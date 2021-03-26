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Полиция освободила похищенного в Одессе юношу, за которого требовали 1 млн долл. выкупа, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции освободили юношу, которого злоумышленники похитили в Одессе, требуя 1 млн долл. выкупа у родителей. Преступники задержаны.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Юношу в ночь с 23 на 24 марта похитили в Одессе. На взятом напрокат автомобиле его вывезли в Киев и держали связанным в арендованной квартире. От родителей похитители потребовали 1 млн долл. выкупа.

Сегодня в Одессе во время передачи части денег в размере 100 тыс. долларов задержали двух сообщников похитителей. А уже через несколько минут в арендованной квартире в центре Киева полицейские задержали 4 злоумышленников. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, ему не навредили.

Полиция освободила похищенного в Одессе юношу, за которого требовали 1 млн долл. выкупа, - Клименко 01

Смотрите: Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция освободила похищенного в Одессе юношу, за которого требовали 1 млн долл. выкупа, - Клименко 02

Все похитители - выходцы из одной из стран Закавказья. Полиция проверяет их криминальную историю и законность пребывания на территории Украины. Заказчик также задержан.

Правовая квалификация преступлений - вымогательство и похищение человека.

Смотрите также: Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

выкуп (46) Одесса (7901) Нацполиция (16500) похищение (1688) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Клименко Игорь (400)


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Топ комментарии
+13
доярка и тракторист .
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26.03.2021 17:30
+9
авакянское землячество?
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26.03.2021 17:19
+4
Чурки припухли. Отстрелевать их надо.
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26.03.2021 19:06
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авакянское землячество?
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26.03.2021 17:19 Ответить
деньги у подзащитного есть и деньги немалые... )
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26.03.2021 17:21 Ответить
А кто родители этого юноши ?
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26.03.2021 17:21 Ответить
доярка и тракторист .
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26.03.2021 17:30 Ответить
пиковые на метадоне уже лет 20
им по 100€ в сутки нужно закидыватся
пока их не начнут пускать в расход
будут кайфовать на людскои горе
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26.03.2021 17:22 Ответить
Непростой мальчик.
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26.03.2021 17:23 Ответить
ага а главарь то скромно сидит на стульчике и переживает просекут аль нет его идея его план все так было гарно 1 лям с предков и такой облом полиция отработала.. не КАК ВЕРСИЯ чего не может быть??? ой ли??!!
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26.03.2021 17:23 Ответить
малолетка договорился с бандой чурок? как он пользовался бы деньгами? не кинули бы они его? или ему денег не хватало? лечи голову
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26.03.2021 19:36 Ответить
Видать еще остались видео кассеты 90-х боевиков с выкупом , и видак заберите.
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26.03.2021 17:36 Ответить
Довольно чисто, пристойно. Не как у Стерненко на подвале, но там и выкуп был всего 300 гривен
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26.03.2021 18:40 Ответить
Чурки припухли. Отстрелевать их надо.
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26.03.2021 19:06 Ответить
Говоришь чурки припухли ? да ты сама и есть чурка, они ибут ваших мам сестер и жен и кто чурка)))))
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27.03.2021 17:54 Ответить
Сажать этих тварей надо на огромные сроки, иначе такое будет творится без конца.
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26.03.2021 19:19 Ответить
Нахріна... охороняти кормити плюс світло вода і т.д. дешевше при затриманні.
Не думаєте ви про державу😎
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26.03.2021 19:50 Ответить
 
 