировались военнослужащие исключительно с письменного согласия и после обследования врачей при отсутствии противопоказаний к инъекции. После укола все находились под наблюдением на случай жалоб. Однако таковых не оказалось, кроме тех, которые является нормой: слабость, головная боль, повышение температуры тела и др.", - подчеркнули в пресс-службе.

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