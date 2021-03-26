Полиция освободила похищенного в Одессе юношу, за которого требовали 1 млн долл. выкупа, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции освободили юношу, которого злоумышленники похитили в Одессе, требуя 1 млн долл. выкупа у родителей. Преступники задержаны.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Юношу в ночь с 23 на 24 марта похитили в Одессе. На взятом напрокат автомобиле его вывезли в Киев и держали связанным в арендованной квартире. От родителей похитители потребовали 1 млн долл. выкупа.

Сегодня в Одессе во время передачи части денег в размере 100 тыс. долларов задержали двух сообщников похитителей. А уже через несколько минут в арендованной квартире в центре Киева полицейские задержали 4 злоумышленников. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, ему не навредили.

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Все похитители - выходцы из одной из стран Закавказья. Полиция проверяет их криминальную историю и законность пребывания на территории Украины. Заказчик также задержан.

Правовая квалификация преступлений - вымогательство и похищение человека.

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